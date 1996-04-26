Price Direction Oscillator

Price Direction Oscillator - 款用于监测短期和中期市场走势的指标。它适用于任何市场和时间框架。
它包含一条趋势线、- 个市场波动率震荡指标和一个潜在的交易信号生成器。

指标用途
  • 它根据市场波动率判断趋势，并提供开立买入或卖出订单的信号。
  • 信号箭头无需重新绘制历史数据，颜色保持不变，并会在K线图收盘时显示。
  • 根据信号，预测的价格走势将以线条形式绘制。
  • 在M1-M5时间框架下，该指标适用于剥头皮交易，在其他时间框架下，则适用于中期交易。
  • 该指标始终位于价格图表底部，不会造成价格图表过载。
  • 提供多种警报类型。


它可以作为独立指标使用，也可以作为辅助工具，减少技术分析中的不确定性。输入参数允许交易者自定义指标，根据时间框架和各种交易工具调整趋势周期和市场噪音平滑。

For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.
For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.

