A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

A2SR per MT5

Indicatore: Domanda e Offerta Effettive Automatizzate (S/R).



Potente, Autentico e Risparmio di Tempo per Decisioni di Trading più Intelligenti

Vantaggi Principali

Livelli di SR Effettivi Anticipanti (Non Lagging, Non Repainting)

Dopo anni di comprovata affidabilità su MT4 dal 2014 , A2SR è ora disponibile per MetaTrader 5.

Offre ai trader un vantaggio eccezionale con un indicatore anticipatore, senza repainting, per identificare i livelli di supporto e resistenza effettivi, prima che il prezzo li raggiunga.





A2SR calcola supporto e resistenza in anticipo, prima che il prezzo li raggiunga, consentendo ai trader di pianificare le operazioni con sicurezza.





Un Concetto Originale che Non Troverai Altrove.

Basato su un approccio unico che non è mai stato pubblicato o condiviso su alcun media,

A2SR ridefinisce il modo in cui vengono identificati supporto e resistenza.





Risparmia Tempo e Affina la Tua Strategia. Basta perdere ore a tracciare linee o a indovinare i livelli. A2SR presenta tutto in modo chiaro, permettendoti di concentrarti sulla creazione di piani di trading precisi e sulla loro esecuzione efficace.





Adatto a tutti i trader, dai principianti ai professionisti.

Che tu stia appena iniziando o che tu stia già operando a livello professionale, A2SR supporta le tue decisioni con chiarezza e sicurezza.





Estremamente efficace per il day trading e lo swing trading.

Timeframe consigliati per i piani di trading: M30, H1 e H4.

Funzionalità principali

Livelli SR effettivi (Supporto - domanda e Resistenza - offerta).

Visualizzati automaticamente sul grafico.

+ I primi tocchi spesso causano un'inversione del prezzo.

+ Tocchi ripetuti segnalano potenziali breakout e continuazione.





Analisi dei breakout forti.

A2SR presenta un vero e proprio pattern automatico che rileva i primi segnali di potenziali breakout forti.

+ Sii tra i primi a identificare potenti movimenti di mercato.





Sentimento di mercato (MS).

+ Aiuta a evitare segnali fuorvianti dalle principali notizie economiche. + In determinate condizioni, MS consiglierà persino di non aprire alcuna posizione: un potente filtro di rischio.





Forza della valuta di mercato (MCS).

+ Analisi in tempo reale di 8 valute principali: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.

+ Indicatori istografici e percentuali rivelano le valute più forti e più deboli.

+ Aumenta la precisione abbinando valute forti e deboli ed evita di essere fuorviato dai comunicati stampa.





Limiti di intervallo di prezzo giornalieri e settimanali.

+ Livelli di intervallo giornalieri/settimanali predittivi comprovati, dove i prezzi spesso si invertono dopo movimenti volatili.

+ Perfetto per impostare ordini pendenti e individuare picchi, senza dover guardare lo schermo tutto il giorno.

Notifiche

Supporta notifiche push (tramite MT5 mobile) e avvisi via email.

+ Non perdere mai le opportunità di trading chiave, anche quando sei lontano.





Il trading intelligente inizia qui

Che tu stia facendo trading su eventi di notizie volatili o creando configurazioni di swing strutturate, A2SR è il tuo assistente tecnico affidabile per decisioni di trading più intelligenti e rapide.





Oggetti compatibili con EA: la potenza incontra l'automazione.

A2SR per MT5 è più di un semplice indicatore visivo intelligente,

+ è anche una fonte di dati leggibile da computer per sistemi di trading automatizzati.





Oggetti grafici forniti da A2SR.

Tutti questi sono presentati come oggetti grafici denominati,

rendendoli completamente accessibili al tuo Expert Advisor (EA):





Livelli di supporto e resistenza effettivi (SR) – come linee di tendenza e linee orizzontali,

+ inclusi Breakout forte e Breakdown forte

Trend attuale (Swing),

Sentiment di mercato (MS) – inclusi gli indici USDx ed EURx

Forza della valuta di mercato (MCS) – forza percentuale delle 8 principali valute.

Crea il tuo EA o assumi uno sviluppatore.

Tu (o il tuo sviluppatore) potete programmare un EA per:

Rilevare i livelli SR non toccati come segnali di ingresso (Buy Limit / Sell Limit)

Leggere le classifiche di trend e forza delle valute e il sentiment del mercato come filtri di trading

Eseguire operazioni automaticamente in base alle analisi leader di A2SR

Combinare la precisione di A2SR con la tua strategia di automazione

Unire il meglio delle analisi manuali e dell'esecuzione algoritmica

Preparati a sperimentare un modo più intelligente di fare trading.

Pianifica la tua operazione, fai trading secondo il tuo piano. Learn more :

https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog Nota. I dati del grafico potrebbero richiedere un aggiornamento completo nelle seguenti condizioni: MetaTrader 5 è appena stato installato.

Stai utilizzando un nuovo numero di conto.

Stai utilizzando un vecchio conto a cui non si accede da molto tempo.

Apri un timeframe mai aperto prima. Pertanto, quando si utilizza A2SR per la prima volta in una qualsiasi delle condizioni sopra indicate, si consiglia di aggiornare il grafico, partendo dal timeframe M1 fino a MN.



