Crystal Trade Manager Pro MT4

免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632

概述

Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。

它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。

系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。

非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。

同时提供完整的 MT5 版本。

1. 高级风险与回撤保护

支持每日回撤限制 1%–70% 。

一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。

可选：突破后自动删除 所有挂单 。

每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。

完全符合各大 prop firm 的规则与要求。

2. 日内盈利与亏损目标自动化

可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。

达到任何目标时，系统自动关闭所有订单。

帮助保持交易纪律，提高一致性表现。

3. 自动 SL/TP 设置

系统对每个新订单自动应用 SL 与 TP。

支持任何报价格式（4/5 位，2/3 位小数）。

无需手动设置止损止盈。

对高速交易与剥头皮交易尤为重要。

4. 自动保本（Break-Even）

当价格达到设定利润后，自动将 SL 移动至保本价 + 缓冲点数。

防止盈利订单回撤变成亏损订单。

适用于剥头皮、日内与波段交易。

5. 智能移动止损（Trailing Stop）引擎

仅在盈利达到指定阈值后启动。

根据设定的点数动态跟随价格移动。

也可通过面板手动激活。

6. 最大手数控制（Lot Exposure Control）

限制每个品种的总持仓量（总手数）。

若超过限制，系统将自动关闭或部分减少仓位。

防止意外过度加仓及违反风险规定。

尤其适用于要求严格的 prop firm。

7. Magic Keys 风格的一键控制面板

共六个一键操作，可通过面板或键盘触发：

平掉所有仓位的 50% 移动 SL 到保本价 关闭所有订单 删除所有挂单 当前仓位加倍 启动移动止损模式

附加功能：

使用键盘快捷键 B （Buy）或 S （Sell）快速下单

面板可拖动、体积小、操作直观

提供视觉 + 声音反馈

高速指令执行能力

8. 实时交易仪表盘（Dashboard）

显示内容包括：

账户余额、净值、浮动盈亏

当日成交盈亏（已平仓 + 浮动）

每个品种的买/卖总手数

当日回撤百分比

日内锁仓状态

清晰的颜色标记

会根据图表尺寸自动调整位置

9. 警报与通知系统

图表顶部提醒横幅

音频提示

手机推送（Push Notifications）

下单/平仓成功提示

10. 安全逻辑与稳定性引擎

当日达到限制后自动阻止新订单

MT4 重启后自动恢复运行状态

自动识别品种的点值与报价格式

在高速行情中保持稳定

可 24/7 不间断运行

风险与日内控制

每日回撤限制（%）

每日盈利目标（USD）

每日亏损限制（USD）

日内锁仓模式

自动管理

自动止损（点数）

自动止盈（点数）

保本触发点数

保本缓冲点数

移动止损激活点数

移动止损距离

持仓手数控制

每个品种最大手数

自动减少超出部分手数

界面与显示

开启/关闭 Magic Keys 面板

键盘快捷交易

仪表盘可见性

K 线计时器

自动图表偏移

推送与音频通知

平台： MetaTrader 4

账户类型： ECN、Raw、Standard

交易品种： 外汇、黄金、指数、加密货币、大宗商品、股票

支持模式： 完全支持对冲（Hedging）

Prop Firm 挑战交易者（如 FTMO、MFF、TFF 等）

专业资金管理与账户托管

高频/剥头皮交易者

波段与日内交易者

手动与半自动交易者

需要净值保护的自动化交易者（Algo Trader）

Crystal Trade Manager PRO 是交易管理工具，

不提供任何交易信号。

请务必先在 模拟账户 中测试所有功能与设置。

