Universal Trendline Breakout Strategy

Genel Bakış

Universal Trendline Breakout Strategy, trend çizgisi kırılmalarını hassas şekilde tespit edip işlem yapmayı sağlayan gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Pivot analizi ile dinamik destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler ve trend çizgilerini gerçek zamanlı çizer.

Temel Özellikler

  • Pivot noktaları ile otomatik trend çizgisi tespiti

  • Destek ve direnç kırılmalarında uyarılar

  • Renk, çizgi kalınlığı, maksimum çizgi sayısı ve uzatma ayarları özelleştirilebilir

  • Trend çizgilerini otomatik güncelleme

  • Grafik üzerinde isteğe bağlı güncelleme bilgisi gösterimi

Trader’a Faydaları

Kırılma işlemlerini kolaylaştırır, giriş zamanlamasını iyileştirir ve piyasa farkındalığını artırır. Her enstrüman ve zaman diliminde yüksek olasılıklı hareketleri yakalamak için güvenilir bir çerçeve sağlar.


Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Göstergeler
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Göstergeler
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 4 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açı
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Göstergeler
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Göstergeler
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, olası minimum gecikme ile   yeniden boyama yapmadan   grafikte harmonik desenleri gösterir. Gösterge üstleri arayışı, fiyat analizinin dalga ilkesine dayanmaktadır. Gelişmiş ayarlar, ticaret tarzınız için parametreler seçmenize olanak tanır. Bir mumun (çubuk) açılışında, yeni bir model oluşturulduğunda, fiyat hareketinin olası yönünün değişmeyen bir oku sabitlenir. Gösterge aşağıdaki kalıpları ve çeşitlerini tanır: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2On
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Göstergeler
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Göstergeler
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine,   Auto Opt
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Göstergeler
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Göstergeler
Bu, fiyat etiketleriyle (devre dışı bırakılabilir)   Gelişmiş ZigZag Dinamik   ve/veya   Genişletilmiş Fraktallar   göstergesi ekstremumlarına dayalı destek ve direnç seviyelerinin bir MTF göstergesidir. MTF modu için daha yüksek TF'ler seçilebilir. Varsayılan olarak, seviyeler ZigZag gösterge noktalarına göre oluşturulur. Fraktal gösterge noktaları da ZigZag ile birlikte veya onun yerine kullanılabilir. Kullanımı basitleştirmek ve CPU zamanından tasarruf etmek için, açılışta her çubuk için bir
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Göstergeler
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
ProEngulfing'in ücretsiz versiyonu, QualifiedEngulfing, günde bir sinyal sınırlaması ve daha az özellik sunmaktadır. