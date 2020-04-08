Universal Trendline Breakout Strategy

Descripción

Universal Trendline Breakout Strategy es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para detectar y operar rupturas de líneas de tendencia con precisión. Identifica automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia mediante análisis de pivotes y dibuja líneas de tendencia en tiempo real.

Características clave

  • Detección automática de líneas de tendencia mediante pivotes

  • Alertas de ruptura de soporte y resistencia

  • Colores, ancho, número máximo de líneas y extensión totalmente personalizables

  • Actualización automática de líneas de tendencia

  • Opción de mostrar información de actualización en el gráfico

Beneficios para traders

Optimiza la operativa de rupturas, mejora el momento de entrada y aumenta la conciencia del mercado. Proporciona un marco confiable para capturar movimientos de alta probabilidad en cualquier instrumento o temporalidad.


