Simple Averages Buyer Advisor

Consulente esperto che monitora l'andamento del prezzo di un simbolo utilizzando una strategia che verifica le variazioni di prezzo in punti predefiniti dopo che il prezzo ha superato la media mobile veloce (che tende al rialzo al di sopra della media mobile lenta). Quindi, attiva un ordine di acquisto quando il prezzo supera nuovamente la media mobile veloce, agendo sul rimbalzo. È dotato di un meccanismo di stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo. Una volta raggiunta una determinata soglia di perdita, viene attivato il segnale "no-op", che impedisce ulteriori negoziazioni fino a quando il saldo delle posizioni aperte non viene recuperato o tutte le posizioni non vengono chiuse.
Studiare i parametri più adatti per ciascun simbolo nel tester di strategia e trovare una regressione lineare redditizia che genererà un buon contratto forward.
Strategie esperte e manuali.
