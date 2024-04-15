Critical Zones MT5

Critical Zones
è stato creato appositamente per i trader manuali alla ricerca di entrate nel mercato più accurate. Questo indicatore utilizza algoritmi avanzati per individuare le aree di interesse, calcolando i supporti e le resistenze più rilevanti sul grafico, nonché i loro breakout e retest. Questo indicatore può essere configurato per inviare avvisi e notifiche quando vengono rilevate opportunità di acquisto/vendita potenzialmente redditizie, consentendo ai trader di rimanere in cima alle opportunità di trading anche quando non sono davanti al loro schermo / versione MT4
.
Caratteristiche
|Nessuna riverniciatura
|Questo indicatore non cambia i suoi valori quando arrivano nuovi dati
|Coppie di trading
|Tutte le coppie forex
|Stagionalità
|Tutte le stagionalità
Parametri
===== Configurazione di supporto e resistenza =====
Barre da considerare per il calcolo // Intervallo di barre a ritroso dalla barra corrente per calcolare i livelli di supporto e resistenza
===== Condizioni =====
Breakout // Attiva o disattiva il rilevamento dei breakout
Retest // Attiva o disattiva il rilevamento dei retest
===== Stile di supporto e resistenza =====
Tipo di disegno // Imposta lo stile delle linee di supporto e resistenza
Colore supporto // Imposta il colore dei livelli di supporto.
Colore della resistenza // Definisce il colore per i livelli di resistenza
===== Avvisi =====
Avviso pop-up // Avviso al terminale MT4
Avviso di notifica push // Avviso al telefono
Avviso via e-mail // Avviso via e-mail
===== Impostazioni del grafico =====
Opzione per cambiare il colore delle candele sul grafico
Avvertenze
Vendo solo i miei prodotti su MQL5.com. Se qualcuno vi contatta per vendervi i miei prodotti, si tratta di truffatori che vogliono solo i vostri soldi.
Inoltre, se acquistate i miei prodotti da un sito web esterno, vi assicuro che saranno versioni false e non funzioneranno come gli originali.
