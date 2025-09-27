EMA with RSI and Volume
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Expert Advisor trend-following che opera con medie mobili esponenziali durante periodi di crescente forza dei prezzi, monitorato da un indicatore RSI basato su un rialzo, nonché sul volume di trading, sempre a favore del trend. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione dei prezzi, o "stop and reverse", tra questi periodi di forza, e un ridimensionamento dei lotti basato sull'aumento del saldo.