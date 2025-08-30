Moving Average Cross Signal

5

Se fai trading con medie mobili, questo indicatore sarà il tuo miglior aiuto. Ecco cosa può fare: mostra i segnali quando due medie mobili si intersecano (ad esempio, una media mobile veloce rompe una lenta dal basso verso l'alto-è possibile una crescita). Avvisa in tutti i modi: emette un segnale acustico nel terminale, invia una notifica al telefono e una lettera alla posta — ora sicuramente non perderai l'affare. Configurabile in modo flessibile: Puoi scegliere esattamente come calcolare la media mobile (ci sono più di 10 opzioni), scegliere colori, periodi e altri parametri per la tua strategia.

Uno strumento per chi ama le medie mobili. Non c'è bisogno di sedersi davanti allo schermo: lui stesso ti dirà quando è il momento di agire. E se vuoi sperimentare, le impostazioni ti aiuteranno ad adattarlo almeno allo Scalping, anche al trading a lungo termine. L'indicatore ha un codice rapido e può essere facilmente integrato nel tuo robot di trading.

Si prega di notare che abbiamo sviluppato un esperto che consente di automatizzare le operazioni di trading in base ai segnali dell'indicatore. Inoltre è possibile utilizzare questo strumento nel tester di strategia per regolare i parametri dell'indicatore. Se sei interessato a questo o vuoi investire nello sviluppo di prodotti gratuiti: https://www.mql5.com/it/market/product/149076

I segnali e gli avvisi vengono inviati in due tipi. Il primo segnale arriva quando appare la probabilità che la condizione sia soddisfatta, cioè la barra non si è ancora chiusa e potrebbero esserci cambiamenti. Ciò consente di prendere posto al computer, ricontrollare le notizie o in qualsiasi altro modo per prepararsi al trading e non perdere una goccia di profitto. Il secondo segnale arriva quando la freccia sul grafico è già stata finalmente formata. Ogni tipo di segnale viene applicato solo una volta per barra. Ciò significa che l'indicatore non duplica i segnali all'interno di una barra dei Prezzi: ricevi solo una notifica per periodo (ad esempio, al minuto o all'ora). Tale sistema aiuta a evitare la ridondanza e concentrarsi sui dati aggiornati.

Il tuo feedback è molto importante per me. Hai domande o vuoi condividere un'opinione? Scrivi commenti o invia messaggi: sono sempre in contatto!

Parametri dell'indicatore

  • Fast MA Mode - metodo di calcolo della media mobile veloce.
  • Fast MA - periodo di media mobile veloce.
  • Slow MA Mode - metodo di calcolo della media mobile lenta.
  • Slow MA - periodo di media mobile lenta.
  • SendEmail - invio via e-mail.
  • Alert - notifica audio.
  • PushNotification - notifica al terminale mobile.
  • PaintArrow - frecce sul grafico quando si intersecano le medie mobili.
  • ColorMethod - opzione di colorazione media mobile.
  • ModePaintProfit - uscita profitto sul grafico.
  • Channel Expansion Method - selezionare l'opzione di estensione della distanza tra le medie mobili
  • ChannelWidth - dimensione dell'estensione della distanza tra le medie mobili. 1.0-nessuna estensione opzionale. 2.0-canale esteso 2 volte.


La media mobile viene ridisegnata (cambia i suoi valori)?

La media mobile non viene ridisegnata e non cambia i suoi valori nella cronologia. Tuttavia, sulla barra corrente (ad esempio M1 o H1), il valore può oscillare fino alla chiusura della candela, quindi per segnali precisi è meglio aspettare che finisca. Ad esempio, se si crea una media mobile ai prezzi massimi della barra, la media mobile sulla barra corrente può solo aumentare i suoi valori, poiché il massimo della barra corrente non può più diminuire. Anche se si effettua il parametro "Shift = 1", la barra corrente non parteciperà ai calcoli e la media mobile smetterà di cambiare i suoi valori anche sulla barra corrente.

In un modo o nell'altro, puoi imbatterti in un algoritmo per calcolare la media mobile che cambierà i suoi valori nella storia. Ciò potrebbe essere dovuto a bug nel codice, al tentativo di ingannare gli utenti o al tentativo di creare uno strumento con un'interpretazione non standard. Qui possiamo solo dire: in questo indicatore non ci sono tali calcoli e non viene ridisegnato.


Come interpretare i segnali dalle medie mobili intersecanti?

