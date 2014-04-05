Neuro Future

Indicatore di rete neurale   con apprendimento integrato.

Si tratta di un vero e proprio sistema di intelligenza artificiale autonomo, basato su un perceptron personalizzabile multilivello e impostazioni di training avanzate per prevedere le future variazioni di prezzo. È possibile addestrare l'indicatore autonomamente su qualsiasi simbolo finanziario, senza bisogno di conoscenze specifiche di machine learning: tutto ciò di cui si ha bisogno è raccolto in questo strumento e implementato in modo pratico con modalità automatica e preset.

Caratteristiche:
  • Avvio facile . Impostazioni semplici per un avvio rapido con la modalità Auto. (Ad esempio:   Imposta Max epoche di addestramento = 5000, Max campioni di addestramento = 1500 e le impostazioni di convalida come di seguito, quindi fai clic sul pulsante di apprendimento).
  • Addestramento diretto in MT5. Hai un'opportunità unica di addestrare la rete all'interno del terminale su qualsiasi simbolo e intervallo di tempo senza utilizzare altri linguaggi di programmazione. L'ultimo compilatore MT5 gestisce il processo di apprendimento in modo efficiente.
  • Previsioni avanzate. Ottieni una previsione per un numero selezionato di barre future con un sistema di notifiche personalizzabile.
  • Gestione intelligente dei file. Un pratico sistema per salvare le reti neurali su file con denominazione e caricamento automatici per grafici e periodi selezionati. Questo elimina la necessità di inserire manualmente i nomi delle reti neurali durante il caricamento dell'indicatore.
  • Validazione e arresto anticipato. L'indicatore include un sistema di validazione (con criteri Profit, Binar e NetError) e una funzione di arresto anticipato. Riserva una parte della cronologia più recente per testare la sua rete neurale, verificando le previsioni sulle barre future. Ciò consente di determinare il successo dell'addestramento e di proteggere la rete dal sovradattamento. L'indicatore si arresterà automaticamente quando un ulteriore addestramento si rivelerà inefficace. (Per attivare la validazione, impostare Periodo di validazione >0 (ad esempio 200), Usa criteri di validazione per arresto anticipato = true, Salva i pesi migliori = true).
  • Personalizzazione avanzata. Per gli utenti avanzati, sono disponibili diversi tipi di reti neurali e attivazioni, insieme a combinazioni preimpostate per un utilizzo semplice. È possibile configurare livelli di reti neurali, attivazioni, gradienti e altro ancora. È possibile interrompere e continuare manualmente l'apprendimento dei pulsanti in base alle esigenze.
  • Integrazione EA.   Integra facilmente l'indicatore nel tuo Expert Advisor.

Parametri dettagliati:   Qui

Istruzioni e raccomandazioni:   Qui


