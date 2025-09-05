Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Versione 3.92 - Coppie Ottimizzate)

Indicatore professionale multi-timeframe con rilevamento avanzato dei segnali

Panoramica
Il Parabolic SAR V3 + ADX unisce le capacità di trend-following del PSAR con la misurazione della forza di trend dell’ADX. Questa versione avanzata include ottimizzazione per coppie specifiche, sistema di avvisi multilingue e dashboard multi-timeframe.

Caratteristiche principali
- Integrazione del SAR Parabolico con parametri configurabili
- Filtro ADX per eliminare segnali deboli
- Conferma tramite crossover +DI/-DI
- Visualizzazione cloud ADX per la forza del trend
- Ottimizzazioni per: Oro, EURUSD, USDJPY, Argento, BTCUSD
- Avvisi avanzati: multilingue, push, sonori, conferma a chiusura candela
- Dashboard professionale: analisi multi-timeframe, ADX meter, segnali chiari
- Migliorie visive: linee di trend, trasparenza, box segnali
- Personalizzazione: colori, dimensioni box, soglie ADX

Logica segnali
- Buy: PSAR sotto il prezzo + ADX sopra la soglia + conferma DI
- Sell: PSAR sopra il prezzo + ADX sopra la soglia + conferma DI
- Segnali deboli filtrati automaticamente se ADX troppo basso

Applicazioni
- Swing trading, scalping, gestione portafoglio
- Gestione del rischio tramite filtri e conferme

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 garantisce segnali affidabili e personalizzabili in qualsiasi condizione di mercato.
Guida allo Stile di Trading PSAR+ADX per Orizzonte Temporale

SCALPING (M1-M5, Durata: Minuti)

Stile Aggressivo – RACCOMANDATO
Setup:
- Timeframe: M1, M5
- Segnali PSAR puri (senza filtro ADX)
- Entrate rapide su inversione PSAR
- Stop stretti: 10–20 pips
Perché l’Aggressivo Funziona Meglio:
- Cattura i rapidi cambiamenti di momentum
- Nessun ritardo dalla conferma ADX
- Frequenza di segnali più alta necessaria per scalping
- Esecuzione veloce adatta allo scalping

Stile Conservativo – NON RACCOMANDATO
- La conferma ADX crea ritardi
- Perde opportunità veloci di scalping
- Troppi pochi segnali per la frequenza richiesta
- Più adatto a timeframe lunghi

INTRADAY TRADING (M15-H1, Durata: Ore)

Stile Aggressivo – ADATTO
Setup:
- Timeframe: M15, M30
- Tutti i cambi direzionali del PSAR
- Stop loss: 20–50 pips
- Target: movimenti di 30–80 pips
Vantaggi:
- Più opportunità di trading
- Cattura il momentum intraday
- Buono per sessioni attive
- Rapida realizzazione dei profitti

Stile Conservativo – ANCHE ADATTO
Setup:
- Timeframe: M30, H1
- Richiesta conferma ADX >25
- Stop loss: 40–80 pips
- Target: movimenti di 80–150 pips
Vantaggi:
- Setup con probabilità più alta
- Meno falsi segnali in fase di consolidamento
- Migliori rapporti rischio/rendimento
- Ideale per trader part-time

SWING TRADING (H1-D1, Durata: Giorni/Settimane)

Stile Conservativo – ALTAMENTE RACCOMANDATO
Setup:
- Timeframe: H1, H4, D1
- ADX >25 + allineamento multi-timeframe
- Stop loss: 100–300 pips
- Target: movimenti di 200–800 pips
Perché il Conservativo Eccelle:
- Filtra il rumore del mercato
- Cattura grandi trend di lungo periodo
- Perfetto per approccio trend-following
- Richiede poca manutenzione

Stile Aggressivo – MENO ADATTO
- Genera troppi segnali
- Aumenta il rischio di overtrading
- Il rumore sovrasta i segnali di trend
- Più adatto a timeframe brevi

Guida Rapida alla Scelta
SCALPING: Solo Aggressivo (M1-M5)
INTRADAY: Entrambi funzionano (Aggressivo: M15-M30, Conservativo: M30-H1)
SWING: Preferito Conservativo (H1-D1)

Gestione del Rischio per Stile
Aggressivo (tutti gli orizzonti):
- Rischio 0,5–1% per trade
- Limite giornaliero: 3%
- Stop dopo 3 perdite consecutive
Conservativo (tutti gli orizzonti):
- Rischio 1–2% per trade
- Limite giornaliero: 4%
- Focus sulla qualità più che sulla quantità

