Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – MT4向け 高度リスク管理・トレードコントロールシステム

無料版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632

概要

Crystal Trade Manager PRO（CTM）は、MetaTrader 4 のために設計された、プロフェッショナル向けのリスク管理および取引管理ユーティリティです。
厳密な執行、強力な資金保護、高度な自動化を必要とするトレーダーのために構築されています。

本システムは、リスク管理、エクイティ保護、日次制限、SL/TP の自動設定を行い、プロレベルの高速ワンクリック取引パネルを提供します。
Prop Firm チャレンジ、デイトレード、スキャルピング、資金運用者に最適です。

MT5版も利用可能です。

主な特徴

1. 高度なリスク・ドローダウン保護

  • 日次ドローダウン上限を 1%〜70% の範囲で設定可能。

  • 上限超過時、全てのポジションを即時クローズ

  • オプションで 全ての保留注文（Pending Orders）を自動削除

  • 日次ロックアウトモード：翌日まで新規注文を禁止。

  • 主要な Prop Firm ルールと完全互換。

2. 日次利益・損失ターゲットの自動化

  • 利益および損失ターゲットを 口座通貨（USD） で設定可能。

  • ターゲットに到達すると全注文を自動クローズ。

  • トレードの一貫性と規律を強化。

3. SL/TP の自動設定

  • 新規注文に対し SL と TP を自動的に設定。

  • 4/5桁、2/3桁ブローカーなど全ての価格仕様に対応。

  • 手動設定の手間を削減し、ミスを防止。

4. ブレークイーブン（建値保護）の自動化

  • 利益が一定水準に達すると SL を建値＋バッファに自動移動。

  • 利益トレードの損失化を防止。

  • スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適。

5. インテリジェント・トレーリングストップ

  • 利益が設定値に達した場合にのみアクティブ化。

  • 一定距離に従い価格を追従。

  • 手動でパネルから起動することも可能。

6. 最大ロットサイズの制限

  • シンボルごとの総ロット数を制限。

  • 制限を超えると自動でポジション調整またはクローズ。

  • 誤った過剰ロットを防止。

  • Prop Firm に必須のリスク管理。

7. Magic Keysスタイルの高速コントロールパネル

6つのワンクリック操作が可能：

  1. 全ポジションの 50%をクローズ

  2. SL を 建値に移動（Break-Even）

  3. すべての注文をクローズ

  4. すべての保留注文を削除

  5. 現在のポジションサイズを 2倍に増加

  6. トレーリングモードの起動

追加機能：

  • キーボード操作（B = Buy / S = Sell

  • コンパクトでドラッグ可能な操作パネル

  • 視覚および音声フィードバック

  • 非常に高速な実行性

8. リアルタイムダッシュボード

以下をリアルタイム表示：

  • 残高、エクイティ、含み損益

  • 日次損益（確定 + 含み）

  • シンボル別 Buy/Sell ロットの総量

  • 日次ドローダウンの割合

  • ロックアウト状態

  • 状況に応じた色分け

  • チャートスケールに応じ自動調整

9. アラート & 通知機能

  • 画面上のステータスバナー

  • サウンドアラート

  • モバイルプッシュ通知

  • 実行完了通知

10. 安全性 & 安定性ロジック

  • 日次ロックアウト中の新規注文を自動防止

  • MT4再起動後も設定を自動復元

  • Pip値と価格仕様を自動認識

  • 高速市場環境でも安定動作

  • 24/7の連続運用が可能

入力パラメーター

リスク・日次制御

  • 日次ドローダウン上限（%）

  • 日次利益ターゲット（USD）

  • 日次損失ターゲット（USD）

  • 日次ロックアウト

自動管理

  • 自動SL（pips）

  • 自動TP（pips）

  • ブレークイーブン発動（pips）

  • 建値バッファ（pips）

  • トレーリングストップ発動（pips）

  • トレーリング距離（pips）

ロット管理

  • シンボルごとの最大ロット

  • 超過分の自動調整

インターフェース & 表示

  • Magic Keys 有効/無効

  • キーボードショートカット

  • ダッシュボード表示設定

  • キャンドルタイマー

  • チャートオートシフト

  • 通知設定

互換性

  • プラットフォーム： MetaTrader 4

  • 口座タイプ： ECN、Raw、Standard

  • 対応銘柄： Forex、Gold、Indices、Crypto、Commodities、Stocks

  • 取引方式： ヘッジング完全対応

対象ユーザー

  • Prop Firm トレーダー（FTMO、MFF、TFF など）

  • プロフェッショナル資金運用者

  • スキャルパーおよび高速実行トレーダー

  • リスク管理を徹底するスイング/デイトレーダー

  • 手動および半自動トレーダー

  • エクイティ保護が必要なアルゴリズムトレーダー

重要注意事項

Crystal Trade Manager PRO はトレード管理ツールです。
売買シグナルは生成しません。
リアル運用前に必ずデモ口座でテストしてください。


trade manager mt4, mt4 risk manager, prop firm ea, drawdown control ea, break even ea, trailing stop ea, auto sl tp, equity protector, ftmo ツール, 管理パネル mt4, ロット制限 ea, トレードアシスタント。


