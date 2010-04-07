A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

A2SR per MT5
Indicatore: Domanda e Offerta Effettive Automatizzate (S/R).
+ Strumenti di Trading.
Product description in English here.

Potente, Autentico e Risparmio di Tempo per Decisioni di Trading più Intelligenti
+ Oggetti compatibili con EA.

Vantaggi Principali
Livelli di SR Effettivi Anticipanti (Non Lagging, Non Repainting)
Dopo anni di comprovata affidabilità su MT4 dal 2014, A2SR è ora disponibile per MetaTrader 5.
Offre ai trader un vantaggio eccezionale con un indicatore anticipatore, senza repainting, per identificare i livelli di supporto e resistenza effettivi, prima che il prezzo li raggiunga.

A2SR calcola supporto e resistenza in anticipo, prima che il prezzo li raggiunga, consentendo ai trader di pianificare le operazioni con sicurezza.

Un Concetto Originale che Non Troverai Altrove.
Basato su un approccio unico che non è mai stato pubblicato o condiviso su alcun media,
A2SR ridefinisce il modo in cui vengono identificati supporto e resistenza.

Risparmia Tempo e Affina la Tua Strategia. Basta perdere ore a tracciare linee o a indovinare i livelli. A2SR presenta tutto in modo chiaro, permettendoti di concentrarti sulla creazione di piani di trading precisi e sulla loro esecuzione efficace.

Adatto a tutti i trader, dai principianti ai professionisti.
Che tu stia appena iniziando o che tu stia già operando a livello professionale, A2SR supporta le tue decisioni con chiarezza e sicurezza.

Estremamente efficace per il day trading e lo swing trading.
Timeframe consigliati per i piani di trading: M30, H1 e H4.
Funzionalità principali
Livelli SR effettivi (Supporto - domanda e Resistenza - offerta).
Visualizzati automaticamente sul grafico.
+ I primi tocchi spesso causano un'inversione del prezzo.
+ Tocchi ripetuti segnalano potenziali breakout e continuazione.

Analisi dei breakout forti.
A2SR presenta un vero e proprio pattern automatico che rileva i primi segnali di potenziali breakout forti.
+ Sii tra i primi a identificare potenti movimenti di mercato.

Sentimento di mercato (MS).
+ Aiuta a evitare segnali fuorvianti dalle principali notizie economiche. + In determinate condizioni, MS consiglierà persino di non aprire alcuna posizione: un potente filtro di rischio.

Forza della valuta di mercato (MCS).
+ Analisi in tempo reale di 8 valute principali: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.
+ Indicatori istografici e percentuali rivelano le valute più forti e più deboli.
+ Aumenta la precisione abbinando valute forti e deboli ed evita di essere fuorviato dai comunicati stampa.

Limiti di intervallo di prezzo giornalieri e settimanali.
+ Livelli di intervallo giornalieri/settimanali predittivi comprovati, dove i prezzi spesso si invertono dopo movimenti volatili.
+ Perfetto per impostare ordini pendenti e individuare picchi, senza dover guardare lo schermo tutto il giorno.
Notifiche
Supporta notifiche push (tramite MT5 mobile) e avvisi via email.
+ Non perdere mai le opportunità di trading chiave, anche quando sei lontano.

Il trading intelligente inizia qui
Che tu stia facendo trading su eventi di notizie volatili o creando configurazioni di swing strutturate, A2SR è il tuo assistente tecnico affidabile per decisioni di trading più intelligenti e rapide.

Oggetti compatibili con EA: la potenza incontra l'automazione.
A2SR per MT5 è più di un semplice indicatore visivo intelligente,
+ è anche una fonte di dati leggibile da computer per sistemi di trading automatizzati.

