Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4
Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632
Обзор
Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины.
Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управления сделками и предоставляет высоконадёжный механизм безопасности.
Идеально подходит для проп-фирм, скальперов, внутридневных трейдеров и управляющих капиталом, которым требуется точность, стабильность и строгий риск-менеджмент.
Также доступна полноценная версия для MT5.Основные преимущества
1. Продвинутая защита от рисков и просадки
-
Дневной лимит просадки от 1% до 70%.
-
Мгновенное закрытие всех рыночных позиций, если лимит превышен.
-
Возможность автоматического удаления всех отложенных ордеров при нарушении.
-
Режим дневной блокировки — запрет на открытие новых сделок до следующего торгового дня.
-
Полная совместимость с правилами ведущих проп-фирм.
2. Автоматизация дневных целей по прибыли и убытку
-
Установка дневных целей по прибыли и убытку в валюте депозита.
-
Автоматическое закрытие всех сделок при достижении любого из лимитов.
-
Помогает сохранять дисциплину и стабильность результатов.
3. Автоматическая установка SL/TP
-
SL и TP применяются к каждому новому ордеру немедленно.
-
Поддержка всех типов котировок брокеров (4/5 знаков, 2/3 знака).
-
Нет необходимости вручную выставлять защитные уровни.
-
Необходимый инструмент для высокочастотной и скальпинговой торговли.
4. Автоматический перевод в безубыток (Break-Even)
-
Переносит стоп-лосс в уровень безубытка + буфер при достижении нужной прибыли.
-
Защищает прибыльные сделки от превращения в убыточные.
-
Полностью подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров.
5. Интеллектуальный трейлинг-стоп
-
Активируется после достижения заданного уровня прибыли.
-
Следует за ценой с заданной дистанцией.
-
Может быть активирован вручную через панель управления.
6. Контроль максимального объёма позиций
-
Ограничивает суммарные лоты по каждому символу.
-
Автоматически закрывает или сокращает позиции при превышении лимита.
-
Защита от случайного превышения лотности и нарушений лимитов.
-
Очень важно для трейдеров проп-фирм и риск-ориентированных стратегий.
7. Панель управления в стиле Magic Keys
Доступно шесть команд быстрого управления через панель или клавиатуру:
-
Закрыть 50% всех позиций
-
Перевести SL в безубыток
-
Закрыть все ордера
-
Удалить все отложенные ордера
-
Удвоить текущий объём позиции
-
Активировать трейлинг-режим
Дополнительно:
-
Быстрая торговля с клавиатуры: B — Buy, S — Sell
-
Компактная, перетаскиваемая панель
-
Визуальные и звуковые подтверждения
-
Высокая скорость выполнения команд
8. Информационная панель в реальном времени
Отображает:
-
Баланс, эквити и плавающую прибыль/убыток
-
Дневной результат (закрытый + плавающий)
-
Объём лотов Buy/Sell по символу
-
Текущую дневную просадку (%)
-
Статус блокировки торговли
-
Цветовое кодирование для удобства
-
Автоматическая подстройка под размер графика
9. Уведомления и оповещения
-
Баннеры поверх графика
-
Звуковые сигналы
-
Push-уведомления на телефон
-
Подтверждение всех торговых операций
10. Логика безопасности и стабильности
-
Блокировка новых сделок при активированном дневном лимите
-
Автоматическое восстановление состояния после перезапуска MT4
-
Авто-определение размера пункта и формата котировок
-
Надёжная работа в условиях высокой волатильности
-
Предназначена для непрерывной работы 24/7
Контроль рисков и дневных ограничений
-
Дневной лимит просадки (%)
-
Дневной лимит прибыли (USD)
-
Дневной лимит убытка (USD)
-
Режим дневной блокировки
Автоматическое управление
-
Авто-SL (пункты)
-
Авто-TP (пункты)
-
Триггер безубытка (пункты)
-
Буфер безубытка (пункты)
-
Активация трейлинг-стопа (пункты)
-
Дистанция трейлинг-стопа (пункты)
Контроль объёмов
-
Максимальный объём лотов на символ
-
Автоматическое приведение объёма к лимиту
Интерфейс и отображение
-
Включение/выключение Magic Keys
-
Горячие клавиши
-
Показ/скрытие панели
-
Таймер свечи
-
Авто-сдвиг графика
-
Система уведомлений
-
Платформа: MetaTrader 4
-
Типы счетов: ECN, Raw Spread, Standard
-
Инструменты: Forex, Gold, Indices, Crypto, Commodities, Stocks
-
Торговые режимы: Полная поддержка хеджирования
-
Трейдеры проп-фирм (FTMO, MFF, TFF и др.)
-
Профессиональные управляющие капиталом
-
Скальперы и активные внутридневные трейдеры
-
Свинг-трейдеры с контролируемым риском
-
Ручные и полуавтоматические трейдеры
-
Алгоритмические трейдеры, требующие защиты эквити
Crystal Trade Manager PRO — не сигнализатор.
Он не генерирует торговые сигналы.
Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте настройки на демо.
