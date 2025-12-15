Farman Feractal Trend M T F

FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System

FARMAN PRO v9 è un indicatore di trading avanzato all-in-one per MetaTrader 5,
progettato per trader che si concentrano sulla struttura del mercato, sui concetti di Smart Money e sull’allineamento del trend.

Questo sistema combina più strumenti professionali di trading in un’unica struttura pulita e intelligente, aiutando i trader a prendere decisioni chiare, strutturate e sicure in condizioni di mercato dinamiche.

🔹 Caratteristiche Principali
• Filtro di trend adattivo multi-timeframe  
• Rilevamento automatico della struttura di mercato (CHoCH & BoS)  
• Order block dei timeframe superiori visualizzati nei timeframe inferiori  
• Segnali di ingresso intelligenti allineati con struttura e trend  
• Sessioni di trading focalizzate sulla liquidità (Sydney, Tokyo, Londra, New York)  
• Dashboard professionale con pulsanti di controllo intelligenti  
• Grafici puliti con gestione automatica degli oggetti  

🔹 Come Funziona
FARMAN PRO v9 non genera segnali casuali.

I segnali di ingresso vengono mostrati solo quando più condizioni sono allineate, tra cui:
• Break confermato della struttura di mercato  
• Conferma direzionale del trend  
• Contesto Smart Money  
• Posizione di prezzo rilevante  

Questo approccio riduce significativamente i setup di bassa qualità e si concentra solo su opportunità di trading ad alta probabilità.

🔹 A Chi È Rivolto?
• Trader Smart Money e ICT  
• Trader professionisti Forex e Oro  
• Trader di prop firm  
• Trader che privilegiano la qualità rispetto alla quantità  

🔹 Piattaforma
• MetaTrader 5  
• Tutti i simboli  
• Tutti i timeframe  

🔹 Nota Finale
FARMAN PRO v9 non è solo un indicatore.
È un sistema decisionale progettato per portare chiarezza, struttura e disciplina nel tuo processo di trading.

Altri dall’autore
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Indicatore di gestione del rischio e monitoraggio dei limiti per trader professionisti e account di valutazione (Prop) Questo strumento visualizza esclusivamente sul grafico informazioni precise su gestione del rischio e limiti, per aiutarti a decidere con maggiore concentrazione. L’indicatore non apre/chiude/modifica operazioni e non interferisce con gli Expert Advisor. Caratteristiche Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale Calcola e mostra il drawdown giornaliero e totale in base a Ba
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Session Start Breakout - Il Cacciatore dell'Inizio Sessione Descrizione Completa L'arte di un trader è trovare il   "punto di partenza" . Molti dei principali e potenti movimenti di mercato prendono forma subito dopo che l'eccitazione iniziale all'inizio delle sessioni di trading chiave (Asia, Londra e New York) si attenua. L'indicatore   Session Start Breakout   è uno strumento analitico avanzato progettato proprio per aiutarti a identificare questi momenti critici e potenziali opportunità. Q
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend con conferma multi‑timeframe e strumenti di gestione del rischio Introduzione Nirvana Trend è un indicatore analitico che aiuta a rendere più strutturato il processo decisionale di trading grazie a segnali filtrati, conferme su più timeframe e livelli automatici di stop/uscita basati sulla volatilità (ATR). Se operi in contesti con vincoli come limiti di drawdown giornaliero/totale, questo strumento può favorire il rispetto delle tue regole personali e del tu
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica   Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “b
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Nome del prodotto: Close all position by ARAN (Utility MT5) Introduzione Close all position by ARAN è uno strumento leggero e configurabile per gestire la chiusura simultanea delle operazioni in MetaTrader 5. Consente di chiudere tutte le posizioni in base a soglie di P/L definite dall’utente (positive o negative). Questo prodotto non fornisce segnali o previsioni di mercato e non garantisce alcun risultato. Caratteristiche Chiusura totale alla soglia di P/L positiva: quando il profitto/perdita
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend e framework di rischio basato su ATR Nota: Questo strumento fornisce esclusivamente informazioni analitiche e non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o risultati specifici (incluso il superamento di valutazioni/challenge). La decisione d’uso e la responsabilità restano all’utente. Introduzione Nirvana Trend è un indicatore di analisi tecnica progettato per standardizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina operativa. Grazie a s
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Questo indicatore è progettato per i trader che operano con le regole rigorose dei conti di prop trading e richiedono un monitoraggio trasparente di rischi e limiti. Lo strumento è esclusivamente informativo, non interviene nelle operazioni e aiuta a mantenere il focus sull’analisi e sull’esecuzione del piano di trading. Caratteristiche principali Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale: calcola e mostra con precisione limiti e valori correnti in un pannello chiaro sul grafico; sai sempr
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blo
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENDITA PER IL PRIMO DOWNLOAD A 30 SOLO PER TUTTA LA VITA FINO ALL'80% E UN MESE FINO AL 50%   Robot di Trading per la Sessione di New York – Il Cacciatore di Candele d'Oro Se stai cercando uno strumento che monitori il mercato come un cacciatore professionista, questo robot è progettato esattamente per te! Questo Expert Advisor inizia intelligentemente il suo lavoro dall'inizio della sessione di New York. Il suo algoritmo interno è progettato per: Contare le candele fin
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GoldenAegis: Un EA Specializzato sull'Oro per le Sfide delle Prop Firm GoldenAegis, un Expert Advisor (EA) di punta della serie Nirvana, è uno strumento di trading sistematico progettato specificamente per l'Oro (XAUUSD) e per i trader che mirano a superare le sfide delle società di prop trading (Prop Firm). Strategia e Filosofia di Base Questo EA è il culmine di oltre un decennio di esperienza pratica sul mercato. La filosofia di base è quella di automatizzare una strategia di trading testata
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione