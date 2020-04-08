Обзор

Universal Trendline Breakout Strategy – современный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для точного определения и торговли пробоев трендовых линий. Автоматически выявляет динамические уровни поддержки и сопротивления с помощью анализа пивот-точек и строит линии тренда в реальном времени.

Ключевые функции

Автоматическое определение трендовых линий по пивотам

Сигналы о пробоях поддержки и сопротивления

Настраиваемые цвета, ширина, максимальное количество линий и их продолжение

Автообновление трендовых линий

Опциональное отображение информации о обновлении на графике

Преимущества для трейдеров

Упрощает торговлю пробоями, улучшает тайминг входа и повышает осведомленность о рынке. Надежный инструмент для захвата высоковероятных движений на любом инструменте и таймфрейме.