おすすめのプロダクト
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
ユーティリティ
Smart EA Summary MT4 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean. Click Here for MT5 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to  99  USD   with up
Avoid SWAP fees EA MT4 10
Hong Zhen Zou
ユーティリティ
Avoid SWAP fees EA MT4   This version only supports orders with a single order transaction count of<10. If the single order transaction count is>10, please subscribe to a higher version This EA is not actively profitable, but only uses trading time to increase trading frequency and achieve the goal of saving swap fees.   Working principle: This EA will generate MQL4 Experts Orderhis before the trading deadline of the day_ The today.csv file is used to record the information that has been opened
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
ユーティリティ
All the buttons  and info you need as a trader in just one interface No need to navigate between multiple interfaces and waste time and money This cutting-edge trading tool is designed bu a trader for a trader to meet all your trading needs and more, offering an array of features and functionalities to enhance your trading success. 45 Features: Buy       :Open long positions Sell       :Open short positions  HG        : HEDGE :Buy and Sell(same lot) S.Pdg    : Sell-Stop and Sell-Limit  Red X 
MAX Lot Allowed
Shailendra Singh
ユーティリティ
This is script to check what is max lot allowed on a currency pair , so you need to drag this script to a currency chart and this utility will print max allowed lot with available balance. Sometimes we need know maximum allowed lot information for some purpose so this script will really help to know the lots allowed with given balance in live account for any broker . Hope explanation will help.
TSim
Sergey Kruglov
ユーティリティ
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Big Ching UH dividend payout EA Mt4
Chi Hang Liu
ユーティリティ
Delving deep into the sphere of finance and trading strategies, I decided to conduct a series of experiments, exploring approaches based on reinforcement learning as well as those operating without it. Applying these methods, I managed to formulate a nuanced conclusion, pivotal for understanding the significance of unique strategies in contemporary trading.  
FREE
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
ユーティリティ
Download DEMO here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759769   An ultimate panel you've never seen before.  Compact and nice Trade panel with large Total P/L and it's percentage display. Groups for trades summary available: Ticket, Symbol, Type, Category, and Magic. Average price field helps you know your trading average price and direction. Set magic and comment of your trading in a very easy way. Group closing by symbol, type, category or magic - only by one click. Close All button for a qu
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
エキスパート
これは、Swinger（Pendulum、Cheburashka）と呼ばれる有名な戦略のモデルを使用しています。 戦略は、2つの反対の保留中の注文を出すことにあります。価格が特定の方向に移動すると、一方の保留中の注文がトリガーされ、もう一方の注文のロットサイズが増加します。 EAは3種類のオープン保留中の注文を提供します（TypeofTrade） 配置後の自動オープン（インスタントオープンAutoTrade） 手動開封後の開封と管理（手動開封ManualTrade） 高/低レベルで開く（過去のバーTFTradeの高低） OCO（One-Cancels-the-Other）注文は、2つの注文で構成される条件付き注文の一種です。2つ目の注文が約定すると、1つ目の注文は自動的にキャンセルされます。 スイング-完全な説明 MT5 version 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 使い方？ 開始時に、エキスパートアドバイザーは2つの注文を出します-現在の価格から StopOrderDe
FREE
Chart Trader
FX AutoTrader
ユーティリティ
ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MT4 Platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and instant orders. It has a built in risk management system, so every trade can risk a percentage or a fixed amount in
