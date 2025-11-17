Neuro Genetic Expert
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Questo sistema accetta un elenco di simboli separati da virgole e li itera, creando una rete neurale con training per ciascun simbolo. Queste reti neurali acquisiscono valori dall'azione del prezzo, dalle Bande di Bollinger, dal MACD e dagli indicatori RSI. È possibile configurare il numero di neuroni per ciascuno dei tre livelli di ciascuna rete e impostare un training genetico per i parametri dell'indicatore a intervalli specifici. È possibile regolare i livelli di confidenza per i neuroni e selezionare filtri per l'analisi delle tendenze di mercato. Il sistema include dimensioni di lotto incrementali in caso di attività di mercato favorevole e un controllo del drawdown per evitare che il saldo scenda al di sotto di un livello predeterminato.