Universal Trendline Breakout Strategy
- Индикаторы
- Tahir Mehmood
- Версия: 2.60
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 7
Обзор
Universal Trendline Breakout Strategy – современный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для точного определения и торговли пробоев трендовых линий. Автоматически выявляет динамические уровни поддержки и сопротивления с помощью анализа пивот-точек и строит линии тренда в реальном времени.
Ключевые функции
-
Автоматическое определение трендовых линий по пивотам
-
Сигналы о пробоях поддержки и сопротивления
-
Настраиваемые цвета, ширина, максимальное количество линий и их продолжение
-
Автообновление трендовых линий
-
Опциональное отображение информации о обновлении на графике
Преимущества для трейдеров
Упрощает торговлю пробоями, улучшает тайминг входа и повышает осведомленность о рынке. Надежный инструмент для захвата высоковероятных движений на любом инструменте и таймфрейме.