RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

Strategia a Freccia RSI Bande di Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

La Strategia a Freccia RSI Bande di Bollinger è un indicatore tecnico pulito ed efficace progettato per identificare punti di inversione ad alta probabilità utilizzando la combinazione di RSI e Bande di Bollinger.

Questa strategia utilizza l'indicatore RSI insieme alle Bande di Bollinger per:

Vendere quando il prezzo è al di sopra della Banda di Bollinger superiore.

Comprare quando il prezzo è al di sotto della Banda di Bollinger inferiore.

I segnali vengono generati solo quando entrambi gli indicatori confermano la stessa condizione di mercato, garantendo una maggiore accuratezza e riducendo le false entrate.

🔹 Come Funziona

✔ Segnale di Acquisto:

Il prezzo incrocia verso l'alto provenendo da sotto la Banda di Bollinger inferiore.

L'RSI incrocia al di sopra del livello di ipervenduto definito.

Una freccia di acquisto verde appare sul grafico.

✔ Segnale di Vendita:

Il prezzo incrocia verso il basso provenendo da sopra la Banda di Bollinger superiore.

L'RSI incrocia al di sotto del livello di ipercomprato definito.

Una freccia di vendita rossa appare sul grafico.

Questa semplice strategia si attiva solo quando sia l'RSI che le Bande di Bollinger sono contemporaneamente in una condizione di ipercomprato o ipervenduto, rendendola ideale per lo scalping e il trading di inversione a breve termine.

🔹 Caratteristiche Principali

Conferma combinata RSI + Bande di Bollinger.

Chiare frecce di Acquisto e Vendita.

Periodo RSI e impostazioni di Bollinger regolabili.

Funziona direttamente nella finestra del grafico.

Adatto per Forex, Oro (XAUUSD), Indici, Criptovalute.

Leggero, veloce e adatto ai principianti.

Nessuna logica di repaint (ridisegno).

🔹 Uso Raccomandato

Ideale per timeframe M1 – M15.

Perfetto per lo scalping e il trading intraday.

Funziona bene nei mercati laterali e volatili.

Può essere combinato con filtri di tendenza o supporto/resistenza.

🔹 Input

Lunghezza del Periodo RSI.

Periodo delle Bande di Bollinger.

Deviazione Standard di Bollinger.

Abilita / Disabilita Frecce di Acquisto e Vendita.

Controlli visivi opzionali.

⚠ Dichiarazione di Non Responsabilità

Questo indicatore è uno strumento di assistenza al trading e non garantisce profitti. Una corretta gestione del rischio è sempre raccomandata.


