Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avançado de Gestão de Risco e Controle de Operações para MT4

Versão Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Visão Geral

Crystal Trade Manager PRO (CTM) é uma ferramenta profissional de execução de ordens e gestão de risco desenvolvida para MetaTrader 4.
Foi projetada para traders que necessitam de disciplina, forte proteção de capital e automação inteligente dentro do MT4.

O sistema controla o risco, protege o patrimônio da conta, aplica limites diários, automatiza SL/TP e oferece um painel de negociação rápida com funcionalidades de nível profissional.
É ideal para desafios de prop firms, traders intradiários, scalpers e gestores de portfólio que precisam de precisão e estabilidade.

Existe também uma versão completa disponível para MT5.

Principais Destaques

1. Proteção Avançada de Risco e Drawdown

  • Controle de drawdown diário entre 1% e 70%.

  • Fechamento imediato de todas as posições abertas ao ultrapassar o limite.

  • Opção para excluir automaticamente todas as ordens pendentes quando o limite é atingido.

  • Modo de bloqueio diário que impede novas operações até o próximo dia.

  • Total conformidade com regras de prop firms.

2. Automação de Metas Diárias de Lucro e Perda

  • Definição de metas diárias de lucro e prejuízo em USD.

  • Fechamento automático de todas as ordens quando qualquer meta for atingida.

  • Auxilia na manutenção da disciplina e consistência operacional.

3. Atribuição Automática de SL/TP

  • Aplica SL e TP automaticamente a todas as novas operações.

  • Compatível com todos os formatos de cotação (4/5 dígitos, 2/3 dígitos).

  • Não é necessário definir SL/TP manualmente.

  • Ideal para estratégias rápidas e scalping.

4. Ajuste Automático de Break-Even

  • Move o SL para o preço de entrada + buffer após alcançar o lucro definido.

  • Evita que operações ganhadoras se transformem em perdas.

  • Função essencial para scalpers, day traders e swing traders.

5. Motor Inteligente de Trailing Stop

  • Ativado somente após o lucro atingir determinado nível.

  • Trailing configurável seguindo a distância definida.

  • Pode ser ativado manualmente pelo painel.

6. Controle de Tamanho Máximo de Lotes

  • Limita a exposição total por símbolo.

  • Fecha ou reduz automaticamente operações que excedam o limite.

  • Previne sobrealavancagem acidental.

  • Extremamente útil em prop firms e contas com regras rígidas.

7. Painel de Controle Estilo Magic Keys

Seis ações rápidas através do painel ou por atalhos do teclado:

  1. Fechar 50% de todas as posições

  2. Mover SL para Break-Even

  3. Fechar todas as posições

  4. Excluir todas as ordens pendentes

  5. Dobrar o tamanho da posição atual

  6. Ativar modo Trailing

Extras incluídos:

  • Negociação via teclado (B para Buy e S para Sell)

  • Painel compacto e arrastável

  • Confirmações visuais e sonoras

  • Execução extremamente rápida

8. Painel de Informações em Tempo Real

O sistema exibe:

  • Saldo, patrimônio (equity) e lucro/prejuízo flutuante

  • Resultado diário (fechado + flutuante)

  • Exposição de lotes Buy/Sell por símbolo

  • Porcentagem de drawdown diário

  • Estado de bloqueio diário

  • Cores que indicam situação de risco

  • Ajuste automático conforme o tamanho do gráfico

9. Alertas e Notificações

  • Banners de status na tela

  • Alertas sonoros

  • Notificações push no celular

  • Confirmações de execução

10. Lógica de Segurança e Estabilidade

  • Impede novas operações durante o bloqueio diário

  • Restaura automaticamente o estado após reiniciar o MT4

  • Detecta automaticamente pip value e formato da cotação

  • Funciona de forma estável mesmo em alta volatilidade

  • Projetado para operar 24h por dia, sem interrupções

Parâmetros de Entrada

Controles de Risco e Metas Diárias

  • Limite de drawdown diário (%)

  • Meta diária de lucro (USD)

  • Meta diária de perda (USD)

  • Bloqueio diário de operações

Gestão Automática

  • Stop Loss automático (pips)

  • Take Profit automático (pips)

  • Ativação de Break-Even (pips)

  • Buffer de Break-Even (pips)

  • Ativação do Trailing Stop (pips)

  • Distância do Trailing (pips)

Controle de Exposição

  • Lote máximo por símbolo

  • Redução automática de excesso

Interface e Exibição

  • Ativar/Desativar Magic Keys

  • Atalhos do teclado

  • Visibilidade do painel

  • Timer de vela

  • Auto Shift do gráfico

  • Configurações de notificação

Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Tipos de conta: ECN, Raw Spread, Standard

  • Ativos suportados: Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas, Commodities, Ações

  • Modos de operação: Totalmente compatível com hedging

Para Quem é Indicado

  • Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF etc.)

