Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统

免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632

概述

Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。
它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。

系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。
非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。

同时提供完整的 MT5 版本。

核心亮点功能

1. 高级风险与回撤保护

  • 支持每日回撤限制 1%–70%

  • 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位

  • 可选：突破后自动删除 所有挂单

  • 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。

  • 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。

2. 日内盈利与亏损目标自动化

  • 可设置每日 盈利目标亏损限制（账户货币，例如 USD）。

  • 达到任何目标时，系统自动关闭所有订单。

  • 帮助保持交易纪律，提高一致性表现。

3. 自动 SL/TP 设置

  • 系统对每个新订单自动应用 SL 与 TP。

  • 支持任何报价格式（4/5 位，2/3 位小数）。

  • 无需手动设置止损止盈。

  • 对高速交易与剥头皮交易尤为重要。

4. 自动保本（Break-Even）

  • 当价格达到设定利润后，自动将 SL 移动至保本价 + 缓冲点数。

  • 防止盈利订单回撤变成亏损订单。

  • 适用于剥头皮、日内与波段交易。

5. 智能移动止损（Trailing Stop）引擎

  • 仅在盈利达到指定阈值后启动。

  • 根据设定的点数动态跟随价格移动。

  • 也可通过面板手动激活。

6. 最大手数控制（Lot Exposure Control）

  • 限制每个品种的总持仓量（总手数）。

  • 若超过限制，系统将自动关闭或部分减少仓位。

  • 防止意外过度加仓及违反风险规定。

  • 尤其适用于要求严格的 prop firm。

7. Magic Keys 风格的一键控制面板

共六个一键操作，可通过面板或键盘触发：

  1. 平掉所有仓位的 50%

  2. 移动 SL 到保本价

  3. 关闭所有订单

  4. 删除所有挂单

  5. 当前仓位加倍

  6. 启动移动止损模式

附加功能：

  • 使用键盘快捷键 B（Buy）或 S（Sell）快速下单

  • 面板可拖动、体积小、操作直观

  • 提供视觉 + 声音反馈

  • 高速指令执行能力

8. 实时交易仪表盘（Dashboard）

显示内容包括：

  • 账户余额、净值、浮动盈亏

  • 当日成交盈亏（已平仓 + 浮动）

  • 每个品种的买/卖总手数

  • 当日回撤百分比

  • 日内锁仓状态

  • 清晰的颜色标记

  • 会根据图表尺寸自动调整位置

9. 警报与通知系统

  • 图表顶部提醒横幅

  • 音频提示

  • 手机推送（Push Notifications）

  • 下单/平仓成功提示

10. 安全逻辑与稳定性引擎

  • 当日达到限制后自动阻止新订单

  • MT4 重启后自动恢复运行状态

  • 自动识别品种的点值与报价格式

  • 在高速行情中保持稳定

  • 可 24/7 不间断运行

输入参数（Input Parameters）

风险与日内控制

  • 每日回撤限制（%）

  • 每日盈利目标（USD）

  • 每日亏损限制（USD）

  • 日内锁仓模式

自动管理

  • 自动止损（点数）

  • 自动止盈（点数）

  • 保本触发点数

  • 保本缓冲点数

  • 移动止损激活点数

  • 移动止损距离

持仓手数控制

  • 每个品种最大手数

  • 自动减少超出部分手数

界面与显示

  • 开启/关闭 Magic Keys 面板

  • 键盘快捷交易

  • 仪表盘可见性

  • K 线计时器

  • 自动图表偏移

  • 推送与音频通知

兼容性

  • 平台： MetaTrader 4

  • 账户类型： ECN、Raw、Standard

  • 交易品种： 外汇、黄金、指数、加密货币、大宗商品、股票

  • 支持模式： 完全支持对冲（Hedging）

适用人群

  • Prop Firm 挑战交易者（如 FTMO、MFF、TFF 等）

  • 专业资金管理与账户托管

  • 高频/剥头皮交易者

  • 波段与日内交易者

  • 手动与半自动交易者

  • 需要净值保护的自动化交易者（Algo Trader）

重要说明

Crystal Trade Manager PRO 是交易管理工具，
不提供任何交易信号
请务必先在 模拟账户 中测试所有功能与设置。

 搜索关键词

trade manager mt4, mt4 风险管理, 交易管理工具, prop firm 工具, 回撤保护 EA, break even EA, 自动 SL TP, 移动止损 EA, equity protector mt4, ftmo 工具, mff 工具, 风险控制 ea, 一键交易面板。


