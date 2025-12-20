Universal Trendline Breakout Strategy
- Indicateurs
- Tahir Mehmood
- Version: 2.60
- Mise à jour: 20 décembre 2025
- Activations: 7
Aperçu
La Universal Trendline Breakout Strategy est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour détecter et trader les cassures de lignes de tendance avec précision. Il identifie automatiquement les niveaux dynamiques de support et de résistance via l’analyse des pivots et trace les lignes de tendance en temps réel.
Fonctionnalités clés
-
Détection automatique des lignes de tendance via pivots
-
Alertes sur cassure de support ou résistance
-
Couleurs, largeur, nombre maximum de lignes et extension entièrement personnalisables
-
Actualisation automatique des lignes de tendance
-
Option d’affichage des informations de mise à jour sur le graphique
Avantages pour les traders
Simplifie le trading de cassures, améliore le timing des entrées et accroît la connaissance du marché. Fournit un cadre fiable pour capturer les mouvements à haute probabilité sur tout instrument ou timeframe.