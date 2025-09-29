Sir Keltner with Adx
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Consulente esperto che sfrutta i segnali del Canale di Keltner, generati da una media mobile esponenziale e da un indicatore ATR, per aprire posizioni confermate da un indicatore ADX. Le uscite dalle posizioni si verificano quando viene indicato il segnale ADX o, se configurato, quando la linea mediana viene rotta alla chiusura della candela. È dotato di un meccanismo di stop-loss con variazione percentuale del prezzo e di un meccanismo per scalare il lotto all'aumentare del saldo.