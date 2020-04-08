概览

Universal Trendline Breakout Strategy 是一款针对交易者的 MetaTrader 5 高级指标，专为精确且自动化的趋势线突破检测而设计。它通过高级枢轴点分析动态识别支撑和阻力水平，并在图表上实时绘制趋势线。通过强调突破逻辑，指标能够标记价格可能快速变化的关键位置，帮助交易者提前识别潜在市场反转和突破机会。

主要功能

枢轴点自动趋势线检测： 识别枢轴高点和低点并绘制支撑和阻力线

突破提醒： 当价格突破阻力或下破支撑时，提供高概率交易信号

可自定义视觉设置： 自由调整线条颜色、宽度、延长及最大趋势线数量，保持图表整洁专业

自动刷新功能： 根据设定间隔自动更新趋势线，确保分析准确

信息显示选项： 在图表上显示刷新次数和最后更新时间，提高可视化透明度

交易者收益

该指标简化了突破交易，为交易者提供清晰的趋势框架和可操作信号。交易者可以更准确地识别趋势反转、有效管理风险，并抓住高概率的突破机会。适用于所有交易品种和时间周期，是日内交易、波段交易和突破策略的必备工具。



