Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4

Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Обзор

Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины.

Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управления сделками и предоставляет высоконадёжный механизм безопасности.
Идеально подходит для проп-фирм, скальперов, внутридневных трейдеров и управляющих капиталом, которым требуется точность, стабильность и строгий риск-менеджмент.

Также доступна полноценная версия для MT5.

Основные преимущества

1. Продвинутая защита от рисков и просадки

  • Дневной лимит просадки от 1% до 70%.

  • Мгновенное закрытие всех рыночных позиций, если лимит превышен.

  • Возможность автоматического удаления всех отложенных ордеров при нарушении.

  • Режим дневной блокировки — запрет на открытие новых сделок до следующего торгового дня.

  • Полная совместимость с правилами ведущих проп-фирм.

2. Автоматизация дневных целей по прибыли и убытку

  • Установка дневных целей по прибыли и убытку в валюте депозита.

  • Автоматическое закрытие всех сделок при достижении любого из лимитов.

  • Помогает сохранять дисциплину и стабильность результатов.

3. Автоматическая установка SL/TP

  • SL и TP применяются к каждому новому ордеру немедленно.

  • Поддержка всех типов котировок брокеров (4/5 знаков, 2/3 знака).

  • Нет необходимости вручную выставлять защитные уровни.

  • Необходимый инструмент для высокочастотной и скальпинговой торговли.

4. Автоматический перевод в безубыток (Break-Even)

  • Переносит стоп-лосс в уровень безубытка + буфер при достижении нужной прибыли.

  • Защищает прибыльные сделки от превращения в убыточные.

  • Полностью подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров.

5. Интеллектуальный трейлинг-стоп

  • Активируется после достижения заданного уровня прибыли.

  • Следует за ценой с заданной дистанцией.

  • Может быть активирован вручную через панель управления.

6. Контроль максимального объёма позиций

  • Ограничивает суммарные лоты по каждому символу.

  • Автоматически закрывает или сокращает позиции при превышении лимита.

  • Защита от случайного превышения лотности и нарушений лимитов.

  • Очень важно для трейдеров проп-фирм и риск-ориентированных стратегий.

7. Панель управления в стиле Magic Keys

Доступно шесть команд быстрого управления через панель или клавиатуру:

  1. Закрыть 50% всех позиций

  2. Перевести SL в безубыток

  3. Закрыть все ордера

  4. Удалить все отложенные ордера

  5. Удвоить текущий объём позиции

  6. Активировать трейлинг-режим

Дополнительно:

  • Быстрая торговля с клавиатуры: B — Buy, S — Sell

  • Компактная, перетаскиваемая панель

  • Визуальные и звуковые подтверждения

  • Высокая скорость выполнения команд

8. Информационная панель в реальном времени

Отображает:

  • Баланс, эквити и плавающую прибыль/убыток

  • Дневной результат (закрытый + плавающий)

  • Объём лотов Buy/Sell по символу

  • Текущую дневную просадку (%)

  • Статус блокировки торговли

  • Цветовое кодирование для удобства

  • Автоматическая подстройка под размер графика

9. Уведомления и оповещения

  • Баннеры поверх графика

  • Звуковые сигналы

  • Push-уведомления на телефон

  • Подтверждение всех торговых операций

10. Логика безопасности и стабильности

  • Блокировка новых сделок при активированном дневном лимите

  • Автоматическое восстановление состояния после перезапуска MT4

  • Авто-определение размера пункта и формата котировок

  • Надёжная работа в условиях высокой волатильности

  • Предназначена для непрерывной работы 24/7

Входные параметры

Контроль рисков и дневных ограничений

  • Дневной лимит просадки (%)

  • Дневной лимит прибыли (USD)

  • Дневной лимит убытка (USD)

  • Режим дневной блокировки

Автоматическое управление

  • Авто-SL (пункты)

  • Авто-TP (пункты)

  • Триггер безубытка (пункты)

  • Буфер безубытка (пункты)

  • Активация трейлинг-стопа (пункты)

  • Дистанция трейлинг-стопа (пункты)

Контроль объёмов

  • Максимальный объём лотов на символ

  • Автоматическое приведение объёма к лимиту

Интерфейс и отображение

  • Включение/выключение Magic Keys

  • Горячие клавиши

  • Показ/скрытие панели

  • Таймер свечи

  • Авто-сдвиг графика

  • Система уведомлений

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 4

  • Типы счетов: ECN, Raw Spread, Standard

  • Инструменты: Forex, Gold, Indices, Crypto, Commodities, Stocks

  • Торговые режимы: Полная поддержка хеджирования

Для кого подходит

  • Трейдеры проп-фирм (FTMO, MFF, TFF и др.)

  • Профессиональные управляющие капиталом

  • Скальперы и активные внутридневные трейдеры

  • Свинг-трейдеры с контролируемым риском

  • Ручные и полуавтоматические трейдеры

  • Алгоритмические трейдеры, требующие защиты эквити

Важно

Crystal Trade Manager PRO — не сигнализатор.
Он не генерирует торговые сигналы.
Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте настройки на демо.


trade manager mt4, mt4 risk manager, prop firm ea, управление рисками mt4, защита просадки mt4, break even ea, trailing stop mt4, auto sl tp mt4, equity protector mt4, ftmo tool, mff tool, панель управления mt4, контроль объёма mt4, профессиональная торговая утилита.


Risk manager x2
Andrii Malakhov
Утилиты
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для полуавтоматической торговли. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки стоп-ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Подходит для работы с любыми брокерами, включая американских брокеров с требованием FIFO.  MT5 версия советника  ссылка Сделки можно открывать при помощи кнопок или линий. Для того чтобы советник открывал позицию по линии: нанесите на график линию и переименуйте. При пересечении ее ценой советник выполнит соответствующую команду. OPEN_SE
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Утилиты
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Утилиты
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Утилиты
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Утилиты
Эта утилита автоматически чертит трендовый канал на графике цены. Для интервала времени от указанной даты и до текущего бара начерченный канал является почти оптимальным. Помещая начало канала у более отдаленного исторического экстремума цены, вы получаете визуализацию более долгосрочного тренда. Наклон канала не является непрерывной величиной, а принимает одно из дискретных значений (в формате AxB, где A - это количество пунктов цены (поинтов), а B - количество таймфреймов). Эта программа работ
Signal Analyze Master
Shao Chen
Утилиты
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
Утилиты
Предлагаю простое и надежное программное обеспечение, которое может копировать сделки между любыми счетами MT4. Простой в использовании копир MetaTrader, который экономит драгоценное время Надежный, поэтому вы защищены от технических проблем Мощный, с множеством доступных функций Кто может использовать этот копир MT4? Forex Copier - это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по счетам, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управ
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Утилиты
FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
