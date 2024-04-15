Critical Zones MT5

Critical Zones è stato creato appositamente per i trader manuali alla ricerca di entrate nel mercato più accurate. Questo indicatore utilizza algoritmi avanzati per individuare le aree di interesse, calcolando i supporti e le resistenze più rilevanti sul grafico, nonché i loro breakout e retest. Questo indicatore può essere configurato per inviare avvisi e notifiche quando vengono rilevate opportunità di acquisto/vendita potenzialmente redditizie, consentendo ai trader di rimanere in cima alle opportunità di trading anche quando non sono davanti al loro schermo / versione MT4.



Caratteristiche

Nessuna riverniciatura  Questo indicatore non cambia i suoi valori quando arrivano nuovi dati
Coppie di trading Tutte le coppie forex
Stagionalità  Tutte le stagionalità


Parametri

===== Configurazione di supporto e resistenza =====

Barre da considerare per il calcolo // Intervallo di barre a ritroso dalla barra corrente per calcolare i livelli di supporto e resistenza

===== Condizioni =====

Breakout // Attiva o disattiva il rilevamento dei breakout

Retest // Attiva o disattiva il rilevamento dei retest

===== Stile di supporto e resistenza ===== 

Tipo di disegno // Imposta lo stile delle linee di supporto e resistenza

Colore supporto // Imposta il colore dei livelli di supporto.

Colore della resistenza // Definisce il colore per i livelli di resistenza

===== Avvisi =====

Avviso pop-up // Avviso al terminale MT4

Avviso di notifica push // Avviso al telefono

Avviso via e-mail // Avviso via e-mail

===== Impostazioni del grafico =====

Opzione per cambiare il colore delle candele sul grafico



Avvertenze

Vendo solo i miei prodotti su MQL5.com. Se qualcuno vi contatta per vendervi i miei prodotti, si tratta di truffatori che vogliono solo i vostri soldi.

Inoltre, se acquistate i miei prodotti da un sito web esterno, vi assicuro che saranno versioni false e non funzioneranno come gli originali.


Recensioni
aqwa
219
aqwa 2025.09.11 14:32 
 

Good!

Paulo Tassio Da Silva Lordelo
132
Paulo Tassio Da Silva Lordelo 2025.05.21 11:43 
 

Muito obrigado!!

forgeSpin_02
65
forgeSpin_02 2025.04.18 07:10 
 

worth test

Filtro:
Evgeny Belyaev
89903
Evgeny Belyaev 2025.09.20 09:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.09.20 10:42
Thanks you so much!
aqwa
219
aqwa 2025.09.11 14:32 
 

Good!

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 14:38
Thank you so much!
Dennian Castillo
45
Dennian Castillo 2025.09.11 05:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 05:50
Thank you so much!!!
MQL5T0m
30
MQL5T0m 2025.08.22 07:45 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.08.22 08:49
Thank you so much!
Life Is Pain
14
Life Is Pain 2025.07.15 14:28 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.07.15 14:46
Thank you!!
Mousetrap
137
Mousetrap 2025.06.24 12:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.06.24 13:27
Thank you !!!
Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.06.12 08:09
Thank you !!
Paulo Tassio Da Silva Lordelo
132
Paulo Tassio Da Silva Lordelo 2025.05.21 11:43 
 

Muito obrigado!!

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.05.21 11:51
Thank you !!
forgeSpin_02
65
forgeSpin_02 2025.04.18 07:10 
 

worth test

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.04.18 08:04
Thank you !!
Batya
14
Batya 2025.03.17 16:04 
 

Скачал,но нет мануала к индикатору.После чата с Родриго настроил и тестирую ,работает чётко.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.03.17 17:48
Привет, мой индикатор очень прост в использовании. Он определяет поддержки и сопротивления, а также их пробои и ретесты и предупреждает вас в реальном времени с помощью алертов. Если у вас есть вопросы, я могу ответить на них в приватной беседе, если вы напишите мне. С наилучшими пожеланиями
Agbakeleke Idowu
714
Agbakeleke Idowu 2025.01.05 08:32 
 

Very Good Indicator

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.03.11 16:34
Thank you !!!
Hrishikesh Bhalchandra Kinikar
504
Hrishikesh Bhalchandra Kinikar 2024.10.26 19:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
97796
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.03.09 13:01
Thank you ! alerts should be working now
Rispondi alla recensione