  • Gestores de capital profissionais

  • Scalpers e traders de alta velocidade

  • Swing e day traders focados em risco

  • Traders manuais e semiautomáticos

  • Traders algorítmicos que precisam de proteção de equidade

Nota Importante

Crystal Trade Manager PRO é uma ferramenta de gestão.
Não gera sinais de trading.
Recomenda-se testar todas as configurações em uma conta demo antes de utilizar em conta real.

SEO / Palavras-Chave

trade manager mt4, gestor de risco mt4, gerenciamento mt4, ferramenta prop firm, proteção de drawdown mt4, break even ea, trailing stop ea, auto sl tp mt4, equity protector mt4, ftmo ea, mff ea, limite de lotes mt4, painel de negociação mt4.


Produtos recomendados
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilitários
Smart EA Summary MT4 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean. Click Here for MT5 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to  99  USD   with up
Avoid SWAP fees EA MT4 10
Hong Zhen Zou
Utilitários
Avoid SWAP fees EA MT4   This version only supports orders with a single order transaction count of<10. If the single order transaction count is>10, please subscribe to a higher version This EA is not actively profitable, but only uses trading time to increase trading frequency and achieve the goal of saving swap fees.   Working principle: This EA will generate MQL4 Experts Orderhis before the trading deadline of the day_ The today.csv file is used to record the information that has been opened
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilitários
All the buttons  and info you need as a trader in just one interface No need to navigate between multiple interfaces and waste time and money This cutting-edge trading tool is designed bu a trader for a trader to meet all your trading needs and more, offering an array of features and functionalities to enhance your trading success. 45 Features: Buy       :Open long positions Sell       :Open short positions  HG        : HEDGE :Buy and Sell(same lot) S.Pdg    : Sell-Stop and Sell-Limit  Red X 
MAX Lot Allowed
Shailendra Singh
Utilitários
This is script to check what is max lot allowed on a currency pair , so you need to drag this script to a currency chart and this utility will print max allowed lot with available balance. Sometimes we need know maximum allowed lot information for some purpose so this script will really help to know the lots allowed with given balance in live account for any broker . Hope explanation will help.
TSim
Sergey Kruglov
Utilitários
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Big Ching UH dividend payout EA Mt4
Chi Hang Liu
Utilitários
Delving deep into the sphere of finance and trading strategies, I decided to conduct a series of experiments, exploring approaches based on reinforcement learning as well as those operating without it. Applying these methods, I managed to formulate a nuanced conclusion, pivotal for understanding the significance of unique strategies in contemporary trading.  
FREE
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitários
Download DEMO here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759769   An ultimate panel you've never seen before.  Compact and nice Trade panel with large Total P/L and it's percentage display. Groups for trades summary available: Ticket, Symbol, Type, Category, and Magic. Average price field helps you know your trading average price and direction. Set magic and comment of your trading in a very easy way. Group closing by symbol, type, category or magic - only by one click. Close All button for a qu
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Experts
Ele usa o modelo de uma estratégia famosa chamada Swinger (Pendulum, Cheburashka) - colocação alternada de pedidos pendentes com lote aumentado. A estratégia consiste em colocar duas ordens pendentes opostas. Quando o preço se move em uma determinada direção, uma ordem pendente é acionada, enquanto o tamanho do lote da outra ordem é aumentado. O EA oferece três tipos de abertura de pedidos pendentes (TypeofTrade) Abertura automática após a colocação (AutoTrade de abertura instantânea) Abertura
FREE
Chart Trader
FX AutoTrader
Utilitários
ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MT4 Platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and instant orders. It has a built in risk management system, so every trade can risk a percentage or a fixed amount in
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitários
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitários
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilitários
Program for automatic placement of stop loss and take profit orders. Values are calculated as points distance from open price. BreakEven option is also included. all options could be applied to BUY, SELL separately or together. Enter values ​​in points in the fields on the right side of the menu and press dedicated button to aplly your settings. If in doubt, The instruction is displayed in the tooltip.
FREE
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Utilitários
Forex Candle High/Low Alert Indicator Overview: Forex Candle High/Low Alert Indicator, designed to provide real-time insights and alerts for major currency pairs. This custom-built tool displays key High and Low values over a chosen number of candles and time frame, ensuring you stay informed about critical price movements and trends. (The candles observed are from the 1st candle back - The amount of the chosen number of candles) Key Features: Real-Time High/Low Tracking : The indicator dynamica
