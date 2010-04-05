Crystal Trade Manager Pro MT4

Versão Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Visão Geral

Crystal Trade Manager PRO (CTM) é uma ferramenta profissional de execução de ordens e gestão de risco desenvolvida para MetaTrader 4.

Foi projetada para traders que necessitam de disciplina, forte proteção de capital e automação inteligente dentro do MT4.

O sistema controla o risco, protege o patrimônio da conta, aplica limites diários, automatiza SL/TP e oferece um painel de negociação rápida com funcionalidades de nível profissional.

É ideal para desafios de prop firms, traders intradiários, scalpers e gestores de portfólio que precisam de precisão e estabilidade.

Existe também uma versão completa disponível para MT5.

1. Proteção Avançada de Risco e Drawdown

Controle de drawdown diário entre 1% e 70% .

Fechamento imediato de todas as posições abertas ao ultrapassar o limite.

Opção para excluir automaticamente todas as ordens pendentes quando o limite é atingido.

Modo de bloqueio diário que impede novas operações até o próximo dia.

Total conformidade com regras de prop firms.

2. Automação de Metas Diárias de Lucro e Perda

Definição de metas diárias de lucro e prejuízo em USD.

Fechamento automático de todas as ordens quando qualquer meta for atingida.

Auxilia na manutenção da disciplina e consistência operacional.

3. Atribuição Automática de SL/TP

Aplica SL e TP automaticamente a todas as novas operações.

Compatível com todos os formatos de cotação (4/5 dígitos, 2/3 dígitos).

Não é necessário definir SL/TP manualmente.

Ideal para estratégias rápidas e scalping.

4. Ajuste Automático de Break-Even

Move o SL para o preço de entrada + buffer após alcançar o lucro definido.

Evita que operações ganhadoras se transformem em perdas.

Função essencial para scalpers, day traders e swing traders.

5. Motor Inteligente de Trailing Stop

Ativado somente após o lucro atingir determinado nível.

Trailing configurável seguindo a distância definida.

Pode ser ativado manualmente pelo painel.

6. Controle de Tamanho Máximo de Lotes

Limita a exposição total por símbolo.

Fecha ou reduz automaticamente operações que excedam o limite.

Previne sobrealavancagem acidental.

Extremamente útil em prop firms e contas com regras rígidas.

7. Painel de Controle Estilo Magic Keys

Seis ações rápidas através do painel ou por atalhos do teclado:

Fechar 50% de todas as posições Mover SL para Break-Even Fechar todas as posições Excluir todas as ordens pendentes Dobrar o tamanho da posição atual Ativar modo Trailing

Extras incluídos:

Negociação via teclado ( B para Buy e S para Sell)

Painel compacto e arrastável

Confirmações visuais e sonoras

Execução extremamente rápida

8. Painel de Informações em Tempo Real

O sistema exibe:

Saldo, patrimônio (equity) e lucro/prejuízo flutuante

Resultado diário (fechado + flutuante)

Exposição de lotes Buy/Sell por símbolo

Porcentagem de drawdown diário

Estado de bloqueio diário

Cores que indicam situação de risco

Ajuste automático conforme o tamanho do gráfico

9. Alertas e Notificações

Banners de status na tela

Alertas sonoros

Notificações push no celular

Confirmações de execução

10. Lógica de Segurança e Estabilidade

Impede novas operações durante o bloqueio diário

Restaura automaticamente o estado após reiniciar o MT4

Detecta automaticamente pip value e formato da cotação

Funciona de forma estável mesmo em alta volatilidade

Projetado para operar 24h por dia, sem interrupções

Controles de Risco e Metas Diárias

Limite de drawdown diário (%)

Meta diária de lucro (USD)

Meta diária de perda (USD)

Bloqueio diário de operações

Gestão Automática

Stop Loss automático (pips)

Take Profit automático (pips)

Ativação de Break-Even (pips)

Buffer de Break-Even (pips)

Ativação do Trailing Stop (pips)

Distância do Trailing (pips)

Controle de Exposição

Lote máximo por símbolo

Redução automática de excesso

Interface e Exibição

Ativar/Desativar Magic Keys

Atalhos do teclado

Visibilidade do painel

Timer de vela

Auto Shift do gráfico

Configurações de notificação

Plataforma: MetaTrader 4

Tipos de conta: ECN, Raw Spread, Standard

Ativos suportados: Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas, Commodities, Ações

Modos de operação: Totalmente compatível com hedging

Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF etc.)

Gestores de capital profissionais

Scalpers e traders de alta velocidade

Swing e day traders focados em risco

Traders manuais e semiautomáticos

Traders algorítmicos que precisam de proteção de equidade

Crystal Trade Manager PRO é uma ferramenta de gestão.

Não gera sinais de trading.

Recomenda-se testar todas as configurações em uma conta demo antes de utilizar em conta real.

trade manager mt4, gestor de risco mt4, gerenciamento mt4, ferramenta prop firm, proteção de drawdown mt4, break even ea, trailing stop ea, auto sl tp mt4, equity protector mt4, ftmo ea, mff ea, limite de lotes mt4, painel de negociação mt4.