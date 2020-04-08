Universal Trendline Breakout Strategy
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versión: 2.60
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Descripción
Universal Trendline Breakout Strategy es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para detectar y operar rupturas de líneas de tendencia con precisión. Identifica automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia mediante análisis de pivotes y dibuja líneas de tendencia en tiempo real.
Características clave
-
Detección automática de líneas de tendencia mediante pivotes
-
Alertas de ruptura de soporte y resistencia
-
Colores, ancho, número máximo de líneas y extensión totalmente personalizables
-
Actualización automática de líneas de tendencia
-
Opción de mostrar información de actualización en el gráfico
Beneficios para traders
Optimiza la operativa de rupturas, mejora el momento de entrada y aumenta la conciencia del mercado. Proporciona un marco confiable para capturar movimientos de alta probabilidad en cualquier instrumento o temporalidad.