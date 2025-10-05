Made to Echo

Incontra Pure Veil

Progettato per i trader che apprezzano semplicità, stabilità e controllo rigoroso, Pure Veil è il tuo assistente per il trading su un singolo grafico, progettato appositamente per gestire le regole delle società di prop trading e la gestione di conti privati.

Come funziona l'EA L'EA identifica la direzione usando l'allineamento delle tendenze su più timeframe. Attende conferme dal momentum di timeframe superiori prima di consentire ingressi su timeframe inferiori, assicurando che le operazioni seguano la pressione di mercato dominante.

Gestione Rischi Intelligente Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla dimensione del conto e ai limiti di drawdown

Scegli tra logica di lotto fisso e rischio per operazione

Non espone mai il tuo conto a livelli di rischio insicuri

Sistema di Trailing Stop Semplice Abilita o disabilita il trailing stop con un semplice interruttore

Aiuta a proteggere i profitti aperti senza richiedere una sintonizzazione esperta

Costruito per le Sfide delle Società di Prop Trading Comportamento di drawdown basso e coerente per curve di equity stabili

Facile da usare, senza strategie rischiose come grid o martingala