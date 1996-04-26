Price Direction Oscillator

Price Direction Oscillator - 은 단기 및 중기 시장 움직임을 감지하도록 설계된 지표입니다. 모든 시장 및 시간대에 적용 가능하며,
추세선, 시장 변동성 오실레이터, 그리고 잠재적 거래 신호 생성기로 구성되어 있습니다.

지표 사용
  • 시장 변동성을 기반으로 추세를 파악하고 매수 또는 매도 주문 개시 신호를 제공합니다.
  • 과거 데이터를 다시 그리지 않고도 신호 화살표의 색상이 변경되지 않고 캔들 종가에 나타납니다.
  • 신호에 따라 예상되는 가격 움직임이 선으로 표시됩니다.
  • M1-M5 시간대에서는 스캘핑에 적합하며, 다른 시간대에서는 중기 거래에 적합합니다.
  • 지표는 항상 하단에 위치하므로 가격 차트에 과부하가 걸리지 않습니다.
  • 다양한 유형의 알림을 사용할 수 있습니다.


독립형 지표 또는 추가 도구로 작동하여 기술 분석의 불확실성을 줄일 수 있습니다. 입력 매개변수를 통해 트레이더는 시간대 및 다양한 거래 상품에 따라 추세 기간 및 시장 노이즈 평활화를 조정하여 지표를 사용자 지정할 수 있습니다.

For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.
For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.