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilitários
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitários
Apresentando o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT4: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 4. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/ou
FREE
Adaptive SF Pro Scalper EA mr
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA   - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e confiável, sem swaps! Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitários
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Utilitários
The Swap Detector is an essential MQL4 utility that displays the swap costs of any instrument when applied to a chart. It helps traders make informed decisions by visually indicating the swap value in customizable colors— green for positive (good) and red for negative (bad) by default. This tool ensures transparency in overnight holding costs, enabling better trade planning and risk management
FREE
Semiautomatic Breakout and Pullback
Mauricio Esteban Villegas Guzman
Utilitários
SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR – El copiloto inteligente para tu trading ¿Quieres operar con más precisión, menos errores y mayor control? SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR es un asistente profesional que combina automatización y control manual, ayudándote a ejecutar tus estrategias semiautomáticas con la máxima eficiencia utilizando Pullback & Breakout a líneas horizontales o tendenciales insertadas en el gráfico, además puede utilizar Pullback a una Media móvil   definida por el usuario. Solici
OneClickCloseUtility
Guo Sheng Zhao
Utilitários
================================ ENGLISH MANUAL ================================ Product Name: One-Click Close Utility v9.4 Developer: Gemini Partner Version: 9.40 Platform: MetaTrader 4 Type: Expert Advisor I. PRODUCT OVERVIEW --------------- One-Click Close is a professional order management utility designed for  MetaTrader 4 platform. It provides rapid batch closing operations through  intuitive button interface, integrated with intelligent risk management  system. Suitable for both manual
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilitários
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitários
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
Utilitários
Introducing Spyder Equity Protection EA: Your Shield in Forex Trading In the dynamic world of forex trading, protecting your hard-earned capital is paramount. That's where Spyder Equity Protection EA steps in - your reliable partner in safeguarding your trading account. ️ Total Peace of Mind : Spyder Equity Protection EA is designed to provide traders with unparalleled peace of mind. With its advanced equity protection mechanisms, you can set predefined loss levels, ensuring that your account
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experts
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
TimeFilter simple 4
Andrej Nikitin
1 (1)
Utilitários
The indicator is an inter-week hourly filter. When executing trading operations, the indicator allows considering time features of each trading session. Permissive and restrictive filter intervals are set in string form. The used format is [first day]-[last day]:[first hour]-[last hour]. See the screenshots for examples. Parameters: Good Time for trade - intervals when trading is allowed. Bad Time for trade - intervals when trading is forbidden. time filter shift (hours) - hourly shift. percenta
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Trade History MT4 to Excel xls
Lorenzo Coletta
5 (2)
Utilitários
Hello Traders! Version 3.0 of the script has been released!  What's new?  Thanks to your suggestions I have inserted these changes to the tool: 1 - Data input are now date picker, it will be easier and faster to set the data export period; 2 - A message box will check that there is not a file with the same name in your folder; 3 - Error message to check that data insert are correct. If you like this product, take a look to the FULL INTERFACE!   MT4 To Excel Interface This script is a very usefu
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Opening at bar closing
Maksim Slovakov
Utilitários
По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки "Лот" по умолчанию "0.01" "Проскальзывание" по умолчанию "60"        (Значение в пунктах) "Номер Ордера" по умолчанию "0"               (Магический номер ордера) "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"  "Шрифт
Trade Manager MT4 Mr Sam Gold
Leonardo Antonio Camacaro Armas
Utilitários
️ Discover the powerful Trade Manager for MetaTrader, a tool that will revolutionize your trading experience in the financial market. This innovative software provides you with efficiency and speed, allowing you to execute all your trades quickly and visually. ️ With just a click of a button, the Trade Manager creates three strategic lines: a blue line for order placement, a green line for take profit, and a red line for stop loss. These lines offer you a clear focus and enable you to manage
Os compradores deste produto também adquirem
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitários
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
