Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 3.92
- Attivazioni: 7
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Versione 3.92 - Coppie Ottimizzate)
Indicatore professionale multi-timeframe con rilevamento avanzato dei segnali
Panoramica
Il Parabolic SAR V3 + ADX unisce le capacità di trend-following del PSAR con la misurazione della forza di trend dell’ADX. Questa versione avanzata include ottimizzazione per coppie specifiche, sistema di avvisi multilingue e dashboard multi-timeframe.
Caratteristiche principali
- Integrazione del SAR Parabolico con parametri configurabili
- Filtro ADX per eliminare segnali deboli
- Conferma tramite crossover +DI/-DI
- Visualizzazione cloud ADX per la forza del trend
- Ottimizzazioni per: Oro, EURUSD, USDJPY, Argento, BTCUSD
- Avvisi avanzati: multilingue, push, sonori, conferma a chiusura candela
- Dashboard professionale: analisi multi-timeframe, ADX meter, segnali chiari
- Migliorie visive: linee di trend, trasparenza, box segnali
- Personalizzazione: colori, dimensioni box, soglie ADX
Logica segnali
- Buy: PSAR sotto il prezzo + ADX sopra la soglia + conferma DI
- Sell: PSAR sopra il prezzo + ADX sopra la soglia + conferma DI
- Segnali deboli filtrati automaticamente se ADX troppo basso
Applicazioni
- Swing trading, scalping, gestione portafoglio
- Gestione del rischio tramite filtri e conferme
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 garantisce segnali affidabili e personalizzabili in qualsiasi condizione di mercato.
Guida allo Stile di Trading PSAR+ADX per Orizzonte Temporale
SCALPING (M1-M5, Durata: Minuti)
Stile Aggressivo – RACCOMANDATO
Setup:
- Timeframe: M1, M5
- Segnali PSAR puri (senza filtro ADX)
- Entrate rapide su inversione PSAR
- Stop stretti: 10–20 pips
Perché l’Aggressivo Funziona Meglio:
- Cattura i rapidi cambiamenti di momentum
- Nessun ritardo dalla conferma ADX
- Frequenza di segnali più alta necessaria per scalping
- Esecuzione veloce adatta allo scalping
Stile Conservativo – NON RACCOMANDATO
- La conferma ADX crea ritardi
- Perde opportunità veloci di scalping
- Troppi pochi segnali per la frequenza richiesta
- Più adatto a timeframe lunghi
INTRADAY TRADING (M15-H1, Durata: Ore)
Stile Aggressivo – ADATTO
Setup:
- Timeframe: M15, M30
- Tutti i cambi direzionali del PSAR
- Stop loss: 20–50 pips
- Target: movimenti di 30–80 pips
Vantaggi:
- Più opportunità di trading
- Cattura il momentum intraday
- Buono per sessioni attive
- Rapida realizzazione dei profitti
Stile Conservativo – ANCHE ADATTO
Setup:
- Timeframe: M30, H1
- Richiesta conferma ADX >25
- Stop loss: 40–80 pips
- Target: movimenti di 80–150 pips
Vantaggi:
- Setup con probabilità più alta
- Meno falsi segnali in fase di consolidamento
- Migliori rapporti rischio/rendimento
- Ideale per trader part-time
SWING TRADING (H1-D1, Durata: Giorni/Settimane)
Stile Conservativo – ALTAMENTE RACCOMANDATO
Setup:
- Timeframe: H1, H4, D1
- ADX >25 + allineamento multi-timeframe
- Stop loss: 100–300 pips
- Target: movimenti di 200–800 pips
Perché il Conservativo Eccelle:
- Filtra il rumore del mercato
- Cattura grandi trend di lungo periodo
- Perfetto per approccio trend-following
- Richiede poca manutenzione
Stile Aggressivo – MENO ADATTO
- Genera troppi segnali
- Aumenta il rischio di overtrading
- Il rumore sovrasta i segnali di trend
- Più adatto a timeframe brevi
Guida Rapida alla Scelta
SCALPING: Solo Aggressivo (M1-M5)
INTRADAY: Entrambi funzionano (Aggressivo: M15-M30, Conservativo: M30-H1)
SWING: Preferito Conservativo (H1-D1)
Gestione del Rischio per Stile
Aggressivo (tutti gli orizzonti):
- Rischio 0,5–1% per trade
- Limite giornaliero: 3%
- Stop dopo 3 perdite consecutive
Conservativo (tutti gli orizzonti):
- Rischio 1–2% per trade
- Limite giornaliero: 4%
- Focus sulla qualità più che sulla quantità