ADX with EMA Verifier and Lot Control
- Sergio Izquierdo Rodriguez
Un Expert Advisor che basa il suo comportamento sull'indicatore di tendenza ADX. Il suo periodo è configurabile e, come accessorio, può anche incorporare la verifica dell'operazione da effettuare con un crossover EMA a breve, medio e lungo termine prima di aprire una nuova operazione. Dispone inoltre di un meccanismo di stop-loss basato sulle variazioni percentuali di prezzo e di un sistema per scalare il lotto all'aumentare del saldo.