O painel FFx Hidden Manager vai ajudar facilitando o gerenciamento de suas ordens diretamente no gráfico. Abaixo a descrição de todos os recursos: TP, SL e Trailing Stop ficam ocultos Cada ordem tem a sua própria linha no gráfico Arrasta e solta (Drag & Drop) qualquer linha para alterar o TP/SL, conforme sua necessidade Opção para mover automaticamente a linha SL no empate (breakeven) quando TP # 1 for atingido Opção para escolher o tipo de TP/SL (por pips ou preço) Opção para escolher o tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitários
News Trader Pro é um robô único que permite a negociação com notícias pela sua estratégia pré-definida. Ele carrega pedaços de notícias de vários sites populares de Forex. Você pode escolher qualquer notícia e programar a estratégia para negociar, então o News Trader Pro vai operar com essa notícia através de uma estratégia selecionada automaticamente quando a notícia for publicada. As notícias dão a oportunidade de ter pips desde que o preço tenha um grande movimento com a publicação. Agora, co
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitários
Baixe uma copiadora de negócios fácil de usar e personalizar. Nada supérfluo, tudo é apenas o mais necessário. Pode fazer cópias para frente e para trás (reversa). Com a cópia direta, ele assume o controle de Stop Loss e Take Profit de cada pedido. Repete as modificações do mercado e limita os pedidos colocados na conta principal. É possível copiar nos modos "um para muitos" e "muitos para um". Atenção: O produto destina-se a copiar transações apenas dentro de um PC ou VPS com acesso ao desktop.
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitários
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitários
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilitários
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitários
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitários
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilitários
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitários
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilitários
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitários
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitários
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitários
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Utilitário para negociação semi-automática. Aplica níveis dinâmicos para definir ordens de stop, stop loss, take profit e trailing stop invisíveis para o corretor. Adequado para trabalhar com qualquer corretor, incluindo corretores dos EUA com um requisito de FIFO. Versão MT5 do link do consultor As negociações podem ser abertas usando botões ou linhas. Para que o consultor abra uma posição ao longo da linha: desenhe uma linha no gráfico e renomeie-a. Quando o preço o ultrapassar, o EA exec
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitários
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilitários
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitários
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Utilitários
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitários
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Signal Analyze Master
Shao Chen
Utilitários
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
Utilitários
We offer simple and reliable software that can  copy trades  between any MT4 accounts. Easy to use MetaTrader copier which saves valuable time Reliable, so you are protected from technical issues Powerful, with a lot of features available Who can use this MT4 copier? Forex Copier is a solution for individual traders or account managers who need to execute trade signals from external sources or who need to  manage several MetaTrader 4 accounts  at the same time. We do not offer you “yet another
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Utilitários
FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
Mais do autor
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Indicadores
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex . Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Conta: ECN/RAW recomendada Conexão: 24/7 (VPS sugerado) Timeframes: M1–H4 Configuração inicial Ative Algo Trading . Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico). Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recarr
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC — Visualização de Volume para Decisões de Trading Precisas Visão Geral Crystal Volume Profile Auto POC é um indicador para MetaTrader 5 que calcula a distribuição de volume e identifica automaticamente o Ponto de Controle (POC). Ele auxilia os traders a encontrar zonas de suporte e resistência baseadas em áreas de alto volume. Principais Recursos Perfil de volume dinâmico (intervalo visível ou selecionado) Identificação automática do POC Opções de personalização:
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) Não opere em cada vela – espere pelas zonas institucionais. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) é um indicador profissional de zonas de Oferta e Demanda para MetaTrader 5. Foi desenvolvido para traders que querem ver zonas limpas e de qualidade institucional nos seus gráficos, em vez de retângulos desordenados e conceitos antigos. Com otimização para prazos maiores, atualizações dinâmicas e visuais profissionais, o SD Pro mostra apenas os níveis que realmente i
