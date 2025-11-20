Elliott Wave MT5

Indicatore Volume Profile Pro Questo indicatore è lo strumento Volume Profile Pro , che aiuta ad analizzare "a quale prezzo avviene la maggiore attività di trading". Presenta le seguenti capacità speciali: Modalità di Visualizzazione (Display Modes) Volume Profile (Normale): Mostra il volume totale degli scambi (Total Volume) a ogni livello di prezzo per identificare zone chiave di supporto e resistenza. Delta / Money Flow: Mostra la "differenza" tra pressione di acquisto e vendita (Buy vs Sell)