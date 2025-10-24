Auto Supertrend with ASH
L'Expert Advisor "Auto Supertrend con ASH" ti guida attraverso un'esperienza di trading guidata dall'indicatore Supertrend, che indica il trend principale dell'operazione, e da un indicatore ASH che conferma le entrate fornendo la differenza di forza tra acquirenti e venditori al momento dell'operazione. Testa la strategia sui diversi simboli offerti o sul tuo simbolo con il parametro useGraphSymbolInstead. È dotato di un meccanismo di stop loss basato su una differenza percentuale di prezzo che si aggiorna al raggiungimento dei punti di profitto, garantendo che il rischio totale previsto per il conto non venga superato. Include inoltre un sistema temporale per ottimizzare i risultati intraday, nonché una serie di parametri per aumentare la dimensione del lotto, richiedendo un margine maggiore per le entrate di trading.