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Perfil de Volume com POC Automático Visão Geral Crystal Volume Profile Auto POC é um indicador leve e otimizado para MetaTrader 4. Ele calcula e exibe a distribuição do volume por níveis de preço, destacando automaticamente o Point of Control (POC). O indicador ajuda a identificar zonas ocultas de suporte/resistência, áreas de acumulação/distribuição e atividade institucional. Versão para MT5 disponível: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) . Principais
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicador de Liquidez para MT5 Visão Geral Crystal Buy Sell Liquidity é um indicador profissional para MetaTrader 5 que identifica oportunidades de compra e venda com base em padrões de sweep de liquidez. Ele analisa a estrutura do mercado intradiário, detecta caçadas institucionais de liquidez e fornece sinais claros quando a liquidez de varejo é varrida e o preço reverte. Principais Recursos Detecção automática de sweeps de liquidez em máximas/mínimas Sinais de co
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indicadores
Crystal Heikin Ashi – Visual Avançado Heikin Ashi (Versão MT4) Visão Geral Crystal Heikin Ashi para MetaTrader 4 é um indicador profissional de Heikin Ashi que melhora a visualização do gráfico e oferece clareza para traders de price action, scalpers e analistas. Esta versão MT4 foca em velas puras de Heikin Ashi com estilo inteligente, mantendo o sistema leve e otimizado para alto desempenho. Nota: Coloração por tendência e detecção avançada de momentum estão disponíveis apenas na versão MT5: M
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Volume Indicator – Ferramenta Inteligente de Análise de Volume para MT5 O Crystal Volume é um indicador avançado e fácil de usar, criado para ajudar os traders a interpretarem visualmente a força oculta por trás dos movimentos de preço. Ao combinar ação de preço com dinâmica de volume, esta ferramenta destaca eventos importantes como   Buying Climax (Clímax de Compra) ,   Selling Climax (Clímax de Venda)   e   Velas Fracas , facilitando a identificação de zonas de reversão ou conti
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Crystal FVG Touch Detector – Indicador avançado Smart Money Concept Crystal FVG Touch Detector é um indicador profissional para traders que seguem Smart Money Concepts (SMC) e a metodologia ICT. Identifica automaticamente Fair Value Gaps (FVG) em qualquer ativo e timeframe, mostrando zonas coloridas e detecção de toque. Baseado em lógica sem repaint, revela desequilíbrios institucionais em tempo real. Características principais Deteção precisa de FVGs altistas e baixistas. Atualização automática
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal Smart Pro — Sistema de Negociação Adaptativo de Modo Duplo Visão Geral Crystal Smart Pro é um Expert Advisor (EA) inteligente e autoajustável desenvolvido pela Crystal AI Systems . Ele combina entradas precisas com uma avançada gestão de recuperação e oferece dois modos de operação totalmente independentes: Sharp Mode e Smart Mode . O sistema adapta-se dinamicamente à volatilidade do mercado, ao saldo da conta e às condições de tendência para manter um desempenho consistente. Modos Princ
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilitários
Crystal Trade Manager – Painel Completo de Controle Visão Geral Crystal Trade Manager (CTM) é um utilitário de gerenciamento de risco e execução de ordens para MetaTrader 5. Oferece proteção avançada, automação e controle imediato, ideal para traders manuais, desafios prop firm e gestores profissionais. Principais Recursos Proteção : limite de drawdown diário (1–70%), auto close, exclusão de pendentes, bloqueio diário (FTMO-friendly). Alvos de lucro/perda : auto close quando atingidos. SL/TP A
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
The Real RSI – Caçador de Divergências Profissional Visão Geral The Real RSI é um indicador profissional de detecção de divergências, desenvolvido para traders que buscam precisão em nível institucional na identificação de sinais de reversão e continuação baseados no RSI. Ele detecta automaticamente divergências regulares e ocultas entre o preço e o RSI, confirmando cada configuração por meio de uma lógica inteligente de pivôs e validação estrutural em tempo real. O indicador foi projetado para
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Smart Volume Visão geral O Crystal Smart Volume para MT4 é um indicador avançado de análise de volume e delta, desenvolvido para revelar a atividade institucional oculta por trás dos movimentos comuns do preço. Ele combina os conceitos de Smart Money (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) e a lógica Delta , analisando simultaneamente o comportamento do preço e do volume. O indicador identifica eventos como Buying Climax (clímax de compra) , Selling Climax (clímax de venda) , Weak Candles (
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Auto Candle Sequence Counter – Indicador MT5 Visão Geral Auto Candle Sequence Counter é um indicador profissional para MetaTrader 5 que identifica e destaca automaticamente sequências consecutivas de velas de alta e baixa. Ele fornece visualização em tempo real, estatísticas e alertas para apoiar estratégias de price action. Principais Recursos Detecção de 2 a 7 velas consecutivas (altistas/baixistas). Mapeamento preciso sem perder sinais. Detecção de doji com sensibilidade ajustável (0.01–0.1