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
ユーティリティ
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
ユーティリティ
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
ユーティリティ
Program for automatic placement of stop loss and take profit orders. Values are calculated as points distance from open price. BreakEven option is also included. all options could be applied to BUY, SELL separately or together. Enter values ​​in points in the fields on the right side of the menu and press dedicated button to aplly your settings. If in doubt, The instruction is displayed in the tooltip.
FREE
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
ユーティリティ
Forex Candle High/Low Alert Indicator Overview: Forex Candle High/Low Alert Indicator, designed to provide real-time insights and alerts for major currency pairs. This custom-built tool displays key High and Low values over a chosen number of candles and time frame, ensuring you stay informed about critical price movements and trends. (The candles observed are from the 1st candle back - The amount of the chosen number of candles) Key Features: Real-Time High/Low Tracking : The indicator dynamica
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
ユーティリティ
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
ユーティリティ
MT4用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader4でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 4で利用可能な様々な注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品、または取引されるすべての商品に対してStop
FREE
Adaptive SF Pro Scalper EA mr
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA は、スマートで安全、そして信頼性の高い、スワップフリーのマルチペアスキャルピング取引システムです！ これは、あなたの代わりにすべての取引作業をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！9つの通貨ペアに対応した9つのSet_filesをご用意しています！ テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EAの特徴： - スキャルピングテクニック。 - ロールオーバーの影響を受けません。 - スワップは発生しません。 - ギャップを回避するために、金曜日から月曜日まで注文を保持する必要はありません。 - EAはAI技術によって市場状況に自動的に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールのような
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
ユーティリティ
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
ユーティリティ
The Swap Detector is an essential MQL4 utility that displays the swap costs of any instrument when applied to a chart. It helps traders make informed decisions by visually indicating the swap value in customizable colors— green for positive (good) and red for negative (bad) by default. This tool ensures transparency in overnight holding costs, enabling better trade planning and risk management
FREE
Semiautomatic Breakout and Pullback
Mauricio Esteban Villegas Guzman
ユーティリティ
SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR – El copiloto inteligente para tu trading ¿Quieres operar con más precisión, menos errores y mayor control? SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR es un asistente profesional que combina automatización y control manual, ayudándote a ejecutar tus estrategias semiautomáticas con la máxima eficiencia utilizando Pullback & Breakout a líneas horizontales o tendenciales insertadas en el gráfico, además puede utilizar Pullback a una Media móvil   definida por el usuario. Solici
OneClickCloseUtility
Guo Sheng Zhao
ユーティリティ
================================ ENGLISH MANUAL ================================ Product Name: One-Click Close Utility v9.4 Developer: Gemini Partner Version: 9.40 Platform: MetaTrader 4 Type: Expert Advisor I. PRODUCT OVERVIEW --------------- One-Click Close is a professional order management utility designed for  MetaTrader 4 platform. It provides rapid batch closing operations through  intuitive button interface, integrated with intelligent risk management  system. Suitable for both manual
