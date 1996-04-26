Price Direction Oscillator

Price Direction Oscillator - индикатор, предназначенный для обнаружения краткосрочных и среднесрочных движений рынка. Адаптивный к Любому Рынку и Таймфрейму,
Состоит из трендовой линии - осциллятора рыночной волатильности и генератора потенциальных торговых сигналов.

Моменты при использовании индикатора
  • Определяет тренд с учетом рыночной волатильности и дает сигналы для открытия ордеров BUY или SELL.
  • Без перерисовки своих показаний на истории, сигнальные стрелки не перекрашиваются и появляются на закрытии свечи.
  • Вслед за сигналом линиями рисуется прогнозируемое движение цены.
  • На Тайм-фреймах M1-M5 индикатор подходит для скальпинга, на остальных для среднесрочной торговли.
  • Индикатор не загружает график с ценой так как он находится всегда внизу.
  • Имеется несколько типов оповещений.


Может работать как самостоятельный индикатор или дополнительный инструмент уменьшая неопределенность в техническом анализе.
Входные параметры позволяют трейдеру самостоятельно настроить индикатор под себя, регулируя период тренда и сглаживание рыночного шума, в зависимости от тайм-фреймов и различных торговых инструментов.

Для Таймфреймов M1, M5 следует увеличить значения параметра "Noise Smoothing".
Для XAUUSD и других высоковолатильных инструментов значения "Noise Smoothing" следует умножить на 10.

