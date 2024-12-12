Time Candle Suleiman
- Indicatori
- Suleiman Alhawamdah
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 4 luglio 2025
Nota importante: L'immagine mostrata negli screenshot è quella dei miei indicatori, l'indicatore Suleiman Levels e l'indicatore RSI Trend V, inclusa ovviamente la "Time Candle" allegata, che fa originariamente parte dell'indicatore completo per l'analisi avanzata e i livelli esclusivi, Suleiman Levels.
L'indicatore Time Candle Suleiman è progettato per visualizzare in modo fluido ed elegante il tempo rimanente per la candela corrente. Offre opzioni di personalizzazione complete, consentendoti di controllare l'aspetto del conto alla rovescia, inclusi il tipo di carattere, la dimensione, il colore e la posizione relativa alla candela, su tutti i timeframe.
Very good, easy use 👍