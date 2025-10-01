Fibo Raise
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Un consulente esperto che verifica, entro un intervallo di tempo definito da un numero massimo di candele, se si verifica un aumento o una diminuzione superiore a un certo numero di pip, stabilito come numero minimo di candele. In tal caso, avvia un'operazione all'interno dell'intervallo di Fibonacci configurato (23 o 38) fino al livello specificato (61 o superiore). Utilizza gli indicatori ADX e RSI per chiudere le operazioni e l'EMA per confermarle. Ha un controllo di lotto che aumenta all'aumentare del saldo.