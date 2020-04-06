NeuroForex

Consulente esperto per il trading con reti neurali profonde che si addestrano tramite apprendimento automatico, fino a 1.512 metriche ponderate per ogni simbolo, man mano che il mercato progredisce. Funziona su vari simboli Forex e intervalli di tempo e, deselezionando i simboli e gli intervalli di tempo, può anche essere impostato sul grafico corrente sul suo simbolo e intervallo di tempo. Può essere configurato per coppie diverse e su ogni grafico può essere gestita una rete neurale diversa. È possibile configurare simboli, periodi e controllo dei rischi di processo. Contiene un meccanismo di stop-loss basato sulla variazione del prezzo e sulla facilità di configurazione del numero di neuroni e strati di cui disporranno le reti neurali che gestiranno le operazioni di ciascun simbolo, ciascuna con il proprio apprendimento separato. Include anche il controllo del tempo, in quanto è sempre attivo dalle 00:00 alle 00:00, per massimizzare i profitti e minimizzare le perdite. Grazie al controllo incrementale dei lotti, è possibile gestire il rischio in modo appropriato anche con lotti di grandi dimensioni. Puoi anche modificare i valori di probabilità per l'apertura o la chiusura delle negoziazioni, nonché il numero di stop loss che scegli come margine minimo per l'apertura delle negoziazioni. Impara tu stesso a usare XAU. Nelle tue ottimizzazioni, seleziona configurazioni con uno Z-Score intorno al 90% e attendi i risultati. E ricordate "una pecora che bela perde il morso"
