Nota importante: L'immagine mostrata negli screenshot è quella dei miei indicatori, l'indicatore Suleiman Levels e l'indicatore RSI Trend V, inclusa ovviamente la "Time Candle" allegata, che fa originariamente parte dell'indicatore completo per l'analisi avanzata e i livelli esclusivi, Suleiman Levels.

L'indicatore Time Candle Suleiman è progettato per visualizzare in modo fluido ed elegante il tempo rimanente per la candela corrente. Offre opzioni di personalizzazione complete, consentendoti di controllare l'aspetto del conto alla rovescia, inclusi il tipo di carattere, la dimensione, il colore e la posizione relativa alla candela, su tutti i timeframe.
Nota: Dai un'occhiata al mio indicatore di analisi avanzata professionale "Suleiman Levels", un indicatore completo, con oltre 9.800 linee di codice, che include funzionalità rare ed esclusive per aiutarti a comprendere meglio e semplificare i tuoi grafici. Permette un trading più efficiente identificando livelli esclusivi, zone di supporto e resistenza, linee di tendenza e aree di rottura o rifiuto. Inoltre, dispone di una funzionalità unica per rilevare i modelli di flusso di denaro provenienti da banche o investitori con un patrimonio netto elevato.

Recensioni 11
Nasrullah S
18
Nasrullah S 2025.08.23 22:19 
 

Very good, easy use 👍

Jiang Jiu Ling
133
Jiang Jiu Ling 2025.07.04 02:12 
 

能很好的使用，但是有一个小问题，我在它删除了全部对象，我加载和切换周期的时候，我画的趋势线fibo等都不见了

alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.22 15:42 
 

ممتاز ... شكرا لك

Filtro:
aqwa
229
aqwa 2025.10.02 20:43 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.10.03 08:25
Thank you friend for your kind rating.
Evgeny Belyaev
90004
Evgeny Belyaev 2025.08.26 09:29 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.09.01 02:42
Thank you.. I truly appreciate your evaluation of the indicator.
Nasrullah S
18
Nasrullah S 2025.08.23 22:19 
 

Very good, easy use 👍

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.08.24 15:39
Thank you, I wish you all the best.
Jiang Jiu Ling
133
Jiang Jiu Ling 2025.07.04 02:12 
 

能很好的使用，但是有一个小问题，我在它删除了全部对象，我加载和切换周期的时候，我画的趋势线fibo等都不见了

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.07.04 21:10
Yes, you are right. Thank you for pointing out this issue... I have fixed it now, and you can update the indicator to the new version without any problems deleting other drawings or objects on the chart.
alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.22 15:42 
 

ممتاز ... شكرا لك

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.06.22 21:06
شكرا لمرورك وتقديرك اللطيف
tjoeYoyo
14
tjoeYoyo 2025.06.08 09:19 
 

why can't i change the text color in my linux mint, can you help me? thx

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.06.08 09:34
Hello my friend.. I think the issue is related to Linux Mint and has nothing to do with the indicator. I don't have much experience with Linux Mint, but here are a few possibilities: -System permissions : Some settings require administrator (Root) privileges to be changed.
-Desktop environment (such as Cinnamon, Mate, or KDE): Each environment has its own settings for managing colors and themes.
-Applications being used (such as Terminal or text editors): You may need to adjust the settings of these applications individually.
-Corrupted configuration files or incompatible installed themes . I wish you all the best
Kedrov
1019
Kedrov 2025.05.14 09:15 
 

Отличный индикатор

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.05.14 13:33
Спасибо за вашу добрую оценку, желаю вам всего наилучшего.
Mikhail Ploshchenko
308
Mikhail Ploshchenko 2025.05.02 14:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.05.04 01:37
Большое спасибо за этот комментарий и добрую оценку. Желаю вам всего наилучшего.
P.ARMz4915
324
P.ARMz4915 2025.04.20 08:34 
 

very good

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.04.24 20:21
Thank you… You’re very welcome.
GHANO03
176
GHANO03 2025.03.24 03:05 
 

Thank you souleiman

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.03.25 01:12
You are Welcome.. Thank you my friend, for the review. Truly, that's kind of you.
nik-leonov2
16
nik-leonov2 2025.01.16 13:10 
 

Очень полезное дополнение и очень удобное.

Suleiman Alhawamdah
17673
Risposta dello sviluppatore Suleiman Alhawamdah 2025.01.16 21:37
Thank you my friend. That’s very kind of you, and your encouragement brings me good joy.
