Crystal Trade Manager Pro MT4
- Utilitários
- Muhammad Jawad Shabir
- Versão: 5.60
- Ativações: 10
Versão Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632
Visão Geral
Crystal Trade Manager PRO (CTM) é uma ferramenta profissional de execução de ordens e gestão de risco desenvolvida para MetaTrader 4.
Foi projetada para traders que necessitam de disciplina, forte proteção de capital e automação inteligente dentro do MT4.
O sistema controla o risco, protege o patrimônio da conta, aplica limites diários, automatiza SL/TP e oferece um painel de negociação rápida com funcionalidades de nível profissional.
É ideal para desafios de prop firms, traders intradiários, scalpers e gestores de portfólio que precisam de precisão e estabilidade.
Existe também uma versão completa disponível para MT5.Principais Destaques
1. Proteção Avançada de Risco e Drawdown
-
Controle de drawdown diário entre 1% e 70%.
-
Fechamento imediato de todas as posições abertas ao ultrapassar o limite.
-
Opção para excluir automaticamente todas as ordens pendentes quando o limite é atingido.
-
Modo de bloqueio diário que impede novas operações até o próximo dia.
-
Total conformidade com regras de prop firms.
2. Automação de Metas Diárias de Lucro e Perda
-
Definição de metas diárias de lucro e prejuízo em USD.
-
Fechamento automático de todas as ordens quando qualquer meta for atingida.
-
Auxilia na manutenção da disciplina e consistência operacional.
3. Atribuição Automática de SL/TP
-
Aplica SL e TP automaticamente a todas as novas operações.
-
Compatível com todos os formatos de cotação (4/5 dígitos, 2/3 dígitos).
-
Não é necessário definir SL/TP manualmente.
-
Ideal para estratégias rápidas e scalping.
4. Ajuste Automático de Break-Even
-
Move o SL para o preço de entrada + buffer após alcançar o lucro definido.
-
Evita que operações ganhadoras se transformem em perdas.
-
Função essencial para scalpers, day traders e swing traders.
5. Motor Inteligente de Trailing Stop
-
Ativado somente após o lucro atingir determinado nível.
-
Trailing configurável seguindo a distância definida.
-
Pode ser ativado manualmente pelo painel.
6. Controle de Tamanho Máximo de Lotes
-
Limita a exposição total por símbolo.
-
Fecha ou reduz automaticamente operações que excedam o limite.
-
Previne sobrealavancagem acidental.
-
Extremamente útil em prop firms e contas com regras rígidas.
7. Painel de Controle Estilo Magic Keys
Seis ações rápidas através do painel ou por atalhos do teclado:
-
Fechar 50% de todas as posições
-
Mover SL para Break-Even
-
Fechar todas as posições
-
Excluir todas as ordens pendentes
-
Dobrar o tamanho da posição atual
-
Ativar modo Trailing
Extras incluídos:
-
Negociação via teclado (B para Buy e S para Sell)
-
Painel compacto e arrastável
-
Confirmações visuais e sonoras
-
Execução extremamente rápida
8. Painel de Informações em Tempo Real
O sistema exibe:
-
Saldo, patrimônio (equity) e lucro/prejuízo flutuante
-
Resultado diário (fechado + flutuante)
-
Exposição de lotes Buy/Sell por símbolo
-
Porcentagem de drawdown diário
-
Estado de bloqueio diário
-
Cores que indicam situação de risco
-
Ajuste automático conforme o tamanho do gráfico
9. Alertas e Notificações
-
Banners de status na tela
-
Alertas sonoros
-
Notificações push no celular
-
Confirmações de execução
10. Lógica de Segurança e Estabilidade
-
Impede novas operações durante o bloqueio diário
-
Restaura automaticamente o estado após reiniciar o MT4
-
Detecta automaticamente pip value e formato da cotação
-
Funciona de forma estável mesmo em alta volatilidade
-
Projetado para operar 24h por dia, sem interrupções
Controles de Risco e Metas Diárias
-
Limite de drawdown diário (%)
-
Meta diária de lucro (USD)
-
Meta diária de perda (USD)
-
Bloqueio diário de operações
Gestão Automática
-
Stop Loss automático (pips)
-
Take Profit automático (pips)
-
Ativação de Break-Even (pips)
-
Buffer de Break-Even (pips)
-
Ativação do Trailing Stop (pips)
-
Distância do Trailing (pips)
Controle de Exposição
-
Lote máximo por símbolo
-
Redução automática de excesso
Interface e Exibição
-
Ativar/Desativar Magic Keys
-
Atalhos do teclado
-
Visibilidade do painel
-
Timer de vela
-
Auto Shift do gráfico
-
Configurações de notificação
-
Plataforma: MetaTrader 4
-
Tipos de conta: ECN, Raw Spread, Standard
-
Ativos suportados: Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas, Commodities, Ações
-
Modos de operação: Totalmente compatível com hedging
-
Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF etc.)
-
Gestores de capital profissionais
-
Scalpers e traders de alta velocidade
-
Swing e day traders focados em risco
-
Traders manuais e semiautomáticos
-
Traders algorítmicos que precisam de proteção de equidade
Crystal Trade Manager PRO é uma ferramenta de gestão.
Não gera sinais de trading.
Recomenda-se testar todas as configurações em uma conta demo antes de utilizar em conta real.