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
ユーティリティ
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Fast Manager
Nabil Oukhouma
ユーティリティ
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
ユーティリティ
Introducing Spyder Equity Protection EA: Your Shield in Forex Trading In the dynamic world of forex trading, protecting your hard-earned capital is paramount. That's where Spyder Equity Protection EA steps in - your reliable partner in safeguarding your trading account. ️ Total Peace of Mind : Spyder Equity Protection EA is designed to provide traders with unparalleled peace of mind. With its advanced equity protection mechanisms, you can set predefined loss levels, ensuring that your account
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
エキスパート
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
TimeFilter simple 4
Andrej Nikitin
1 (1)
ユーティリティ
The indicator is an inter-week hourly filter. When executing trading operations, the indicator allows considering time features of each trading session. Permissive and restrictive filter intervals are set in string form. The used format is [first day]-[last day]:[first hour]-[last hour]. See the screenshots for examples. Parameters: Good Time for trade - intervals when trading is allowed. Bad Time for trade - intervals when trading is forbidden. time filter shift (hours) - hourly shift. percenta
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Trade History MT4 to Excel xls
Lorenzo Coletta
5 (2)
ユーティリティ
Hello Traders! Version 3.0 of the script has been released!  What's new?  Thanks to your suggestions I have inserted these changes to the tool: 1 - Data input are now date picker, it will be easier and faster to set the data export period; 2 - A message box will check that there is not a file with the same name in your folder; 3 - Error message to check that data insert are correct. If you like this product, take a look to the FULL INTERFACE!   MT4 To Excel Interface This script is a very usefu
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Opening at bar closing
Maksim Slovakov
ユーティリティ
По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки "Лот" по умолчанию "0.01" "Проскальзывание" по умолчанию "60"        (Значение в пунктах) "Номер Ордера" по умолчанию "0"               (Магический номер ордера) "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"  "Шрифт
Trade Manager MT4 Mr Sam Gold
Leonardo Antonio Camacaro Armas
ユーティリティ
️ Discover the powerful Trade Manager for MetaTrader, a tool that will revolutionize your trading experience in the financial market. This innovative software provides you with efficiency and speed, allowing you to execute all your trades quickly and visually. ️ With just a click of a button, the Trade Manager creates three strategic lines: a blue line for order placement, a green line for take profit, and a red line for stop loss. These lines offer you a clear focus and enable you to manage
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
ユーティリティ
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
ユーティリティ
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
ユーティリティ
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
ユーティリティ
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
ユーティリティ
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
ユーティリティ
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
ユーティリティ
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
ユーティリティ
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
ユーティリティ
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
ユーティリティ
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
ユーティリティ
