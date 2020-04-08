Descripción

Universal Trendline Breakout Strategy es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para detectar y operar rupturas de líneas de tendencia con precisión. Identifica automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia mediante análisis de pivotes y dibuja líneas de tendencia en tiempo real.

Características clave

Detección automática de líneas de tendencia mediante pivotes

Alertas de ruptura de soporte y resistencia

Colores, ancho, número máximo de líneas y extensión totalmente personalizables

Actualización automática de líneas de tendencia

Opción de mostrar información de actualización en el gráfico

Beneficios para traders

Optimiza la operativa de rupturas, mejora el momento de entrada y aumenta la conciencia del mercado. Proporciona un marco confiable para capturar movimientos de alta probabilidad en cualquier instrumento o temporalidad.



