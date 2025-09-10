Spike detector x

   SPIKE DETECTOR X
Detecte Oportunidades com Precisão e Agilidade!

O  SPIKE DETECTOR X   é uma ferramenta inteligente e eficaz desenvolvida para traders que buscam aproveitar movimentos bruscos de preço ( spikes ) no mercado. Com alertas em tempo real e gestão de risco integrada, este indicador ajuda você a entrar e sair de operações com confiança.

PRINCIPAIS RECURSOS:

  •  Sinais baseados em RSI e volatilidade (ATR)

  •  Alertas personalizáveis ​​(Email, Push, Som)

  •  Gestão de risco automática (TP, SL e Trailing Stop)

  •  Linhas visuais claras para entradas e saídas

  •  Otimizado para M5 (5 minutos)

 SEGURANÇA E CONTROLE:

  • Limpeza automática de objetos órfãos

  • Configurações flexíveis de lotes e proteção

Ideal para traders de todos os níveis que desejam agir rapidamente em momentos de alta volatilidade!

 Aumente sua eficiência — Compre agora e comece a operar com mais inteligência!


