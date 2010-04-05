無料版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632

概要

Crystal Trade Manager PRO（CTM）は、MetaTrader 4 のために設計された、プロフェッショナル向けのリスク管理および取引管理ユーティリティです。

厳密な執行、強力な資金保護、高度な自動化を必要とするトレーダーのために構築されています。

本システムは、リスク管理、エクイティ保護、日次制限、SL/TP の自動設定を行い、プロレベルの高速ワンクリック取引パネルを提供します。

Prop Firm チャレンジ、デイトレード、スキャルピング、資金運用者に最適です。

MT5版も利用可能です。

1. 高度なリスク・ドローダウン保護

日次ドローダウン上限を 1%〜70% の範囲で設定可能。

上限超過時、 全てのポジションを即時クローズ 。

オプションで 全ての保留注文（Pending Orders）を自動削除 。

日次ロックアウトモード：翌日まで新規注文を禁止。

主要な Prop Firm ルールと完全互換。

2. 日次利益・損失ターゲットの自動化

利益および損失ターゲットを 口座通貨（USD） で設定可能。

ターゲットに到達すると全注文を自動クローズ。

トレードの一貫性と規律を強化。

3. SL/TP の自動設定

新規注文に対し SL と TP を自動的に設定。

4/5桁、2/3桁ブローカーなど全ての価格仕様に対応。

手動設定の手間を削減し、ミスを防止。

4. ブレークイーブン（建値保護）の自動化

利益が一定水準に達すると SL を建値＋バッファに自動移動。

利益トレードの損失化を防止。

スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適。

5. インテリジェント・トレーリングストップ

利益が設定値に達した場合にのみアクティブ化。

一定距離に従い価格を追従。

手動でパネルから起動することも可能。

6. 最大ロットサイズの制限

シンボルごとの総ロット数を制限。

制限を超えると自動でポジション調整またはクローズ。

誤った過剰ロットを防止。

Prop Firm に必須のリスク管理。

7. Magic Keysスタイルの高速コントロールパネル

6つのワンクリック操作が可能：

全ポジションの 50%をクローズ SL を 建値に移動（Break-Even） すべての注文をクローズ すべての保留注文を削除 現在のポジションサイズを 2倍に増加 トレーリングモードの起動

追加機能：

キーボード操作（ B = Buy / S = Sell ）

コンパクトでドラッグ可能な操作パネル

視覚および音声フィードバック

非常に高速な実行性

8. リアルタイムダッシュボード

以下をリアルタイム表示：

残高、エクイティ、含み損益

日次損益（確定 + 含み）

シンボル別 Buy/Sell ロットの総量

日次ドローダウンの割合

ロックアウト状態

状況に応じた色分け

チャートスケールに応じ自動調整

9. アラート & 通知機能

画面上のステータスバナー

サウンドアラート

モバイルプッシュ通知

実行完了通知

10. 安全性 & 安定性ロジック

日次ロックアウト中の新規注文を自動防止

MT4再起動後も設定を自動復元

Pip値と価格仕様を自動認識

高速市場環境でも安定動作

24/7の連続運用が可能

リスク・日次制御

日次ドローダウン上限（%）

日次利益ターゲット（USD）

日次損失ターゲット（USD）

日次ロックアウト

自動管理

自動SL（pips）

自動TP（pips）

ブレークイーブン発動（pips）

建値バッファ（pips）

トレーリングストップ発動（pips）

トレーリング距離（pips）

ロット管理

シンボルごとの最大ロット

超過分の自動調整

インターフェース & 表示

Magic Keys 有効/無効

キーボードショートカット

ダッシュボード表示設定

キャンドルタイマー

チャートオートシフト

通知設定

プラットフォーム： MetaTrader 4

口座タイプ： ECN、Raw、Standard

対応銘柄： Forex、Gold、Indices、Crypto、Commodities、Stocks

取引方式： ヘッジング完全対応

Prop Firm トレーダー（FTMO、MFF、TFF など）

プロフェッショナル資金運用者

スキャルパーおよび高速実行トレーダー

リスク管理を徹底するスイング/デイトレーダー

手動および半自動トレーダー

エクイティ保護が必要なアルゴリズムトレーダー

Crystal Trade Manager PRO はトレード管理ツールです。

売買シグナルは生成しません。

リアル運用前に必ずデモ口座でテストしてください。