Oggetti grafici forniti da A2SR.
Tutti questi sono presentati come oggetti grafici denominati,
rendendoli completamente accessibili al tuo Expert Advisor (EA):

Livelli di supporto e resistenza effettivi (SR) – come linee di tendenza e linee orizzontali,
+ inclusi Breakout forte e Breakdown forte
Trend attuale (Swing),
Sentiment di mercato (MS) – inclusi gli indici USDx ed EURx
Forza della valuta di mercato (MCS) – forza percentuale delle 8 principali valute.
Crea il tuo EA o assumi uno sviluppatore.
Tu (o il tuo sviluppatore) potete programmare un EA per:
Rilevare i livelli SR non toccati come segnali di ingresso (Buy Limit / Sell Limit)
Leggere le classifiche di trend e forza delle valute e il sentiment del mercato come filtri di trading
Eseguire operazioni automaticamente in base alle analisi leader di A2SR
Combinare la precisione di A2SR con la tua strategia di automazione
Unire il meglio delle analisi manuali e dell'esecuzione algoritmica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preparati a sperimentare un modo più intelligente di fare trading.

Pianifica la tua operazione, fai trading secondo il tuo piano.

Learn more :
https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Nota.

I dati del grafico potrebbero richiedere un aggiornamento completo nelle seguenti condizioni:

  • MetaTrader 5 è appena stato installato.
  • Stai utilizzando un nuovo numero di conto.
  • Stai utilizzando un vecchio conto a cui non si accede da molto tempo.
  • Apri un timeframe mai aperto prima.

Pertanto, quando si utilizza A2SR per la prima volta in una qualsiasi delle condizioni sopra indicate,

si consiglia di aggiornare il grafico, partendo dal timeframe M1 fino a MN.


Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore   Basic Support and Resistance   è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT4 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ot
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicatori
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.51) Short Description The Integrated Dashboard Scanner monitors multiple symbols and timeframes from a single panel. Version 3.51 features  four core scanning modules based on Dariusz Dargo's trading strategy  (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias)  plus four supplementary filter modules  (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage and Economic News ). Each module can be configured independently with
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicatori
Strumento Avanzato di Analisi del Profilo dei Volumi per MetaTrader 5 Il Kecia Volume Profile Order Finder offre ai trader funzionalità di analisi del profilo dei volumi. Questo indicatore per MT5 combina la visualizzazione del profilo dei volumi con calcoli statistici per aiutare a identificare potenziali opportunità di trading e suggerisce livelli di entrata, stop loss e take profit basati sulla struttura del mercato. Visualizzazione del Profilo di Mercato Trasforma il tuo grafico con visualiz
Gold Support Resistance Auto Plot Lines Indicator
Pedryan Cris Manalo
Indicatori
Support & Resistance Auto Plot Lines Indicator for MT5 – Perfect for Scalping! Make your trading easier with our Support & Resistance Auto Plot Lines indicator for MT5. This powerful tool automatically detects key support and resistance levels on your chart, helping you make better trading decisions with minimal effort. Why Choose This Indicator? Perfect for Scalping – Quickly identify strong price zones for fast, precise entries and exits. Automatic Level Detection – No need to manually dra
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Indicatori
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Indicatori
The Supernova Momentums indicator simplifies the visual perception of the price chart and reduces the time for analysis: if there is no signal, the deal is not opened, and if an opposite signal appears, it is recommended to close the current position. This arrow indicator is designed to determine the trend. Supernova Momentums implements a trend trading strategy, filters out market noise, and includes all the necessary features in one tool. Its work is based on automatically determining the cu
Point of Control POC
Anton Polkovnikov
Indicatori
A huge number of traders use the VolumeProfile/MarketProfile analysis method. And I think there is no need to explain such concepts as POC and VAH/VAL. However, the standard VolumeProfile representation has a drawback - we only see the current picture of the market. We see the "convexity" of the volume distribution within the period. But we don't see the main thing - the "migration" of the POC level during the price movement. Our indicator is unique. It is dynamic. The first feature is that the
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicatori
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indicatori
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilità
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicatori
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicatori
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicatori
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
