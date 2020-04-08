Price Direction Oscillator
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Price Direction Oscillator - kısa ve orta vadeli piyasa hareketlerini tespit etmek için tasarlanmış bir göstergedir. Herhangi bir piyasa ve zaman dilimine uyarlanabilir. Bir trend çizgisi, bir piyasa oynaklığı osilatörü ve potansiyel bir işlem sinyali üretecinden oluşur.
Gösterge Kullanımı
Tek başına bir gösterge veya ek bir araç olarak çalışarak teknik analizdeki belirsizliği azaltır. Giriş parametreleri, yatırımcıların göstergeyi özelleştirmesine, trend periyodunu ve piyasa gürültüsünü zaman dilimlerine ve çeşitli işlem araçlarına bağlı olarak ayarlamasına olanak tanır.
- Piyasa oynaklığına göre trendi belirler ve AL veya SAT emirlerinin açılması için sinyaller sağlar.
- Geçmiş verileri yeniden çizilmeden, sinyal okları renk değiştirmez ve mumun kapanışında görünür.
- Sinyalin ardından, öngörülen fiyat hareketi çizgiler halinde çizilir.
- M1-M5 zaman dilimlerinde gösterge, scalping için, diğer zaman dilimlerinde ise orta vadeli işlemler için uygundur.
- Gösterge, her zaman en altta yer aldığı için fiyat grafiğini aşırı yüklemez.
- Birkaç uyarı türü mevcuttur.
