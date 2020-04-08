Price Direction Oscillator
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Price Direction Oscillator - è un indicatore progettato per rilevare i movimenti di mercato a breve e medio termine. Adattabile a qualsiasi mercato e timeframe,
è costituito da una linea di tendenza, un oscillatore di volatilità di mercato e un potenziale generatore di segnali di trading.
Utilizzo dell'indicatore
Può funzionare come indicatore autonomo o come strumento aggiuntivo, riducendo l'incertezza nell'analisi tecnica. I parametri di input consentono ai trader di personalizzare l'indicatore, regolando il periodo di tendenza e l'attenuazione del rumore di mercato a seconda dei timeframe e dei diversi strumenti di trading.
è costituito da una linea di tendenza, un oscillatore di volatilità di mercato e un potenziale generatore di segnali di trading.
Utilizzo dell'indicatore
- Determina il trend in base alla volatilità del mercato e fornisce segnali per l'apertura di ordini di ACQUISTO o VENDITA.
- Senza ridisegnare i dati storici, le frecce del segnale non cambiano colore e appaiono alla chiusura della candela.
- Seguendo il segnale, il movimento di prezzo previsto viene tracciato come linee.
- Su timeframe M1-M5, l'indicatore è adatto allo scalping e, su altri timeframe, al trading a medio termine.
- L'indicatore non sovraccarica il grafico dei prezzi, poiché si trova sempre in basso.
- Sono disponibili diversi tipi di avviso.
Può funzionare come indicatore autonomo o come strumento aggiuntivo, riducendo l'incertezza nell'analisi tecnica. I parametri di input consentono ai trader di personalizzare l'indicatore, regolando il periodo di tendenza e l'attenuazione del rumore di mercato a seconda dei timeframe e dei diversi strumenti di trading.