Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

Обзор

Crystal Trade Manager – Расширенный MT4 инструмент для управления рисками и сделками

Crystal Trade Manager (CTM) — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для управления рисками, автоматизации сделок и быстрого контроля исполнения.

Она помогает трейдерам защищать капитал, контролировать дневную просадку, управлять размером лотов и автоматизировать ключевые функции управления сделками (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop).

Инструмент идеально подходит для ручных трейдеров, участников prop-фирм челленджей и профессиональных управляющих, которым необходима точность и дисциплина в MT4.

Основные функции

1. Защита от убытков и просадок

Ежедневный лимит просадки: от 1% до 70%.

Автоматическое закрытие всех ордеров при превышении лимита.

Опция удаления отложенных ордеров.

Режим блокировки торговли до следующего дня (подходит для prop-фирм).

2. Контроль прибыли и убытков

Установка дневных целей по прибыли/убыткам в валюте счёта (USD).

Автоматическое закрытие всех ордеров при достижении цели.

Помогает соответствовать правилам prop-фирм.

3. Автоматический Stop Loss и Take Profit

Автоматическая установка SL/TP для каждой новой сделки.

Настраивается в пипсах (работает с любыми брокерскими котировками).

Упрощает работу трейдера.

4. Break-Even (безубыток)

Переносит SL в безубыток + буфер.

Активируется при достижении заданного профита.

Защищает прибыльные сделки от убытка.

5. Умный Trailing Stop

Активируется при достижении заданного уровня прибыли.

Следует за ценой на указанном расстоянии.

Может быть включён вручную с панели.

6. Контроль размера лота

Установка максимального лота на символ.

Автоматическое закрытие/частичное закрытие при превышении лимита.

Предотвращает чрезмерное использование плеча.

7. Панель быстрых действий (Magic Keys)

6 кнопок на графике или горячие клавиши (1–6):

Закрыть 50% всех сделок Перенести SL в безубыток + буфер Закрыть все сделки по символу Удалить все отложенные ордера Удвоить текущую позицию Secure More (режим продвинутой защиты капитала)

Дополнительно:

Визуальное подтверждение кликов

Звуковые сигналы

Минималистичный и перетаскиваемый интерфейс

8. Информационная панель в реальном времени

Баланс, Эквити, Плавающий P/L, Дневной P/L%.

Лотовая нагрузка, % просадки, статус блокировки.

Цветовые индикаторы прибыли/убытков.

Автоматическая подстройка под график.

9. Уведомления и алерты

Баннеры на экране при каждом действии.

Push-уведомления на мобильное устройство.

Звуковые сигналы успеха/ошибки.

10. Smart Safety Logic

Автозакрытие сделок, открытых во время блокировки.

Автоопределение знаков брокера для корректных расчётов.

Восстановление настроек после перезапуска терминала.

Входные параметры

Daily Drawdown Limit (%): 1–70

Daily Profit/Loss Target (USD)

Auto SL/TP (в пипсах) – включить/выключить

Break-Even Trigger (уровень прибыли + буфер)

Trailing Stop (активация и расстояние)

Max Lot Size (макс. лот на символ)

Magic Keys Shortcuts (1–6)

Notifications: push / sound / banners

Theme: Light / Dark

Совместимость

Платформа : MetaTrader 4

Счета : любые брокеры, поддержка хеджинга

Инструменты: Forex, Gold, Индексы, Товары, Крипто, Акции

Кому подходит

Трейдерам prop-фирм (FTMO, MFF, TFF и др.)

Скальперам и дейтрейдерам для быстрой работы

Свинг-трейдерам для дисциплины и защиты

Алготрейдерам и ручным трейдерам для контроля рисков

Дисклеймер

Это утилита управления сделками, а не сигнальный сервис.

Прибыль не гарантируется. Тестируйте на демо перед использованием на реальном счёте.

Русские ключевые слова

менеджер сделок MT4, управление рисками EA, инструмент prop firm MT4, FTMO панель MT4, дневная просадка EA MT4, авто SL TP MT4, безубыток EA MT4, трейлинг стоп MT4, торговая панель MT4, crystal forex, риск панель MT4, помощник трейдера MT4, проп-фирма челлендж MT4, авто закрытие сделок MT4, частичное закрытие MT4, защита капитала EA MT4, дисциплина трейдинг MT4, профессиональный трейд менеджер, торговый дашборд MT4