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
ユーティリティ
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
ユーティリティ
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
ユーティリティ
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
ユーティリティ
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
ユーティリティ
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
ユーティリティ
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
ユーティリティ
フィボナッチリトレースと拡張ラインツール DiNapoliポイント取引方法とゴールデンセクション取引を使用するトレーダーにとって理想的なMT4プラットフォームのフィボナッチリトレースと拡張ラインツール 主な特長： あなたはフィボナッチリトレースメントの複数のセットを直接描くことができ、重要なリターンポイント間の関係は一目瞭然です。 2.フィボナッチ拡張を描画することができます。 3.フィボナッチフォールドバックとラインの延長は、簡単な観察と数値表示のために左右に動かすことができます。 4.チャートは非常に爽やかな 5.数字キーでサイクルを切り替えることができます。 ファンクションキー： 1。 [戻るを押す、要求に応じて描画する、最大8つのグループにする 2。拡張]を描くには[押す] 3。 \を押すと、現在のサイクルの下にあるすべての拡張機能と折り畳みが削除されます 4。フォールドバックを移動して削除して展開する （1）最初のフォールドバックセットのF5行をクリックします。 一度クリックすると（黄色に変わります）、キーボードのDeleteキーを押すと、フォーカ
Risk manager x2
Andrii Malakhov
ユーティリティ
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Virtual Grid
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
半自動取引のためのユーティリティ。ストップオーダー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップをブローカーに見えないように設定するための動的レベルを適用します。 FIFO要件のある米国のブローカーを含むあらゆるブローカーとの連携に適しています。 アドバイザリンクのMT5バージョン 取引はボタンまたは線を使用して開くことができます。アドバイザが線に沿ってポジションを開くには、チャートに線を引き、名前を変更します。価格がそれを超えると、EAは対応するコマンドを実行します。 OPEN_SELL-売り注文を開きます CLOSE_SELL-すべての売り注文を閉じます OPEN_BUY-オープンバイオーダー CLOSE_BUY-すべての購入注文を閉じる コマンドが実行された後、コメント「OK」が書き込まれ、行はコマンドを1回だけ実行します。 チャートには、受け取った利益、現在のオープンポジション（注文数、ロット数、利益）、オープニング注文のボタン、実行速度、スリッページに関する情報が表示されます。 「i」ボタンをクリックすると、取引履歴が視覚的に表示されます。 オプシ
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
ユーティリティ
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
ユーティリティ
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
ユーティリティ
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
ユーティリティ
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
ユーティリティ
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Signal Analyze Master
Shao Chen
ユーティリティ
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
ユーティリティ
We offer simple and reliable software that can  copy trades  between any MT4 accounts. Easy to use MetaTrader copier which saves valuable time Reliable, so you are protected from technical issues Powerful, with a lot of features available Who can use this MT4 copier? Forex Copier is a solution for individual traders or account managers who need to execute trade signals from external sources or who need to  manage several MetaTrader 4 accounts  at the same time. We do not offer you “yet another
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
ユーティリティ
FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
作者のその他のプロダクト
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
インディケータ
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート）
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
インディケータ
Crystal Volume Profile Auto POC — 正確なトレード判断のためのボリューム可視化 概要 Crystal Volume Profile Auto POC は MetaTrader 5 向けのインジケーターで、出来高分布を表示し、自動的にポイント・オブ・コントロール (POC) を特定します。市場で最も取引量が集中した価格帯を示し、サポート・レジスタンスゾーンの把握に役立ちます。 主な機能 動的ボリュームプロファイル（可視範囲または指定区間） POC（最大出来高価格）の自動検出 ヒストグラムサイズ、色、ラインスタイルを自由に設定 固定範囲のボリューム分析 各ローソク足で自動更新 内蔵ボタン：Reset VP、Hide VP ダークモード/ライトモード対応 メリット 蓄積・分配ゾーンの特定 機関投資家の活動が集中する価格帯の検出 POC に基づく正確なエントリー/エグジット ブレイクアウト戦略やリバーサル戦略の強化 使用方法 インジケーターをチャートに適用 Reset VP をクリックし可視範囲を再計算 垂直ラインで分析範囲を手動調整 Hide VP で表示/
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
インディケータ
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) すべてのローソク足で取引しない – 機関投資家のゾーンを待つ. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルな需給ゾーンインジケーターです。 チャートを乱雑な四角や古い概念で埋める代わりに、 機関レベルの明確なゾーン を表示します。 高時間足に最適化され、リアルタイム更新とプロフェッショナルな視覚効果で、重要なレベルのみを示します。 主な機能 機関レベルの需給ゾーン検出。 新鮮なゾーンとテスト済みゾーンの区別。 H1, H4, D1, W1 に最適化。 リアルタイム更新、リペイントなし。 プロフェッショナルな表示（色、透明度、50%ミッドライン、ラベル）。 リアルタイム統計パネル。 タイムフレーム警告システム。 軽量で効率的。 なぜ SD Pro を選ぶのか? 多くのインジケーターはランダムなゾーンでチャートを埋めます。 SD Pro は重要なゾーンのみをフィルタリングし、プロの形で表示します。 ユーザーガイド 購入後、完全なガイドを提
