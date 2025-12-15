MATrader QuickScalper

 MATrader QuickScalper – Scalping di precisione alimentato dal core MATrader

MATrader QuickScalper è un Expert Advisor di scalping di Marc Albrecht Trading, sviluppato come strategia separata accanto al noto MATrader AI.

Mentre MATrader AI si concentra su logiche cicliche adattive e movimenti di mercato più ampi, MATrader QuickScalper è progettato per esecuzione veloce, trade brevi e ingressi puliti da scalping.

Questo EA porta il nome MATrader perché è costruito sulla stessa filosofia di base: logica testata, condizioni reali e zero scorciatoie.

(Abbiamo testato e perfezionato i sistemi MATrader per anni prima di pubblicarli su MQL5. Il nostro annuncio originale MATrader aveva raggiunto la posizione #1 prima di essere rimosso e ricaricato, cosa che ha azzerato recensioni e ranking. Se vuoi darci una mano a risalire, una recensione dopo un test serio è sempre super apprezzata.)

Setup ottimizzato: Simbolo e timeframe come definiti negli input (per lo scalping le condizioni contano)

Account consigliato: RoboForex Cent con possibilità di operare da 0.0001 lotti

Perché MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalper è pensato per trader che preferiscono:

  • Cicli di trade brevi invece di esposizione lunga
  • Logica di scalping pulita senza overtrading casuale
  • Disciplina rigorosa nell’esecuzione
  • Gestione intelligente dei lotti su conti cent

Non è una copia di MATrader AI e non è una versione semplificata. È una strategia diversa, creata per completare l’ecosistema MATrader. 

Setup critico per il corretto funzionamento

Per far sì che MATrader QuickScalper si comporti esattamente come previsto, è necessaria questa configurazione:

[1] Broker e tipo di account:
MATrader QuickScalper è ottimizzato specificamente per RoboForex Cent Accounts.
Broker diversi hanno spread, modelli di esecuzione e feed prezzi differenti.
Questo influenza direttamente le strategie di scalping.

[2] Usa il codice "KXTL":
Quando apri il tuo account Cent RoboForex, inserisci il codice "KXTL".
Questo sblocca condizioni essenziali:

• Possibilità di tradare da 0.0001 lotti invece di 0.01
• Spread più bassi grazie alla nostra partnership VIP esclusiva
• Struttura dei costi corretta per strategie di scalping

[3] Perché è importante:
MATrader QuickScalp è stato calibrato e testato con condizioni RoboForex + KXTL.
Condizioni diverse cambiano l’ambiente stesso della strategia.

[4] Policy di supporto:
Il supporto viene fornito solo per setup che seguono le condizioni consigliate.
Vantaggi di essere membro della community KXTL Marc Albrecht Trading

• Possibilità di tradare 0.0001 lotti su conti Cent
• Spread ridotti tramite la nostra partnership VIP con RoboForex
• Programmi cashback (dipende dal broker)
• Accesso VPS gratuito (si applicano condizioni)
• Accesso a strumenti e segnali esclusivi della community

Vantaggio community:
I membri KXTL ricevono accesso a tutti i nostri Expert Advisor senza costi aggiuntivi, incluso MATrader QuickScalp.
Questo rappresenta un risparmio fino a $299 rispetto all’acquisto separato di ogni EA.

MATrader QuickScalper è pubblicato su MQL5 come prodotto standalone. All’interno della community KXTL è considerato parte dell’ecosistema completo.

Impostazioni EA spiegate

MATrader QuickScalper funziona con le impostazioni predefinite e non richiede ottimizzazione. Gli utenti avanzati possono affinare il comportamento usando gli input disponibili.

  • MATScalper – Interruttore principale per attivare/disattivare la logica di scalping
  • USEnewsFilter – Protezione interna dalla volatilità per evitare condizioni instabili

Money Management

  • MM – Attiva il dimensionamento dei lotti basato sul bilancio
  • Lots – Lotto fisso o valore base per lo scaling
  • LotExponent – Controlla l’aumento del lotto quando vengono usate posizioni aggiuntive
  • MaxLots – Limite massimo di esposizione

Profit & gestione trade

  • TakeProfit – Logica principale del target di profitto
  • UseEquityStop – Livello di protezione basato sull’equity
  • TotalEquityRisk – Definisce come l’EA gestisce cicli più profondi

Trailing avanzato

  • HiLo Trailing (principale e consigliato)
  • Engine 15 & Engine 16 opzionali per utenti esperti

Protezione weekend

  • Logica di chiusura del venerdì
  • Avvio ritardato del lunedì

Come iniziare

[1] Apri un account Cent RoboForex usando il codice KXTL
[2] Attacca MATrader QuickScalper al simbolo/timeframe consigliato
[3] Usa i default o modifica con attenzione

Parole finali

MATrader QuickScalper è costruito per trader che apprezzano precisione, struttura e qualità di esecuzione.

Niente scorciatoie. Niente gimmick.
Solo una strategia di scalping focalizzata, costruita su condizioni reali.

Se ti fidi già di MATrader, MATrader QuickScalper ti sembrerà familiare — solo più veloce.

Apprezziamo ogni recensione e ogni trader che si prende il tempo di testare il nostro lavoro in modo serio.

Visita Marc Albrecht Trading su MQL5

