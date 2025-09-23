Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

5
Crystal Trade Manager – Расширенный MT4 инструмент для управления рисками и сделками

Обзор

Crystal Trade Manager (CTM) — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для управления рисками, автоматизации сделок и быстрого контроля исполнения.
Она помогает трейдерам защищать капитал, контролировать дневную просадку, управлять размером лотов и автоматизировать ключевые функции управления сделками (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop).

Инструмент идеально подходит для ручных трейдеров, участников prop-фирм челленджей и профессиональных управляющих, которым необходима точность и дисциплина в MT4.

Основные функции

1. Защита от убытков и просадок

  • Ежедневный лимит просадки: от 1% до 70%.

  • Автоматическое закрытие всех ордеров при превышении лимита.

  • Опция удаления отложенных ордеров.

  • Режим блокировки торговли до следующего дня (подходит для prop-фирм).

2. Контроль прибыли и убытков

  • Установка дневных целей по прибыли/убыткам в валюте счёта (USD).

  • Автоматическое закрытие всех ордеров при достижении цели.

  • Помогает соответствовать правилам prop-фирм.

3. Автоматический Stop Loss и Take Profit

  • Автоматическая установка SL/TP для каждой новой сделки.

  • Настраивается в пипсах (работает с любыми брокерскими котировками).

  • Упрощает работу трейдера.

4. Break-Even (безубыток)

  • Переносит SL в безубыток + буфер.

  • Активируется при достижении заданного профита.

  • Защищает прибыльные сделки от убытка.

5. Умный Trailing Stop

  • Активируется при достижении заданного уровня прибыли.

  • Следует за ценой на указанном расстоянии.

  • Может быть включён вручную с панели.

6. Контроль размера лота

  • Установка максимального лота на символ.

  • Автоматическое закрытие/частичное закрытие при превышении лимита.

  • Предотвращает чрезмерное использование плеча.

7. Панель быстрых действий (Magic Keys)

6 кнопок на графике или горячие клавиши (1–6):

  1. Закрыть 50% всех сделок

  2. Перенести SL в безубыток + буфер

  3. Закрыть все сделки по символу

  4. Удалить все отложенные ордера

  5. Удвоить текущую позицию

  6. Secure More (режим продвинутой защиты капитала)

Дополнительно:

  • Визуальное подтверждение кликов

  • Звуковые сигналы

  • Минималистичный и перетаскиваемый интерфейс

8. Информационная панель в реальном времени

  • Баланс, Эквити, Плавающий P/L, Дневной P/L%.

  • Лотовая нагрузка, % просадки, статус блокировки.

  • Цветовые индикаторы прибыли/убытков.

  • Автоматическая подстройка под график.

9. Уведомления и алерты

  • Баннеры на экране при каждом действии.

  • Push-уведомления на мобильное устройство.

  • Звуковые сигналы успеха/ошибки.

10. Smart Safety Logic

  • Автозакрытие сделок, открытых во время блокировки.

  • Автоопределение знаков брокера для корректных расчётов.

  • Восстановление настроек после перезапуска терминала.

Входные параметры

  • Daily Drawdown Limit (%): 1–70

  • Daily Profit/Loss Target (USD)

  • Auto SL/TP (в пипсах) – включить/выключить

  • Break-Even Trigger (уровень прибыли + буфер)

  • Trailing Stop (активация и расстояние)

  • Max Lot Size (макс. лот на символ)

  • Magic Keys Shortcuts (1–6)

  • Notifications: push / sound / banners

  • Theme: Light / Dark

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 4

  • Счета: любые брокеры, поддержка хеджинга

  • Инструменты: Forex, Gold, Индексы, Товары, Крипто, Акции

Кому подходит

  • Трейдерам prop-фирм (FTMO, MFF, TFF и др.)

  • Скальперам и дейтрейдерам для быстрой работы

  • Свинг-трейдерам для дисциплины и защиты

  • Алготрейдерам и ручным трейдерам для контроля рисков

Дисклеймер

Это утилита управления сделками, а не сигнальный сервис.
Прибыль не гарантируется. Тестируйте на демо перед использованием на реальном счёте.