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
インディケータ
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — 自動POC付き出来高プロファイル 概要 Crystal Volume Profile Auto POC は MetaTrader 4 用の軽量で最適化されたインジケーターです。価格ごとの出来高分布を表示し、最も取引量が集中した価格 (POC) を自動的に強調します。これにより、隠れたサポート・レジスタンスや機関投資家の活動を簡単に把握できます。 MT5版も利用可能: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) 。 主な機能 自動POC検出 動的ボリュームプロファイル (可視範囲またはカスタム範囲) 固定プロファイルで詳細分析可能 ヒストグラムサイズ・色・ラインスタイルの調整可 各ローソク足で自動更新 Reset VP と Hide VP ボタン搭載 ライト/ダークテーマ対応 利用するメリット 蓄積・分配ゾーンを特定 高出来高のブレイク/リジェクトゾーンを検出 機関投資家の活動を確認 POCを基準に正確なエントリー/イグジット 反転・継続戦略の信頼性向上 使い方 (MT4)
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
インディケータ
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5流動性スイープ指標 概要 Crystal Buy Sell Liquidity は MetaTrader 5 向けのプロ仕様インジケーターで、流動性スイープパターンに基づく売買チャンスを検出します。日中の市場構造を分析し、機関投資家の流動性狩りを捉え、小口投資家の流動性が吸収された後に明確なシグナルを提供します。 主な機能 高値/安値における流動性スイープの自動検出 反転確認後の売買シグナル表示 SMC (Smart Money Concepts) ロジックの統合 セッション高値・安値を利用した日中市場構造分析 H1, M15, M5 推奨 シンプルで見やすいチャート表示 動作原理 セッション高値/安値の突破を検出 流動性吸収後の反転条件を確認 売買シグナルを生成 使用方法 MT5チャートに適用 タイムフレームを選択 (M5, M15, H1) セッション高値・安値付近のシグナルに注目 市場構造やオーダーフローと組み合わせて使用 互換性 プラットフォーム: MetaTrader 5 対応市場: FX、指数、商品、暗号資産
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
インディケータ
Crystal Heikin Ashi – 高度な視覚化 Heikin Ashi (MT4 バージョン) 概要 Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4 はプロフェッショナル向けの Heikin Ashi インジケーターで、チャートの視覚化を強化し、プライスアクショントレーダーやスキャルパー、アナリストに明確さを提供します。 この MT4 バージョンは、純粋な Heikin Ashi ローソク足に焦点を当て、軽量かつ高速なパフォーマンスを実現します。 注: トレンドカラーリングと高度なモメンタム検出は MT5 バージョンにのみ搭載されています: MT5 バージョン → https://www.mql5.com/en/market/product/142042 主な機能 (MT4) ネイティブ Heikin Ashi ローソク足。 ブル/ベアの色をカスタマイズ可能。 標準ローソク足を非表示にするオプション。 ライト/ダークテーマに対応。 長期ヒストリーでも高速処理。 価格の流れや反転を明確に表示。 パラメータ ローソク足スタイル: 標準。 チャートテーマ:
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
インディケータ
Crystal Volume Indicator — MT5向けボリューム分析ツール 概要 Crystal Volume Indicator は MetaTrader 5 用の高度で直感的なインジケーターです。価格の動きと出来高の関係を組み合わせ、市場の隠れた強さを視覚的に把握できます。買いクライマックス、売りクライマックス、弱いローソク足などを検出し、反転や継続の可能性を見極めやすくします。 主な機能 Tick Volume と Real Volume の両方に対応（ブローカー次第） 色分けされたヒストグラムで出来高イベントを分類 買い/売りクライマックス検出 出来高が低いローソク足を識別 出来高ベースの移動平均線（オプション） 任意の期間を指定可能（Lookback Window） ローソク方向に基づく着色モード 出来高イベントの分類 買いクライマックス — 非常に高い出来高で、高値付近で終値を形成 売りクライマックス — 非常に高い出来高で、安値付近で終値を形成 弱いローソク — 指定期間内で最も低い出来高 高相対出来高 — ローソクのレンジに比べて異常に大きな出来高 中立バ
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
インディケータ
Crystal FVG Touch Detector – スマートマネーコンセプト対応高機能インジケーター Crystal FVG Touch Detector は、Smart Money Concepts (SMC) と ICT 手法を使用するトレーダー向けに設計されたプロ仕様の指標です。 あらゆる時間足で Fair Value Gap (FVG) を自動検出し、タッチをリアルタイムに認識して表示します。 リペイントしないアルゴリズムにより、機関トレーダーの不均衡ゾーンを正確に把握します。 主な特徴 FVG（強気・弱気）を自動で検出。 タッチ時に即時更新。 全時間足対応。 カラー自動調整。 高速・安定動作。 カスタマイズ可能な設定。 キーワード： FVG, Fair Value Gap, Smart Money Concepts, SMC, ICT, Order Block, Imbalance, 流動性, サプライ・デマンド, Non Repaint, Volume Spread Analysis, Market Structure, CHoCH, BOS, Liquidity
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
Crystal Smart Pro — 適応型デュアルモード取引システム 概要 Crystal Smart Pro は、 Crystal AI Systems によって開発されたインテリジェントで自己調整型の MT5 エキスパートアドバイザー（EA） です。 高精度なエントリーと高度なリカバリ管理を組み合わせ、2つの独立した動作モード — Sharp Mode と Smart Mode — を提供します。 本システムは、市場のボラティリティ、口座残高、およびトレンド状況に動的に適応し、安定したパフォーマンスを維持します。 主要な取引モード Sharp Mode – 精密さとスピード • MACD のトレンド変化に基づいて単一方向の取引を実行します。 • ダイナミックな利益保護と即時損失カットロジックを内蔵。 • シンプルな「1回のエントリー・1回のエグジット」を好むデイトレーダーに最適です。 Smart Mode – 適応型リカバリと利益ターゲット • 高度なリカバリアルゴリズムを使用し、ポジションサイズを段階的に増加させます。 • MACD変化またはMACDダイバージェンスを利用
