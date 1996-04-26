Price Direction Oscillator

Price Direction Oscillator - ist ein Indikator zur Erkennung kurz- und mittelfristiger Marktbewegungen. Er ist an jeden Markt und Zeitrahmen anpassbar.
Er besteht aus einer Trendlinie, einem Marktvolatilitätsoszillator und einem potenziellen Handelssignalgenerator.

Indikatorverwendung
  • Er ermittelt den Trend basierend auf der Marktvolatilität und liefert Signale zum Öffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
  • Ohne die historischen Daten neu zu zeichnen, ändern die Signalpfeile ihre Farbe nicht und erscheinen am Ende der Kerze.
  • Nach dem Signal wird die prognostizierte Preisbewegung als Linien dargestellt.
  • In den Zeitrahmen M1–M5 eignet sich der Indikator für Scalping und in anderen Zeitrahmen für mittelfristigen Handel.
  • Der Indikator überlastet den Preischart nicht, da er sich immer am unteren Rand befindet.
  • Es stehen verschiedene Alarmtypen zur Verfügung.


Er kann als eigenständiger Indikator oder als zusätzliches Tool eingesetzt werden, um die Unsicherheit in der technischen Analyse zu reduzieren. Über Eingabeparameter können Händler den Indikator individuell anpassen, indem sie die Trendperiode und die Marktrauschglättung je nach Zeitrahmen und verschiedenen Handelsinstrumenten anpassen.

For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.
For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.

Antwort auf eine Rezension