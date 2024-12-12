Time Candle Suleiman

Nota importante: "Alcune delle immagini" mostrate negli screenshot sono dei miei 2 indicatori: l'indicatore "Suleiman Levels" e l'indicatore "RSI Trend V". L'indicatore "RSI Trend V5" ora dispone di potenti nuovi aggiornamenti e aggiunte all'indicatore Fibonacci con fantastiche funzionalità. L'indicatore "RSI Trend" è pratico, utile e solido. Preferisco usarlo insieme all'indicatore "Suleiman Levels", specialmente per confermare e far corrispondere la nuvola colorata, nonché per le funzioni spe