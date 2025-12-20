Universal Trendline Breakout Strategy
- Göstergeler
- Tahir Mehmood
- Sürüm: 2.60
- Güncellendi: 20 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 7
Genel Bakış
Universal Trendline Breakout Strategy, trend çizgisi kırılmalarını hassas şekilde tespit edip işlem yapmayı sağlayan gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Pivot analizi ile dinamik destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler ve trend çizgilerini gerçek zamanlı çizer.
Temel Özellikler
-
Pivot noktaları ile otomatik trend çizgisi tespiti
-
Destek ve direnç kırılmalarında uyarılar
-
Renk, çizgi kalınlığı, maksimum çizgi sayısı ve uzatma ayarları özelleştirilebilir
-
Trend çizgilerini otomatik güncelleme
-
Grafik üzerinde isteğe bağlı güncelleme bilgisi gösterimi
Trader’a Faydaları
Kırılma işlemlerini kolaylaştırır, giriş zamanlamasını iyileştirir ve piyasa farkındalığını artırır. Her enstrüman ve zaman diliminde yüksek olasılıklı hareketleri yakalamak için güvenilir bir çerçeve sağlar.