Price Direction Oscillator
Price Direction Oscillator - индикатор, предназначенный для обнаружения краткосрочных и среднесрочных движений рынка. Адаптивный к Любому Рынку и Таймфрейму,
Состоит из трендовой линии - осциллятора рыночной волатильности и генератора потенциальных торговых сигналов.
Моменты при использовании индикатора
Для Таймфреймов M1, M5 следует увеличить значения параметра "Noise Smoothing".
- Определяет тренд с учетом рыночной волатильности и дает сигналы для открытия ордеров BUY или SELL.
- Без перерисовки своих показаний на истории, сигнальные стрелки не перекрашиваются и появляются на закрытии свечи.
- Вслед за сигналом линиями рисуется прогнозируемое движение цены.
- На Тайм-фреймах M1-M5 индикатор подходит для скальпинга, на остальных для среднесрочной торговли.
- Индикатор не загружает график с ценой так как он находится всегда внизу.
- Имеется несколько типов оповещений.
Может работать как самостоятельный индикатор или дополнительный инструмент уменьшая неопределенность в техническом анализе.
Входные параметры позволяют трейдеру самостоятельно настроить индикатор под себя, регулируя период тренда и сглаживание рыночного шума, в зависимости от тайм-фреймов и различных торговых инструментов.
Для XAUUSD и других высоковолатильных инструментов значения "Noise Smoothing" следует умножить на 10.