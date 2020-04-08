Price Direction Oscillator

Price Direction Oscillator - est un indicateur conçu pour détecter les mouvements de marché à court et moyen terme. Adaptable à tous les marchés et unités de temps, il comprend une ligne de tendance, un oscillateur de volatilité et un générateur de signaux de trading.

Utilisation de l'indicateur
  • Il détermine la tendance en fonction de la volatilité du marché et fournit des signaux pour l'ouverture d'ordres d'achat ou de vente.
  • Sans redessiner ses données historiques, les flèches de signal ne changent pas de couleur et apparaissent à la clôture de la bougie.
  • Suite au signal, l'évolution du prix prévue est tracée sous forme de lignes.
  • Sur les unités de temps M1 à M5, l'indicateur est adapté au scalping, et sur les autres unités de temps, au trading à moyen terme.
  • L'indicateur ne surcharge pas le graphique des prix, car il est toujours situé en bas.
  • Plusieurs types d'alertes sont disponibles.

Il peut fonctionner comme indicateur indépendant ou comme outil complémentaire, réduisant ainsi l'incertitude de l'analyse technique. Les paramètres d'entrée permettent aux traders de personnaliser l'indicateur, en ajustant la période de tendance et le lissage du bruit de marché en fonction des unités de temps et des différents instruments de trading.
