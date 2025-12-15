Farman Feractal Trend M T F
- Indicatori
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 9.1
- Attivazioni: 5
FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System
FARMAN PRO v9 è un indicatore di trading avanzato all-in-one per MetaTrader 5,
progettato per trader che si concentrano sulla struttura del mercato, sui concetti di Smart Money e sull’allineamento del trend.
Questo sistema combina più strumenti professionali di trading in un’unica struttura pulita e intelligente, aiutando i trader a prendere decisioni chiare, strutturate e sicure in condizioni di mercato dinamiche.
🔹 Caratteristiche Principali
• Filtro di trend adattivo multi-timeframe
• Rilevamento automatico della struttura di mercato (CHoCH & BoS)
• Order block dei timeframe superiori visualizzati nei timeframe inferiori
• Segnali di ingresso intelligenti allineati con struttura e trend
• Sessioni di trading focalizzate sulla liquidità (Sydney, Tokyo, Londra, New York)
• Dashboard professionale con pulsanti di controllo intelligenti
• Grafici puliti con gestione automatica degli oggetti
🔹 Come Funziona
FARMAN PRO v9 non genera segnali casuali.
I segnali di ingresso vengono mostrati solo quando più condizioni sono allineate, tra cui:
• Break confermato della struttura di mercato
• Conferma direzionale del trend
• Contesto Smart Money
• Posizione di prezzo rilevante
Questo approccio riduce significativamente i setup di bassa qualità e si concentra solo su opportunità di trading ad alta probabilità.
🔹 A Chi È Rivolto?
• Trader Smart Money e ICT
• Trader professionisti Forex e Oro
• Trader di prop firm
• Trader che privilegiano la qualità rispetto alla quantità
🔹 Piattaforma
• MetaTrader 5
• Tutti i simboli
• Tutti i timeframe
🔹 Nota Finale
FARMAN PRO v9 non è solo un indicatore.
È un sistema decisionale progettato per portare chiarezza, struttura e disciplina nel tuo processo di trading.