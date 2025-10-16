Larry Advanced
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 16 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Expert Advisor basato sulla strategia di Larry Connors, che monitora la distanza tra le medie mobili e consente di configurare, senza modifiche significative, i parametri di ipercomprato e ipervenduto, nonché quelli che regolano il funzionamento del sistema di chiusura delle negoziazioni ADX. Con un sistema di stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, il lotto aumenta e il rischio diminuisce all'aumentare del saldo, interrompendo l'esecuzione dell'Expert Advisor al raggiungimento di determinati livelli di rischio durante il processo.