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – トレードコントロールハブ 概要 Crystal Trade Manager (CTM) は MetaTrader 5 向けのオールインワントレード管理ツールです。リスク管理、自動化、ワンクリック操作を統合し、 FTMO 等の prop firm 取引やスキャルピング、裁量トレードに最適です。 主な機能 リスク保護 : 日次ドローダウン制限 (1–70%) 、自動クローズ、オーダー削除、ロックアウトモード。 損益ターゲット : 到達時に全ポジション自動決済。 自動 SL/TP : 新規注文に自動適用。 Break-Even : SL を BE+ バッファへ移動。 トレーリングストップ : 利益後に動的追従。 ロット制御 : シンボルごとに上限設定。 Magic Keys パネル : 6 ボタン ( 半分決済、 BE 移動、全決済、注文削除、ダブル、 Profit Shield) 。 情報表示 : バランス、エクイティ、損益、 DD 。 通知 : バナー、 Push 、サウンド。 安全性 : ロックアウト処理、 pip 精度、自動復元。
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
インディケータ
The Real RSI – プロフェッショナル・ダイバージェンス・ハンター 概要 The Real RSI は、RSI に基づく反転およびトレンド継続シグナルを高精度に検出するために設計された、プロフェッショナル向けのダイバージェンス検出インジケーターです。 価格と RSI の間に生じる 通常のダイバージェンス および 隠れたダイバージェンス を自動的に検出し、スマートなピボットロジックとリアルタイム構造検証によって各セットアップを確認します。 このインジケーターは、精度・安定性・実用性を重視して開発されており、実際の市場環境で 再描画せず遅延もない 動作を実現しています。 これらのダイバージェンスシグナルを自動取引で活用したい場合は、以下のEAを使用できます: The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA 主な機能 1. 自動ダイバージェンス検出 • 通常および隠れたダイバージェンスを自動検出（強気・弱気両対応）。 • Forex、Gold、Indices、Crypto など、すべての銘柄・時間足に対応。 • 反転型およびトレンド継続型
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
インディケータ
Crystal Smart Volume 概要 Crystal Smart Volume は、MT4 向けに開発された高度なボリューム（出来高）およびデルタ分析インジケーターです。 このツールは、通常の価格変動の背後に隠された機関投資家の取引活動を可視化することを目的としています。 Smart Money Concepts (SMC) 、 Volume Spread Analysis (VSA) 、および Delta ロジック を組み合わせ、価格とボリュームの動きを同時に分析します。 インジケーターは Buying Climax（買いクライマックス） 、 Selling Climax（売りクライマックス） 、 Weak Candles（弱いローソク足） 、 High-Volume Reversals（高出来高による反転） などのイベントを特定し、トレーダーが正確に相場の転換点を見極められるよう支援します。 また、 TBR（Trap Break Reversal） 、 STBR（Sweep Trap Break Reversal） 、 EVR（Engulf Volume Reversal
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
インディケータ
Auto Candle Sequence Counter – MT5インジケーター 概要 Auto Candle Sequence Counter は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルインジケーターで、連続する強気・弱気ローソク足のシーケンスを自動的に検出し表示します。手作業で数える必要がなく、リアルタイムでの可視化、統計、アラートを提供します。 主な機能 2〜7本の連続ローソク足（強気/弱気）の検出。 正確なマッピングでシグナルを見逃さない。 Doji検出（感度0.01–0.10調整可）。 弱いローソクをフィルタリング。 プロ仕様の可視化（緑=強気、赤=弱気、黄=ドージ）。 リアルタイム統計パネル。 アラートシステム：ポップアップ、サウンド、プッシュ通知。 利点 トレンド継続や反転のタイミングを迅速に特定。 需要供給、サポート/レジスタンス、SMCと組み合わせ可能。 スキャルピング、スイング、デイトレに最適。 手動のカウント作業を不要に。 設定 シーケンス閾値: 2〜7本 分析範囲: 50〜500本 Doji感度: 0.01–0.10 テーマ: 黒/白背景 アラ
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
ユーティリティ
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – プロ仕様 MT5 トレードコピーツール 概要 Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 は MetaTrader 5 用の高性能トレードコピーツールです。 MT5 のローカル Common フォルダを介して動作し、 DLL や外部 API を必要としません。複数アカウントや VPS 環境での運用に最適です。 主な機能 デュアルモード : MASTER: 注文送信・修正・クローズ。 SLAVE: 受信注文を即時実行、リスク管理内蔵。 ボリュームスケーリング : 固定ロット、エクイティ比率、リスク % (SL ベース ) 。 リスク管理 : 最大ドローダウン保護、エクイティ監視、取引ごとのリスク制限。 注文カバー : 成行、指値 / 逆指値、修正、削除、 CLOSE_ALL 。 シンボルマッピング : 自動 / 手動対応、ブローカー接尾辞対応。 ファイル通信 : ローカル動作、リトライ・リカバリ機能、ループ防止。 ダッシュボード : 送信済 / 受信済注文、リスク状況、取引状態表示。 利用シーン 複数
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
ユーティリティ
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
インディケータ
Volatility Monitor – リアルタイム変動検出インジケーター 概要 Volatility Monitor は軽量でプロフェッショナルな MT5 インジケーターで、急激な価格変動を監視しトレーダーにリアルタイムで通知します。Forex、ゴールド、JPY ペア、暗号資産などに対応し、ATR 自動検出または手動ピップ閾値で明確なシグナルを提供します。 主な機能 リアルタイム変動検出。 ATR 自動モードまたは手動モード。 漸進的アラート (音、ポップアップ、プッシュ通知)。 色分けマーカー (黄・橙・赤)。 背景に自動適応。 内蔵ダッシュボード。 全シンボル対応。 設定 モード: ATR / Manual。 計算: 過去バー数。 マーカー: 有効/無効、サイズ、色。 アラート: 音、ポップアップ、通知。 ダッシュボード: 位置調整。 使用方法 任意のチャートに追加。 ATR または手動を選択。 マーカーとアラートを確認。 ダッシュボードで確認。 互換性 プラットフォーム: MT5 対応シンボル: Forex, Gold, JPY, Crypto, Indices 時間足: 全
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
