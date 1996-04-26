Price Direction Oscillator

Determina a tendência com base na volatilidade do mercado e fornece sinais para a abertura de ordens de COMPRA ou VENDA.

Sem redesenhar os seus dados históricos, as setas de sinal não mudam de cor e aparecem no fecho do candle.

Após o sinal, o movimento de preços previsto é desenhado como linhas.

Nos períodos M1-M5, o indicador é adequado para scalping e, noutros períodos, para negociação a médio prazo.

O indicador não sobrecarrega o gráfico de preços, uma vez que está sempre localizado na parte inferior.

Estão disponíveis vários tipos de alerta.

- é um indicador concebido para detetar movimentos de mercado a curto e médio prazo. Adaptável a qualquer mercado e período,Consiste numa linha de tendência, um oscilador de volatilidade de mercado e um potencial gerador de sinais de negociação.



Pode funcionar como um indicador independente ou como uma ferramenta adicional, reduzindo a incerteza na análise técnica. Os parâmetros de entrada permitem aos traders personalizar o indicador, ajustando o período da tendência e a suavização do ruído do mercado em função dos períodos e dos vários instrumentos de negociação.

For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.

For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.