Prodotti consigliati
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Experts
Product Description Silver Trend Signal EA Pro is a repainting-safe Expert Advisor built around the Silver Trend Signal indicator.    The EA automatically identifies trade signals and executes orders without manual intervention, saving time and emotion-based trading errors.  The EA prioritizes reliability by executing trades only after a   confirmed closed bar , minimizing false signals. It includes comprehensive risk management features like stop loss, take profit, trailing stops, and break-
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Directional Strength Index mt5
Alfred Manyasi Wafula
Indicatori
ATTENTION!!!Get this product at a discounted price NOW!!! Description of the Directional Strength Index mt5 I present to you this awesome indicator that concludes the trading armor of a trader seeking for a strong affirmative and insightful entries and exits confluences.The core idea that runs behind the indicator is generated from the famous children game " TUG OF WAR ".The market is depicted as being influenced by two forces :  buying and selling force. The indicator's work is to determine wh
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Grid Balance
Tan Au Phuong
3 (2)
Experts
Strategia di Trading Grid Automatica Grid Balance EA è uno strumento di grid trading potente e altamente personalizzabile, sviluppato in MQL5 . Apre automaticamente ordini di acquisto e vendita, assegna livelli di take-profit individuali per ogni operazione e chiude tutte le posizioni quando si raggiunge l’obiettivo complessivo di profitto, semplificando e ottimizzando l’intero processo di trading automatizzato. È un assistente affidabile per il grid trading che richiede efficienza e disciplina.
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experts
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Predator Genesis
Dragan Drenjanin
Experts
Introduction to Predator Genesis EA Predator Genesis, version 1.2, is a cutting-edge Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, representing the latest evolution in automated forex trading.   Predator Genesis   is designed to simplify the trading process while maintaining robust performance. Its minimalist user interface, a hallmark of version 1.1, reflects a design philosophy of simplicity within complexity, ensuring accessibility without sacrificing depth. This version
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Trend Detector with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! Forex Trend Detector is an automated trading strategy which is developed to follow the money… or "follow the market impulse" resulting in reliable and consistent performance. I built Forex Trend Detector on a trading strategy that works!  I didn't use exotic or speculative techniques – instead i examined the
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicatori
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicatore Tecnico Multitemporale per XAUUSD Panoramica Gold Position Box Signals Pro v3.1 è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 progettato per il trading di XAUUSD. Combina incroci di medie mobili, livelli di stop loss/take profit basati sulla volatilità, visualizzazione delle posizioni e analisi delle tendenze multitemporali. Lo strumento aiuta i trader a individuare possibili ingressi e a gestire le operazioni con un chiaro display grafico. Fu
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Altri dall’autore
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicatori
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicatore Tecnico Multitemporale per XAUUSD Panoramica Gold Position Box Signals Pro v3.1 è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 progettato per il trading di XAUUSD. Combina incroci di medie mobili, livelli di stop loss/take profit basati sulla volatilità, visualizzazione delle posizioni e analisi delle tendenze multitemporali. Lo strumento aiuta i trader a individuare possibili ingressi e a gestire le operazioni con un chiaro display grafico. Fu
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indicatori
Scalper Pro – Indicatore di scalping avanzato per XAUUSD, EURUSD e JPY (M1/M5/M15) con picchi di volume + rotture di struttura di mercato Fai trading in modo più intelligente. Più veloce. Con Scalper Pro. Scalper Pro è un indicatore di scalping ad alte prestazioni per MetaTrader 5 , progettato per trader professionisti specializzati in scalping XAUUSD, trading intraday EURUSD e strategie di breakout JPY . Ottimizzato per precisione su grafici M1 e con conferma multi-timeframe M5 e M15 , fornisce
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilità
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 L’indicatore Auto Chart Refresh mantiene i grafici MetaTrader 5 sempre sincronizzati con i dati di mercato più recenti. Ideale per scalper, day trader e chiunque richieda precisione in tempo reale. Caratteristiche principali Intervalli di aggiornamento personalizzabili (da 1s, predefinito 30s) Leggero e stabile, minimo utilizzo della CPU Timer, ultimo aggiornamento e contatore refresh Visualizzazione flessibile: colore, dimensione e posizione del testo Compati
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicatori
Panoramica La Universal Trendline Breakout Strategy è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 progettato per rilevare e tradare con precisione i breakout delle trendline. Individua automaticamente i livelli dinamici di supporto e resistenza tramite l’analisi dei pivot e traccia le trendline in tempo reale. Funzionalità principali Rilevamento automatico delle trendline tramite pivot Avvisi sui breakout di supporto e resistenza Colori, larghezza, numero massimo di linee e estensione personalizzabi
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilità
Smart Trading Panel – EA Manuale e Semi-Automatico Professionale Smart Trading Panel è un Expert Advisor MetaTrader 5 di nuova generazione, progettato per trader che cercano controllo e precisione con supporto di automazione avanzata. Rappresenta una soluzione completa di gestione del trading che combina strumenti manuali con funzioni semi-automatiche per controllo del rischio, gestione ordini e monitoraggio delle performance in tempo reale. Caratteristiche principali Esecuzione con un clic –
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indicatori
MTF Candlestick Pattern Pro V2.10: Motore Avanzato di Analisi dei Pattern Multi-Timeframe Analisi Quantitativa di Livello Professionale per Trader Sistematici Vai oltre il riconoscimento base dei pattern.   MTF Candlestick Pattern Pro V2.10   è un indicatore algoritmico sofisticato per MetaTrader 5 che fornisce analisi dei pattern multi-timeframe di livello istituzionale direttamente sul tuo grafico. Questo sistema offre non solo l'identificazione dei pattern in tempo reale, ma anche un registro
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Indicatori
VWMA Signal Pro – Indicatore professionale di segnali basati sul volume 1. Media mobile ponderata per volume (VWMA) con segnali di acquisto e vendita intelligenti. 2. Rileva con precisione i crossover prezzo/VWMA con conferma tramite pendenza. 3. Forza del segnale adattativa calcolata da distanza in pips e pendenza della VWMA. 4. Ottimizzato per scalping e swing trading su tutti gli strumenti e timeframe. 5. Dashboard in tempo reale con statistiche dei segnali, forza del trend e valore VWMA. 6
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione