SAR in Volatility
- Sergio Izquierdo Rodriguez
Expert Advisor trend-following che opera con l'indicatore Parabolic SAR durante i periodi di volatilità monitorati dalle Bande di Bollinger in base a una percentuale tra le bande superiore e inferiore, sempre a favore del trend. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato su una percentuale di variazione del prezzo o "stop and reverse" tra questi periodi di volatilità, e un ridimensionamento dei lotti in base all'aumento del saldo.