Value Gap
- Indicatori
- Arkadii Zagorulko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Value Gap è uno strumento intelligente basato sulla strategia Fair Value Gap.
Come funziona:
L’indicatore analizza continuamente l’azione recente dei prezzi, identificando aree in cui compratori e venditori hanno lasciato uno squilibrio. Quando viene rilevato un gap, viene tracciato direttamente sul grafico come livello chiaro.
Lo strumento monitora quindi l’azione futura del prezzo: se il mercato torna e riempie il gap entro il periodo consentito, viene generato un segnale.
È possibile filtrare i segnali con Gap Threshold (%) per catturare solo setup significativi e utilizzare Max Bars to Touch per controllare quanto a lungo i livelli rimangono validi.
Visualizzazioni pulite e avvisi mantengono il grafico concentrato sulle opportunità, non sul rumore. Può essere usato da solo o combinato con la strategia per conferma, mostrando dove il prezzo probabilmente reagirà.