Русские ключевые слова

менеджер сделок MT4, управление рисками EA, инструмент prop firm MT4, FTMO панель MT4, дневная просадка EA MT4, авто SL TP MT4, безубыток EA MT4, трейлинг стоп MT4, торговая панель MT4, crystal forex, риск панель MT4, помощник трейдера MT4, проп-фирма челлендж MT4, авто закрытие сделок MT4, частичное закрытие MT4, защита капитала EA MT4, дисциплина трейдинг MT4, профессиональный трейд менеджер, торговый дашборд MT4


Отзывы 1
ajaz tariq
68
ajaz tariq 2025.11.13 13:05 
 

best evr pruduct

Рекомендуем также
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Утилиты
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
Looser61
Suharmoko
Эксперты
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another
FREE
Auto Stop Trail And Profit
Joaquin Nicolas Metayer
5 (1)
Утилиты
Auto Stop Trail And Profit is an expert advisor that monitors orders, when it detects that one has been placed, on the same chart that has been activated or on all assets, depending on its configuration, it will place its respective stop loss, take profit and perform trail stop loss (in a classic way, keeping a distance or "step by step"). You can see more of my products here: www.mql5.com/en/users/joaquinmetayer/seller
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
Утилиты
CleanView — утилита управления графиком для MetaTrader 4 CleanView — это вспомогательная утилита для оперативного управления внешним видом и объектами графика в MetaTrader 4. Инструмент предоставляет компактную панель кнопок в левом верхнем углу графика для быстрого переключения тем, очистки объектов и управления системными элементами отображения. Функции и кнопки Clear Chart — удаляет все графические объекты на текущем графике, за исключением кнопок утилиты. Полезно для быстрой очистки графика
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Утилиты
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
Boleta Easy Trade Mt4
Silvio Garcia Wohl
Утилиты
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Утилиты
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Lucky Trade Panel EurUsd MT4
Nina Yermolenko
Утилиты
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
FREE
Keyboard Trading
Victor Christiaanse
5 (1)
Утилиты
Keyboard Trading  Open and Close orders with your keyboard. This tool allows you to open and close orders with your keyboard. As opening and closing orders with your keyboard is faster than with your mouse, this tool is very useful for Scalpers. How does it work? If you press the key "b", it will open a buy order with lot size, SL and TP as specified in the settings. If you press the key "s", it will open a sell order with lot size, SL and TP as specified in the settings. If you press the key "c
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT4: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 4. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически регу
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Утилиты
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Утилиты
VR Color Levels — удобный инструмент для тех, кто применяет технический анализ с использованием таких элементов, как трендовая линия, прямоугольник и текст. Есть возможность добавлять текст непосредственно на график и делать скриншоты. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, можно получить в [блоге] Прочитать или написать отзывы можно по [ссылке] Версия для [MetaTrader 5] Работа с индикатором осуществляется в один клик . Для этого нужно нажать на кнопку с линией, после
FREE
TCA Panel
Seng Yang
Утилиты
Note: This is EA only panel for manage Orders ------------------------- EA  input inclde - EA_Comment   ------------------------ The panel include  - Lot size input for BUY and SELL button - Close ALL SELL orders (same symbol) - Close ALL BUY orders (same symbol) - Close ALL orders (same symbol) ------------------------- You can use on any pair and any time frame  Thanks
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Утилиты
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Утилиты
Clos Утилита PZ Trade Pad EA позволяет торговать с помощью панели прямо на ценовом графике. Продукт имеет встроенное управление риском и может работать с уже открытыми сделками. Возможность совершать сделки прямо на ценовом графике Управление капиталом Возможность установки стоп-уровней Закрытие всех открытых сделок в один клик Удаление всех отложенных ордеров в один клик Частичное закрытие прибыльных сделок в один клик Без входных параметров. Применение Утилита проста в использовании. Выберите
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Утилиты
Простенький скрипт, в котором очень часто нуждаются трейдеры. Он калькулирует лот в процентах от депозита. Для соблюдения риск-менеджмента очень даже нужная вещь. В настройках присутствует только одна опция: MaxRisk - риск в процентах для вычисления лота. Даный помощник работает как стандартный скрипт, то есть запускается только один раз на соответствующем графике, после чего можно приступать к торговле с вычисленым лотом. Все гениальное просто! Успешной торговли!
FREE
Close Delete Orders Script
Chantal Sala
Утилиты
Этот скрипт позволяет удалять отложенные ордера или закрывать рыночные позиции в терминале. Очень прост в использовании. Загрузите скрипт на график, и он выполнит работу за вас, следуя значениям входных параметров. Утилита для быстрого управления вашей торговлей. Входные параметры: TypeOrders - типы ордеров Only BUY - удалять или закрывать только покупки Only SELL - удалять или закрывать только продажи BUY and SELL - удалять или закрывать все Type - тип ордеров Positions - закрывать только рыно
FREE
Prop Firm Drawdown Protector
Moncy Kuriakose
5 (1)
Утилиты
The   DrawdownProtector   is a custom MetaTrader 4 (MT4) EA designed to manage floating losses in trading accounts. Let’s break down its key features: Floating Loss Management : The EA monitors the account’s floating profit and loss (P/L). If the floating loss exceeds a user-defined threshold (default: $100), the EA takes action. Order Closure : When the floating loss surpasses the threshold, the EA closes all open orders. It ensures that no further losses accumulate beyond the specified limit.
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Утилиты
Торговая панель Lot by Risk предназначена для торговли вручную . Это альтернативное средство для отправки ордеров. Первая особенность панели –   удобное выставление ордеров при помощи контрольных линий. Вторая особенность – расчёт объёма сделки по заданному риску при наличии линии stop loss . Контрольные линии выставляются при помощи горячих клавиш: take profit – по умолчанию клавиша T ; price – по умолчанию клавиша P ; stop loss – по умолчанию клавиша S ; Настроить клавиши можно самостоятельн
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Утилиты
Программа Auto Close помогает применять правила мани-менеджмента и управления риском. Утилита отслеживает баланс, средства на счете, свободные средства, общую прибыль и общий убыток, а также отправляет уведомления при достижении указанного порогового значения. В данной демо-версии отключены функции уведомления и закрытия, полная версия доступна по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/29141 Как он работает? Запустите программу Auto Close EA на графике и укажите параметры, которые нужно
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Утилиты
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
One Click Trader Demo
Andrzej Pierz
Утилиты
Внимание! Демо-версия работает только на EURGBP. One Click Trader - это инструмент для MetaTrader 4, который позволяет поднять вашу торговлю на новый уровень. Он позволяет открывать, управлять и закрывать сделки простым эффективным способом за один щелчок мыши. Стрелка вверх сворачивает панель OCT Стрелка вниз разворачивает панель OCT Стрелка вправо отображает следующую панель с дополнительными функциями Стрелка влево скрывает панель с дополнительными функциями Красная кнопка SELL позволяет откр
FREE
Fundamental News Panel
Sackaria Nakamela
Утилиты
The strategy used by this trading robot is placing stop orders (Pending) before the news event. The news event release time can be accessed from investment.com an app that the trader must download from play store into his/her mobile device. The robot places two stop orders, a Buy Stop and Sell Stop at the same time at least  two minutes before news release time. For example, if the news release time is 15:30, the pending orders will be opened at 15:28(see how to insert the news time at screensho
FREE
OrderAssistant
Hao-Wei Lee
5 (1)
Утилиты
Panel Tool – Button Click Trading (Replaces Default Trade Panel) Features 1. Open or close Long positions with a button click. 2. Open or close Short positions with a button click. 3. Set lot sizes. 4. Set Stop-Loss (SL) or Take-Profit (TP) points (0 = not used). 5. Set order comments. 6. Display the Break-Even price . 7. Show total Long and Short lot sizes. 8. Display Profit or Loss in USD. 9. Show daily Profit or Loss in USD. 10. Set ID = 0 to manage manual orders together .
FREE
Optimal Lot Size Calculator
G Sankarganesh
Утилиты
Dear Friends, Please rate this application for the better  Optimal Lot Size Calculator is a Utility tool to calculate the optimal lot size based on your risk percentage on your capital amount. Also you can set your reward Percentage and place your order from the tool itself. You can place all types of orders(Market orders,Limit orders and Stop orders) with stop loss in pips or price level. So will save your time and also easy to place orders with your risk management. For Limit and Stop ord
FREE
Countdown Bar Timer
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Таймер обратного отсчёта до закрытия бара, + статус прогресса в %:  #1 многофункциональная утилита :   66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    версия MT5 В настройках индикатора вы можете настроить: Таймфрейм для расчёта; true / false: Опция Высшего Таймфрейма (следующий от используемого: M15->M30, H4->D1...) Позиция: 1 = Левый нижний угол; 2 = Правый нижний угол; 3 = Левый верхний угол; 4 = Правый верхний угол; Размер шрифта; Цвет; Стиль шриф
FREE
CloseDeleteEA
Nikolaos Pantzos
3.5 (2)
Утилиты
Советник закрывает все открытые позиции и отложенные ордера. Вы можете закрыть только ордера на покупку или только ордера на продажу, рыночные или отложенные ордера, прибыльные или убыточные позиции. Параметры CloseAllBuy - закрыть позиции на покупку. CloseAllSell - закрыть позиции на продажу. CloseMarketOrders - закрыть рыночные ордера. DeletePendingOrders - удалить отложенные ордера. CloseOnlyProfit - закрыть только прибыльные ордера. CloseOnlyLoss - закрыть только убыточные ордера. ClearChar
FREE
EasyReverse MT4
Nina Yermolenko
Утилиты
Utility for order reversal. Closes orders on the chart on which it is launched and opens orders with the opposite direction instead of them. Has a simple and intuitive graphical interface. It is also possible to automatically reverse newly opened orders. MT5 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/74770 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Eraser Express
Adrian Armenta
5 (1)
Утилиты
Delete big amounts of orders, in just a few clicks. Drag the script to any chart to delete open and pending orders, you can delete all the orders from the account or delete a specific order groups, identifying them by magic number. You can modify the parameter MAGICN on the followay way: - Introduce the magic number that was used to place the orders you want to delete, the script will delete all pending and open orders that were placed with that magic number. - Also, introduce 0 (cero) to delete
FREE
Tipu Trader
Kaleem Haider
3 (2)
Утилиты
Tipu Trader - это часть экосистемы Tipu Panel , которая была разработана из-за необходимости быстрой и простой торговли. Tipu Trader - это простая торговая панель для наиболее часто используемых торговых функций. Создавайте свои собственные сигналы с Tipu Panel и торгуйте при помощи Tipu Trader, простой и удобной торговой панели. Особенности Простая торговая панель для наиболее часто используемых торговых функций. Создавайте свои собственные сигналы с Tipu Panel и торгуйте при помощи Tipu Trade
FREE
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ4 > МТ4, МТ
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Утилиты
Профессиональное решение для копирования сделок между терминалами. RS Trade Copier — это надёжная и гибкая система копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4. Программа подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет передавать сигналы от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минимальными задержками. Поддерживает как простую автоматическую настройку, так и расширенное ручное конфигурирован
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Auto Grid:  автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок. Автоматизируйте сложные торговые стратегии   с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот инструмент  |   пишите мне  по любым вопросам  |   Версия для MT5 A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок: Сканирование конкретного символа или полного портфеля Рас
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 4 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли. Включите Режим Виртуальных стопов . Закрытие и расчет отдельно по BUY и SELL позициям . Закрытие и расчет по всем символам или только по текущему . Активируйте трейлинг-стоп прибыли. Закрытие по общей прибыли и убытку в валюте депозита, пунктах или % от баланса . Советник предназначен для использования на любом счёте в паре с любым другим советником или при ручной торговле. Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Утилиты
Данный советник можно использовать для ручной торговли в качестве фонового советника, либо сочетать с другим советником для открытия сделок. Loss Recovery Trading - это вариант для управления убыточными позициями вместо использования стоп-лосса, устанавливая зону восстановления и целевые уровни для выхода из последовательности шагов. Как он работает? Если цена движется в противоположном направлении от первой позиции на определенное количество пунктов убытка, советник откроет противоположно напр
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Утилиты
Drawdown Manager MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный как защитник капитала для управления сделками и обеспечения безопасности вашего торгового счета. Этот инструмент, созданный специально для проп-трейдинговых фирм, повышает качество торговли благодаря продвинутым функциям управления рисками, защищая ваши инвестиции. Он отслеживает и контролирует торговую активность, не выполняя сделки, сосредотачиваясь на защите капитала и оптимизации производительности счета. П
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Утилиты
Полуавтоматический советник, торгующий по сеточной системе. Идея состоит в том, чтобы постепенно занимать разные позиции на рынке, а затем рассчитывать для них уровень безубыточности. Когда цены проходят этот уровень безубыточности на заданное расстояние, все открытые ордера закрываются. Важная информация Вот руководство пользователя:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Вы можете попробовать этот советник с другими моими продуктами здесь: https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller
Другие продукты этого автора
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Индикаторы
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Inputs
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Индикаторы
Crystal Volume Profile Auto POC — Визуализация объема для точных торговых решений Обзор Crystal Volume Profile Auto POC — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает распределение объема и автоматически определяет Point of Control (POC). Он помогает трейдерам находить области наибольшей активности участников рынка и выявлять скрытые уровни поддержки и сопротивления. Основные возможности Динамический профиль объема (видимая часть графика или выбранный диапазон) Автоматическое определение
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Индикаторы
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) Не торгуйте каждую свечу – ждите институциональные зоны. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) – профессиональный индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые хотят видеть чистые институциональные зоны на графике вместо устаревших и беспорядочных построений. С оптимизацией для старших таймфреймов, динамическими обновлениями и профессиональной визуализацией SD Pro показывает только те уровни, которые действительно имеют зна
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Индикаторы
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Индикатор профиля объема с автоматическим POC Обзор Crystal Volume Profile Auto POC — это легкий и оптимизированный индикатор для MetaTrader 4. Он отображает распределение объема по ценовым уровням и автоматически выделяет Point of Control (POC) — уровень с наибольшим объемом сделок. Индикатор помогает выявлять скрытые уровни поддержки/сопротивления, зоны накопления и распределения, а также институциональную активность. Доступна также версия для MetaTrad
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Russian Crystal Buy Sell Liquidity — Индикатор ликвидности для MT5 Обзор Crystal Buy Sell Liquidity — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который выявляет торговые возможности на основе моделей снятия ликвидности. Он анализирует внутридневную структуру рынка, определяет активности институциональных игроков и показывает сигналы при снятии розничной ликвидности и подтверждении разворота цены. Основные функции Автоматическое определение снятия ликвидности над максимумами и миниму
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi – Продвинутая визуализация Heikin Ashi (MT4 версия) Обзор Crystal Heikin Ashi для MetaTrader 4 — это профессиональный индикатор Heikin Ashi, который улучшает визуализацию графика и обеспечивает ясность для трейдеров price action, скальперов и аналитиков. Эта версия MT4 сосредоточена на чистых свечах Heikin Ashi со стильной настройкой, при этом система остаётся лёгкой и оптимизированной для высокой скорости. Примечание: Раскраска по тренду и расширенное определение момента дос
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Volume Indicator — Инструмент анализа объема для MT5 Обзор Crystal Volume Indicator — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, позволяющий анализировать скрытую силу рынка через динамику объема. Он выявляет ключевые события, такие как «Покупочный Климакс», «Продажный Климакс» и «Слабые свечи», что помогает определять возможные зоны разворота или продолжения тренда. Основные функции Поддержка Tick Volume и Real Volume (если брокер предоставляет данные) Цветовая гистограмма с кла
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Индикаторы
Crystal FVG Touch Detector – продвинутый индикатор концепции Smart Money Crystal FVG Touch Detector — это профессиональный индикатор, созданный для трейдеров, применяющих Smart Money Concepts (SMC) и методологию ICT. Он автоматически определяет Fair Value Gaps (FVG) на любом инструменте и таймфрейме, визуально отображая их цветными зонами и отмечая моменты касания. Благодаря нерисующему алгоритму и оптимизированной производительности, помогает выявлять институциональные дисбалансы в реальном вре
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
Crystal Smart Pro v2.30 — Адаптивная торговая система с двумя режимами Обзор Crystal Smart Pro — это интеллектуальный и самонастраивающийся Советник (Expert Advisor) , разработанный компанией Crystal AI Systems . Он сочетает точные входы в рынок с продвинутым управлением восстановлением позиций и предлагает два полностью независимых режима работы: Sharp Mode и Smart Mode . Система динамически адаптируется к волатильности рынка, капиталу счета и трендовым условиям, обеспечивая стабильную производ
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Утилиты
Crystal Trade Manager – Центр Управления Торговлей Обзор Crystal Trade Manager (CTM) — это универсальный инструмент управления рисками и исполнения сделок для MetaTrader 5. Он сочетает в себе защиту капитала, автоматизацию и удобные функции управления сделками, идеально подходя для трейдеров проп-фирм, скальперов и профессионалов. Основные функции Защита рисков : лимит дневной просадки (1–70%), авто-закрытие сделок, удаление ордеров, дневная блокировка торговли (подходит для FTMO). Цели по при
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Индикаторы
The Real RSI – Профессиональный Индикатор Дивергенций Обзор The Real RSI — это профессиональный индикатор для обнаружения дивергенций, созданный для трейдеров, стремящихся к институциональной точности при выявлении разворотных и продолжательных сигналов, основанных на RSI. Он автоматически определяет как обычные , так и скрытые дивергенции между ценой и RSI, подтверждая каждую структуру с помощью умной логики пивотов и проверки в реальном времени. Этот индикатор создан для точности, стабильности
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Индикаторы
Crystal Smart Volume Обзор Crystal Smart Volume для MT4 — это продвинутый индикатор анализа объема и дельты, разработанный для выявления активности институциональных трейдеров, скрытой за обычными движениями цены. Он объединяет концепции Smart Money (SMC), Volume Spread Analysis (VSA) и дельта-логику для анализа как цены, так и поведения объема. Индикатор определяет события, такие как покупочный климакс (Buying Climax), продажный климакс (Selling Climax), слабые свечи (Weak Candles) и высокообъе
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Индикаторы
Auto Candle Sequence Counter – Индикатор для MT5 Обзор Auto Candle Sequence Counter — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически определяет и выделяет последовательности бычьих и медвежьих свечей. Вместо ручного подсчета, инструмент отображает сигналы в реальном времени, предоставляет статистику и уведомления, помогая трейдерам анализировать ценовое движение. Основные функции Определение последовательностей от 2 до 7 свечей (бычьих/медвежьих). Точная разметка без пр
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Утилиты
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Профессиональный копировщик сделок MT5 Обзор Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 — это высокопроизводительный копировщик сделок для MetaTrader 5, обеспечивающий сверхбыстрое и надежное копирование между терминалами. Система работает локально через общую папку MT5, что делает её идеальной для VPS и многосчетных сред, где критичны скорость, стабильность и безопасность. Ключевые функции Два режима : MASTER: передача рыночных/отложенных ордеров, модификаций, закрытий. SL
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Утилиты
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Индикаторы
Russian – Полное описание Volatility Monitor – Индикатор Определения Волатильности в Реальном Времени Обзор Volatility Monitor – это лёгкий и профессиональный индикатор MT5, разработанный для отслеживания резких движений цены и оповещения трейдеров в реальном времени. Независимо от того, торгуете ли вы Forex, золотом, парами JPY или криптовалютами, инструмент даёт чёткие сигналы волатильности рынка, используя автоматический режим на основе ATR или ручные пороги в пунктах. Помечая свечи прям
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Input
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высокочастотной торговли и прямых торговых трансляций. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Обновление текущей цены бид каждую
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ Идеальный спутник для реального времени торговли для профессиональных трейдеров, дейтрейдеров и стримеров Преобразите свой торговый опыт с этим мощным индикатором, который отображает текущие цены бид и комплексное отслеживание прибыли прямо на вашем графике. Разработан специально для высокочастотной торговой среды и прямых торговых трансляций. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Обновления цены бид каждую секунду с профессионал
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Советник (Expert Advisor) Обзор MT5 версия: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro — это институциональный, AI-ассистированный торговый советник для XAUUSD, основных валютных пар и некоторых крипто-инструментов (при поддержке брокера). Он использует продвинутую алгоритмическую систему восстановления — выходящую за рамки традиционного мартингейла — с динамическим наращиванием, фильтрами волатильности и логическим управлением выходами. Восстановлени
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
Crystal SD Pro – Эксперт Advisor по Зонам Спроса и Предложения Обзор Crystal SD Pro — полностью автоматический советник для MetaTrader 5, торгующий только по институциональным зонам спроса и предложения. Он использует мульти-таймфрейм анализ и подтверждения для открытия сделок только в наиболее вероятных точках. Основные функции Определение зон спроса/предложения (M30–H4) Режим Smart Recovery (хеджирование) или Cut Loss Дашборд: сделки, зоны, статус восстановления Адаптивные или фиксированные
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Expert Advisor Обзор Crystal Gold Scalper — автоматическая система для XAUUSD (золото) с двумя режимами работы — Recovery Mode и Single Trade Mode — и живой панелью на графике для прозрачного контроля. Движок может использовать AI-прогнозирование (LSTM, механизм внимания, сентимент) с фильтром уверенности для выбора сделок и управления риском. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Торговые режимы Recovery Mode (скальпирующий движок) — адаптивная мно
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
The Real RSI — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), созданный для трейдеров, которые хотят торговать на основе дивергенций RSI с институциональной точностью. Он автоматически определяет обычные и скрытые бычьи/медвежьи дивергенции, используя интеллектуальную систему пивотов, проверку структуры RSI и фильтры подтверждения по нескольким таймфреймам. Система построена по принципу «установил и забыл» — управляет входами, стоп-лоссами, тейк-профитами и трейлинг-логикой, поддержив
Фильтр:
ajaz tariq
68
ajaz tariq 2025.11.13 13:05 
 

best evr pruduct

Ответ на отзыв