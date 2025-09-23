Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
- 版本: 5.60
- 更新: 25 十一月 2025
概述
Crystal Trade Manager (CTM) 是一款专业的 MetaTrader 4 工具，专为 风险管理、交易自动化和快速执行控制 设计。
它可以帮助交易者保护账户资金、管理每日回撤、控制手数，并自动化关键交易功能（Auto SL/TP、Break-Even、Trailing Stop）。
该工具非常适合 手动交易者、Prop Firm 挑战参与者以及专业资金管理人，确保在MT4中保持精确和纪律。
主要功能
1. 风险与回撤保护
-
可调节每日最大回撤（1%–70%）。
-
达到限制时自动关闭所有订单。
-
可选择同时删除挂单。
-
每日锁定模式 → 阻止当天继续交易（Prop Firm 合规）。
2. 盈亏目标控制
-
设置每日盈利/亏损目标（USD）。
-
达到目标后自动关闭所有交易。
-
符合 Prop Firm 一致性要求。
3. 自动止损与止盈 (Auto SL/TP)
-
每笔新交易自动添加 SL/TP。
-
可按点数调整（兼容不同报价精度）。
-
免去手动设置 SL/TP。
4. Break-Even (保本)
-
自动将止损移动至开仓价 + 缓冲点。
-
在达到指定盈利水平时触发。
-
防止盈利单变为亏损单。
5. 智能 Trailing Stop (跟踪止损)
-
达到设定盈利后自动启用。
-
动态跟随价格。
-
可通过快捷面板手动激活。
6. 手数控制
-
设置每个品种的最大手数。
-
超出时自动部分/全部平仓。
-
避免意外过度加仓。
7. Magic Keys 快捷操作面板
6 个一键操作（图表按钮或快捷键 1–6）：
-
平掉所有订单的 50%
-
移动止损至保本 + 缓冲
-
平掉该品种所有订单
-
删除该品种所有挂单
-
翻倍当前仓位
-
Secure More（高级风险锁定模式）
附加功能：
-
点击确认提示
-
声音提醒
-
极简、可拖动界面
8. 实时账户信息面板
-
显示余额、净值、浮动盈亏、当日盈亏%
-
显示手数敞口、回撤%、锁定状态
-
盈亏颜色标记与警告提示
-
界面可自适应图表缩放
9. 通知与提醒
-
每个操作的屏幕提示横幅
-
移动端推送通知（可选）
-
成功/失败声音提示
10. 智能安全逻辑
-
锁定模式下的新交易会自动关闭
-
自动检测经纪商报价精度，确保点数计算正确
-
重启终端后可恢复设置
输入参数
-
Daily Drawdown Limit (%): 1–70
-
Daily Profit/Loss Target (USD)
-
Auto SL/TP (点数) – 开启/关闭
-
Break-Even Trigger (盈利触发点 + 缓冲点)
-
Trailing Stop (触发条件 & 距离)
-
Max Lot Size (每品种最大手数)
-
Magic Keys Shortcuts (快捷键 1–6)
-
Notifications: 推送 / 声音 / 横幅
-
Theme: 浅色 / 深色
兼容性
-
平台: MetaTrader 4
-
账户: 所有经纪商账户，支持对冲
-
品种: 外汇、黄金、指数、大宗商品、加密货币、股票
适用人群
-
Prop Firm 挑战交易者 (FTMO, MFF, TFF 等)
-
需要高速执行的剥头皮交易者、日内交易者
-
需要纪律与风控的波段交易者
-
需要资金保护的手动或算法交易者
免责声明
该工具仅用于交易管理，并非信号提供者。
不保证盈利。使用前请先在模拟账户测试。
中文关键词
MT4 交易管理EA, 风控EA, Prop Firm 工具, FTMO MT4 面板, 每日回撤控制 MT4, 自动止损止盈 EA MT4, 保本 EA MT4, 跟踪止损 EA MT4, 手动交易面板, crystal forex, 风险管理面板 MT4, 交易助手 MT4, Prop Firm 挑战工具, 自动平仓 EA MT4, 部分平仓 MT4, 资金保护 EA MT4, 交易纪律 MT4, 专业交易管理工具, 交易仪表盘 MT4
