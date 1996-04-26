Price Direction Oscillator
- インディケータ
- Vitalyi Belyh
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Price Direction Oscillator - は、短期および中期の市場動向を検知するために設計されたインジケーターです。あらゆる市場と時間枠に適応可能で、
トレンドライン、市場ボラティリティオシレーター、そして潜在的な取引シグナルジェネレーターで構成されています。
インジケーターの用途
For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.
- 市場のボラティリティに基づいてトレンドを判断し、買い注文または売り注文を開くためのシグナルを提供します。
- ヒストリーデータを再描画することなく、シグナル矢印の色は変化せず、ローソク足の終値に表示されます。
- シグナルに従って、予測される価格変動が線で描画されます。
- M1～M5の時間枠ではスキャルピングに適しており、その他の時間枠では中期取引に適しています。
- インジケーターは常にチャートの下部に表示されるため、価格チャートを圧迫することはありません。
- 複数のアラートタイプが用意されています。
スタンドアロンインジケーターとして、または追加ツールとして使用することで、テクニカル分析における不確実性を軽減します。入力パラメータを使用すると、トレーダーはインジケーターをカスタマイズし、時間枠やさまざまな取引商品に応じてトレンド期間と市場ノイズの平滑化を調整できます。
For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.