Aperçu

La Universal Trendline Breakout Strategy est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour détecter et trader les cassures de lignes de tendance avec précision. Il identifie automatiquement les niveaux dynamiques de support et de résistance via l’analyse des pivots et trace les lignes de tendance en temps réel.

Fonctionnalités clés

Détection automatique des lignes de tendance via pivots

Alertes sur cassure de support ou résistance

Couleurs, largeur, nombre maximum de lignes et extension entièrement personnalisables

Actualisation automatique des lignes de tendance

Option d’affichage des informations de mise à jour sur le graphique

Avantages pour les traders

Simplifie le trading de cassures, améliore le timing des entrées et accroît la connaissance du marché. Fournit un cadre fiable pour capturer les mouvements à haute probabilité sur tout instrument ou timeframe.



