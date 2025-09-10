Spike detector x
SPIKE DETECTOR X
Detecte Oportunidades com Precisão e Agilidade!
O SPIKE DETECTOR X é uma ferramenta inteligente e eficaz desenvolvida para traders que buscam aproveitar movimentos bruscos de preço ( spikes ) no mercado. Com alertas em tempo real e gestão de risco integrada, este indicador ajuda você a entrar e sair de operações com confiança.
PRINCIPAIS RECURSOS:
-
Sinais baseados em RSI e volatilidade (ATR)
-
Alertas personalizáveis (Email, Push, Som)
-
Gestão de risco automática (TP, SL e Trailing Stop)
-
Linhas visuais claras para entradas e saídas
-
Otimizado para M5 (5 minutos)
SEGURANÇA E CONTROLE:
-
Limpeza automática de objetos órfãos
-
Configurações flexíveis de lotes e proteção
Ideal para traders de todos os níveis que desejam agir rapidamente em momentos de alta volatilidade!