リアルタイム価格と総利益表示インジケーター ライブトレードと画面共有に最適 デイトレーダー、スキャルパー、ライブストリーミングトレードセッション専用に設計 このプロフェッショナルインジケーターは、チャート上でリアルタイム価格表示と包括的な利益追跡を提供します - 高頻度取引とライブトレーディング配信に不可欠です。 主要機能 リアルタイム価格表示 毎秒ライブビッド価格更新 全シンボルタイプのプロフェッショナル書式設定 貴金属向けゴールド/XAU特別書式設定 画面共有に最適な大型明確表示 デイトレーディング決定のための瞬時価格更新 包括的利益追跡 トレーディング履歴からのアカウント総利益 トレード終了時のリアルタイム利益更新 カスタム追加利益金額 手数料とスワップの包含 プラス/マイナス指標付きプロフェッショナル利益書式設定 パフォーマンス最適化 スマートキャッシュシステム - 最小CPU使用量 1秒更新間隔 - 稲妻の速さ 効率的なタイマーベース更新 リアルタイム取引監視 プロフェッショナルエラー処理 高度なカスタマイズ 調整可能なフォント名とサイズ 利益と損失のカスタム色 チャート上
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – 高度なMT4リスク & トレード管理ツール 概要 Crystal Trade Manager (CTM) は、 MetaTrader 4 用に設計されたプロフェッショナルなユーティリティで、 リスク管理・トレード自動化・高速執行コントロール を提供します。 口座資金を守り、日次ドローダウンを管理し、ロットサイズを制御し、主要な注文管理機能（Auto SL/TP、Break-Even、Trailing Stop）を自動化します。 このツールは、 裁量トレーダー、Prop Firm チャレンジ参加者、資金運用マネージャー に最適です。 主な機能 1. リスク & ドローダウン保護 日次ドローダウン制限 (1%〜70%) 設定可能 制限到達で全注文自動クローズ オプションで保留注文削除 日次ロックアウト → 翌日まで新規取引をブロック（Prop Firm対応） 2. 損益ターゲット管理 日次利益/損失ターゲットを USD で設定 達成時にすべてのポジション自動クローズ Prop Firm の一貫性ルールに準拠 3. 自動 Stop Loss &
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
リアルタイム価格と総利益表示インジケーター プロトレーダー、デイトレーダー、ストリーマー向けの究極のリアルタイムトレーディングコンパニオン チャート上でライブビッド価格と包括的な利益追跡を表示するこの強力なインジケーターでトレーディング体験を変革してください。高頻度取引環境とライブトレーディング配信専用に設計されています。 主要機能 リアルタイム価格表示 プロフェッショナル書式設定による毎秒ライブビッド価格更新 ゴールド/XAUおよび全主要シンボルタイプの特別書式設定 画面共有とライブストリーミングに最適な大型明確表示 正確な価格表示のための自動シンボル桁数検出 包括的利益追跡 完全なトレーディング履歴からのアカウント総利益計算 トレード終了時のリアルタイム利益更新 カスタマイズ可能な追加利益金額 手数料とスワップのオプション包含 明確なプラス/マイナス指標付きプロフェッショナル利益書式設定 パフォーマンス最適化 最小CPU使用量のスマートキャッシュシステム 超高速応答性のための1秒更新間隔 スムーズ動作のための効率的タイマーベース更新 リアルタイム取引監視と自動キャッシュ更新 プロ
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 エキスパートアドバイザ 概要 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro は機関投資家向けの AI 搭載エキスパートアドバイザーで、XAUUSD、主要通貨ペア、特定の暗号資産（ブローカー対応の場合）に対応しています。 従来のマーチンゲールを超える高度なアルゴリズム回復システムを統合し、ダイナミックレイヤー、ボラティリティフィルター、ロジックベースのエグジット管理を使用します。回復は有利な条件下でのみ作動し、基準を満たした際には取引バスケット全体をコントロールされた利益でクローズします。 アルゴリズム + AI ロジック 市場条件フィルター: ボラティリティ、スプレッド、トレンドパターンを監視し、最適なエントリーや回復のタイミングを選択 (zone-recovery 方式)。MQL4 に実装。 アダプティブロット調整: 固定倍増ではなく資金に基づくロット管理。注文間隔は市場構造に応じて調整。 Cluster Exit Engine:
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
Crystal SD Pro – 機関投資家向け需給 EA 概要 Crystal SD Pro は MetaTrader 5 用の全自動 EA で、需給ゾーンを利用し高確率取引のみを行います。ノイズを排除し、機関レベルの取引精度を提供します。 機能 マルチタイムフレーム需給検出 (M30–H4) Smart Recovery モード / Cut Loss モード ダッシュボード表示：取引、ゾーン、回復状況 自動 / 固定ロット グローバル利益目標 自動 SL/TP 、ブレークイーブン、トレーリングストップ ADX/DI フィルター 取引モード Cut Loss – 最低 $1000 (1:1000) Smart Recovery – 最低 $5000 (1:1000) 推奨設定 タイムフレーム : H1 対象 : Forex, 金 (XAUUSD), 株価指数 , 暗号資産 , 株式 ブローカー : ECN/Raw Spread リスク管理 ロット / スプレッド制御 利益目標 トレーリングストップ 互換性 プラットフォーム : MT5 対象 : 全資産 免責事項 本 EA は利
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド） 向けの自動売買。 Recovery Mode と Single Trade Mode を備え、チャート上パネルで透明な管理が可能。 AI 予測 （LSTM・アテンション・センチメント）と 信頼度フィルタ を組み合わせて参入とリスクを制御。利益は保証されません（リスク告知参照）。 モード Recovery Mode ：複数ポジションでの適応的運用。資産連動ターゲット、任意のロット増加、ニューラル確認、初回ポジションの任意トレーリング。 Single Trade Mode ：予測＋テクニカルでの単発エントリー。カスタム SL/TP、RR 目標、時間指定の自動クローズ（任意）、最小含み益後にトレーリング開始。 主な機能 予測オプションと ConfidenceThreshold（40–80% 目安） 資産連動ロットとドローダウン保護 ニューラル・トレーリング（pip/ATR） マルチブローカー記号：XAUUSD, XAUUSD.m など セッション/ボラ意識、スプレッド/レイテ
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
The Real RSI は、RSIダイバージェンス（乖離）を機関投資家レベルの精度で取引したいトレーダーのために設計されたプロフェッショナル仕様のエキスパートアドバイザー（EA）です。 通常および隠れた強気／弱気のダイバージェンスを、自動的に検出し、スマートなピボットロジック、RSI構造の検証、マルチタイムフレームの確認フィルターを使用して高精度に識別します。 「設定して放置できる」ワークフローで設計されており、エントリー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングロジックを自動で管理し、チャート上に透明なコントロールパネルとトレード管理層を表示します。 コアコンセプト このエンジンは、RSIモメンタムのダイバージェンスを自動ピボット認識およびスマートな再試行システムと組み合わせることで、最適な市場環境下でのみ取引を実行します。 各ダイバージェンスは、価格構造、RSIの動作、そして（必要に応じて）上位タイムフレームによる確認を通じて検証され、誤ったシグナルや遅いエントリーを防ぎます。 主な機能 1. ダイバージェンスの自動検出 通常および隠れたダイバージェンスを検出します
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信