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilitários
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profissional de MT5 Visão Geral Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 é um copiador de operações de alto desempenho para MetaTrader 5. Funciona localmente pela pasta Common do MT5, sem DLL nem API externas, ideal para VPS e ambientes multi-conta. Principais Recursos Sistema Dual : MASTER: envia ordens, modificações, fechamentos. SLAVE: executa ordens recebidas com controle de risco. Escalagem de Volume : lote fixo, razão por equity, % risco com SL. Gestão de R
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitários
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Volatility Monitor – Indicador de Detecção de Picos em Tempo Real Visão Geral Volatility Monitor é um indicador MT5 leve e profissional projetado para monitorar movimentos bruscos de preços e alertar os traders em tempo real. Seja Forex, Ouro, pares JPY ou Criptomoedas, fornece sinais claros de volatilidade via ATR automático ou limites manuais de pips. Principais Recursos Detecção de volatilidade em tempo real. Modos flexíveis (ATR ou manual). Alertas progressivos (som, pop-up, push). Marcadore
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex . Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Conta: ECN/RAW recomendada Conexão: 24/7 (VPS sugerado) Timeframes: M1–H4 Configuração inicial Ative Algo Trading . Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico). Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recar
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitários
Crystal Trade Manager – Ferramenta Avançada de Gestão de Risco e Trading MT4 Visão Geral Crystal Trade Manager (CTM) é uma utilidade profissional para MetaTrader 4 , desenvolvida para gestão de risco, automação de operações e controle rápido de execução . Ajuda os traders a proteger o capital, controlar o drawdown diário, gerenciar o tamanho dos lotes e automatizar funções essenciais de gerenciamento de ordens (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Ideal para traders manuais, participantes de
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
INDICADOR DE PREÇO AO VIVO E LUCRO TOTAL PERFEITO PARA TRADING AO VIVO E COMPARTILHAMENTO DE TELA Projetado especificamente para day traders, scalpers e sessões de trading em transmissão ao vivo Este indicador profissional fornece exibição de preços em tempo real e rastreamento abrangente de lucros diretamente no seu gráfico - essencial para trading de alta frequência e transmissões de trading ao vivo. RECURSOS PRINCIPAIS EXIBIÇÃO DE PREÇO EM TEMPO REAL Atualizações de preço bid ao vivo a cada
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
INDICADOR DE PREÇO AO VIVO E LUCRO TOTAL O companheiro de trading em tempo real definitivo para traders profissionais, day traders e streamers Transforme sua experiência de trading com este poderoso indicador que exibe preços bid ao vivo e rastreamento abrangente de lucros diretamente no seu gráfico. Projetado especificamente para ambientes de trading de alta frequência e transmissões de trading ao vivo. RECURSOS PRINCIPAIS EXIBIÇÃO DE PREÇO EM TEMPO REAL Atualizações de preço bid ao vivo a cad
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Expert Advisor  Visão Geral Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro é um Expert Advisor de nível institucional, assistido por IA, para XAUUSD, principais pares de Forex e alguns instrumentos de criptomoedas (quando permitido pelo corretor). Ele integra um sistema avançado de recuperação algorítmica — além do martingale tradicional — utilizando camadas dinâmicas, filtros baseados em volatilidade e gerenciamento lógico de saídas. A recupe
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Robô de Oferta e Demanda Institucional Visão Geral Crystal SD Pro é um EA 100% automatizado para MetaTrader 5 que opera com zonas institucionais de oferta e demanda. Ele filtra ruídos e abre trades apenas em zonas confirmadas. Recursos principais Identificação de zonas (M30–H4) Modos Smart Recovery ou Cut Loss Painel ao vivo: trades, zonas, recuperação Lot automático ou fixo Meta global de lucro Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtro de tendência ADX/DI Modos de operação
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) com dois estilos — Recovery Mode e Single Trade Mode — e painel no gráfico para controle transparente. Pode incorporar previsão com IA (LSTM, atenção, sentimento) e filtro de confiança . Sem garantia de lucro; veja o aviso de risco. Modos de negociação Recovery Mode : fluxo multi-trade com metas por equity, aumento opcional de volume, confirmação neural e trailing opcional na primeira posição. Single T
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Experts
The Real RSI é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido para traders que desejam operar divergências do RSI com precisão institucional. Ele detecta automaticamente divergências regulares e ocultas (de alta e de baixa), utilizando uma lógica inteligente de pivôs, validação da estrutura do RSI e filtros de confirmação em múltiplos períodos de tempo. Construído sob o conceito de “configurar e esquecer”, o sistema gerencia automaticamente as entradas, stop loss, take profit e trailing
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário