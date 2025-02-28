SL and TP Setter
- Utilità
- Giacomo Barone
- Versione: 1.0
Puoi aprire un trade manualmente (one click) e questo EA penserà a posizionare SL E TP.
SL e TP vengono inseriti in base ai Pips che specifichi nella schermata di input.
Puoi anche scegliere SL e TP monetari.
SL e TP vengono definiti in base al prezzo medio ponderato (PMC), quindi se apri una nuova operazione SL e TP verranno aggiornati in base al nuovo PMC.
Il PMC non è unico, ma differenziato tra operazioni buy e operazioni sell (informazione utile solo se apri operazioni di segno opposto sullo stesso grafico)
N.B. Se usi SL e TP in pips per ignorare SL e TP monetari dovrai inserire valori elevati (per quelli monetari) affinché venga tenuto conto solo dei pips.
Viceversa se vuoi usare SL e TP monetari dovrai inserire Pips elevati.
Puoi utilizzare l'EA sul tuo stesso PC se operi sulla mt4 desktop.
Se inserisci l'EA su una VPS puoi aprire le operazioni da smartphone e l'EA setterà SL e TP al posto tuo.
il Magic Number dovrebbe rimanere sempre 0 (identifica le operazioni manuali).
okay