Larry Advanced

Expert Advisor basato sulla strategia di Larry Connors, che monitora la distanza tra le medie mobili e consente di configurare, senza modifiche significative, i parametri di ipercomprato e ipervenduto, nonché quelli che regolano il funzionamento del sistema di chiusura delle negoziazioni ADX. Con un sistema di stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, il lotto aumenta e il rischio diminuisce all'aumentare del saldo, interrompendo l'esecuzione dell'Expert Advisor al raggiungimento di determinati livelli di rischio durante il processo.


Altri dall’autore
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto per il trading con reti neurali profonde che si addestrano tramite apprendimento automatico, fino a 1.512 metriche ponderate per ogni simbolo, man mano che il mercato progredisce. Funziona su vari simboli Forex e intervalli di tempo e, deselezionando i simboli e gli intervalli di tempo, può anche essere impostato sul grafico corrente sul suo simbolo e intervallo di tempo. Può essere configurato per coppie diverse e su ogni grafico può essere gestita una rete neurale diversa. È
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor, che monitora il mercato con diversi indicatori come CCI, MACD, STOCH, EMA e RSI, può essere configurato nei parametri degli indicatori, nei simboli forex, negli intervalli di tempo e nella programmazione delle operazioni giornaliere. Senza simboli o intervalli di tempo selezionati, opera sul simbolo e sull'intervallo di tempo correnti. Dispone di opzioni di gestione del rischio e moltiplica il lotto fisso all'aumentare del saldo, senza dover convertire il conto in un casinò. Se s
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un semplice Expert Advisor che opera come Heiken Ashi e EMA cross... con controllo del lotto all'aumentare del saldo lungo, con opzioni come rischio per il conto globale, margine per le azioni stop loss... e "numero di operazioni" o "numero di stop loss" nel margine libero per le operazioni di ingresso... un controllo della velocità per questo incremento e un parametro maxMultiplier che controlla il numero di aumenti del saldo prima di interrompere la crescita dei lotti nelle operazioni. Dispone
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor che basa il suo comportamento sull'indicatore di tendenza ADX. Il suo periodo è configurabile e, come accessorio, può anche incorporare la verifica dell'operazione da effettuare con un crossover EMA a breve, medio e lungo termine prima di aprire una nuova operazione. Dispone inoltre di un meccanismo di stop-loss basato sulle variazioni percentuali di prezzo e di un sistema per scalare il lotto all'aumentare del saldo.
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor trend-following che opera con l'indicatore Parabolic SAR durante i periodi di volatilità monitorati dalle Bande di Bollinger in base a una percentuale tra le bande superiore e inferiore, sempre a favore del trend. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato su una percentuale di variazione del prezzo o "stop and reverse" tra questi periodi di volatilità, e un ridimensionamento dei lotti in base all'aumento del saldo.
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor trend-following che opera con medie mobili esponenziali durante periodi di crescente forza dei prezzi, monitorato da un indicatore RSI basato su un rialzo, nonché sul volume di trading, sempre a favore del trend. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione dei prezzi, o "stop and reverse", tra questi periodi di forza, e un ridimensionamento dei lotti basato sull'aumento del saldo.
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor trend-following che opera con gli indicatori Stoch e Parabolic SAR durante i periodi di volatilità monitorati dalle Bande di Bollinger, in base alla percentuale tra le bande superiore e inferiore. Favorisce sempre un trend forte, come indicato dal suo indicatore RSI e dall'aumento previsto tra le candele. Include anche un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, o "stop and reverse", tra questi periodi di volatilità, e il ridimensiona
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth.
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto che sfrutta i segnali del Canale di Keltner, generati da una media mobile esponenziale e da un indicatore ATR, per aprire posizioni confermate da un indicatore ADX. Le uscite dalle posizioni si verificano quando viene indicato il segnale ADX o, se configurato, quando la linea mediana viene rotta alla chiusura della candela. È dotato di un meccanismo di stop-loss con variazione percentuale del prezzo e di un meccanismo per scalare il lotto all'aumentare del saldo.
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor che opera in periodi di forte contrasto, utilizzando l'indicatore stocastico e l'indicatore dell'indice delle materie prime, utilizzando i punti di ipercomprato o ipervenduto o l'indicazione ADX per uscire dalle posizioni. Offre inoltre un controllo stop-loss che opera su una differenza percentuale di prezzo, con un ridimensionamento progressivo del lotto all'aumentare del saldo, tenendo sempre d'occhio la margin call del conto.
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un consulente esperto che verifica, entro un intervallo di tempo definito da un numero massimo di candele, se si verifica un aumento o una diminuzione superiore a un certo numero di pip, stabilito come numero minimo di candele. In tal caso, avvia un'operazione all'interno dell'intervallo di Fibonacci configurato (23 o 38) fino al livello specificato (61 o superiore). Utilizza gli indicatori ADX e RSI per chiudere le operazioni e l'EMA per confermarle. Ha un controllo di lotto che aumenta all'aum
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un consulente esperto che analizza il mercato dell'oro su timeframe overnight e a quattro ore, consentendoti di agire entro 15 minuti e di aprire posizioni lunghe quando le condizioni sono decisamente favorevoli. È dotato di un meccanismo di stop-loss che monitora le tue operazioni e deve essere impostato in dollari, con incrementi compresi tra sei e dieci dollari. Addestra il consulente alle tue circostanze più immediate e trova il miglior risultato orario. Il controllo dei lotti viene effettua