Ci sono molti modi. Il fatto stesso dell'intersezione è un buon segnale di un cambiamento nella natura del movimento dei Prezzi. È possibile utilizzare le medie mobili come livelli di supporto e resistenza o scambiare solo quando il prezzo è compreso tra due medie mobili. Utilizzare la direzione della media mobile lenta come indicatore di tendenza e inserire il mercato quando la media mobile veloce cambia direzione. Considera i modelli di candele solo se hanno toccato la linea della media mobile. In Generale, ci sono molti modi e puoi anche trovare le tue opzioni uniche e più efficaci.

Ricerca della massima praticità ed efficienza. Abbiamo aggiunto al nostro indicatore la possibilità di scegliere il metodo di interpretazione. Descriviamo in dettaglio i più interessanti. Puoi guardare i modi per aprire posizioni su due movimenti nel nostro blog.


Ho sviluppato un sistema basato su questo indicatore, come lo automatizzo?

Questo indicatore gratuito può essere utilizzato senza restrizioni nei tuoi robot di trading. Se sei un programmatore, puoi scrivere un tale robot da solo. Oppure vai alla sezione freelance, ci sono molti professionisti qualificati.

Se la tua idea è nuova e interessante puoi scriverci e ti aiuteremo con la sua automazione. Un grande vantaggio sarebbe se tu, come noi, vuoi sviluppare una comunità di commercianti MQL. Entra a far parte del movimento: trasforma le idee in strumenti di lavoro, condividi esperienze e cresci con la comunità!


In che modo questo indicatore è diverso da quelli simili, qual è il vantaggio?

La differenza principale è la flessibilità unica nella scelta dei metodi di levigatura. A differenza degli indicatori standard, dove sono disponibili solo SMA, EMA o SMMA, qui vengono raccolti dozzine di algoritmi, dal classico al sperimentale. Ad esempio, l'approssimazione parabolica cattura perfettamente le inversioni di tendenza, i metodi adattivi si adattano automaticamente alla volatilità e gli algoritmi basati sull'apprendimento automatico analizzano i modelli storici. Ciò ti consente di lavorare in qualsiasi condizione di mercato: in Flat, l'indicatore ignora i rumori e sulla tendenza reagisce rapidamente ai cambiamenti. Inoltre, è possibile trasformare la linea in un canale dinamico. Questo aiuta a visualizzare la volatilità e trovare zone di Ipercomprato / Ipervenduto senza collegare strumenti aggiuntivi. Sistema di segnali con interpretazione selezionabile. Non sei limitato alle intersezioni standard: è possibile personalizzare filtri o modelli di candele.

Avere molti indicatori diversi è scomodo. Pertanto, abbiamo creato questo indicatore in modo che il trader avesse tutto ciò di cui aveva bisogno per l'analisi. L'enorme funzionalità ti consente di adattarti in modo flessibile a qualsiasi sistema di trading automatico, senza la necessità di collegare diversi indicatori alla ricerca dell'opzione migliore.

Funziona con qualsiasi strumento? Si'! L'indicatore è compatibile con azioni, valute, criptovalute e futures su materie prime. Le impostazioni possono essere facilmente adattate a diversi mercati: ad esempio, per le attività volatili, è possibile forzare l'estensione della distanza tra le medie mobili e per le posizioni a lungo termine, aumentare i periodi mobili o modificare il modo in cui vengono calcolati.


Come creare un sistema con il tuo indicatore? Esempio in pratica

ecco come usarlo nella tua strategia: impostiamo SMA 200 (lento) ed EMA 50 (veloce), aspettiamo l'intersezione verso l'alto + volume sopra la media, apriamo la posizione all ' 1% del deposito, mettiamo lo stop loss su un minimo locale, take profit-2:1 rispetto al rischio. Ma ricorda: l'indicatore è uno strumento, non una pillola magica. Aggiungi sempre filtri e prova le strategie sulle storie!


Sicurezza dei dati

nessuna libreria di terze parti si connette. L'indicatore non raccoglie dati personali — tutti i calcoli vengono eseguiti localmente sul dispositivo. Le impostazioni, i segnali e la cronologia delle transazioni rimangono privati. Questo è importante per i trader che apprezzano la privacy e non vogliono condividere strategie.


Hai bisogno di aiuto?

L'autore è sempre in contatto: risponde alle domande nei commenti, aiuta con la configurazione e risolve i problemi. Ad esempio, se l'indicatore è «difettoso» in un determinato periodo di tempo, insieme troveremo una soluzione. E puoi anche offrire la tua idea per migliorare — i migliori vengono implementati nei prossimi aggiornamenti.

Recensioni 4
Wardell Coleman
263
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

8011045340089
34
8011045340089 2025.09.15 00:37 
 

perfect to spot a trend change

