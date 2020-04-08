Universal Trendline Breakout Strategy
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 2.60
- Aggiornato: 20 dicembre 2025
- Attivazioni: 7
Panoramica
La Universal Trendline Breakout Strategy è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 progettato per rilevare e tradare con precisione i breakout delle trendline. Individua automaticamente i livelli dinamici di supporto e resistenza tramite l’analisi dei pivot e traccia le trendline in tempo reale.
Funzionalità principali
-
Rilevamento automatico delle trendline tramite pivot
-
Avvisi sui breakout di supporto e resistenza
-
Colori, larghezza, numero massimo di linee e estensione personalizzabili
-
Aggiornamento automatico delle trendline
-
Visualizzazione opzionale delle informazioni di aggiornamento sul grafico
Vantaggi per i trader
Ottimizza il trading sui breakout, migliora il timing degli ingressi e aumenta la consapevolezza del mercato. Fornisce un framework affidabile per catturare movimenti ad alta probabilità su qualsiasi strumento o timeframe.