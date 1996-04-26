Price Direction Oscillator

Определяет тренд с учетом рыночной волатильности и дает сигналы для открытия ордеров BUY или SELL.

Без перерисовки своих показаний на истории, сигнальные стрелки не перекрашиваются и появляются на закрытии свечи.

Вслед за сигналом линиями рисуется прогнозируемое движение цены.

На Тайм-фреймах M1-M5 индикатор подходит для скальпинга, на остальных для среднесрочной торговли.

Индикатор не загружает график с ценой так как он находится всегда внизу.

Имеется несколько типов оповещений.

- индикатор, предназначенный для обнаружения краткосрочных и среднесрочных движений рынка. Адаптивный к Любому Рынку и Таймфрейму,Состоит из трендовой линии - осциллятора рыночной волатильности и генератора потенциальных торговых сигналов.



Может работать как самостоятельный индикатор или дополнительный инструмент уменьшая неопределенность в техническом анализе.

Входные параметры позволяют трейдеру самостоятельно настроить индикатор под себя, регулируя период тренда и сглаживание рыночного шума, в зависимости от тайм-фреймов и различных торговых инструментов.

Для Таймфреймов M1, M5 следует увеличить значения параметра "Noise Smoothing".

Для XAUUSD и других высоковолатильных инструментов значения "Noise Smoothing" следует умножить на 10.

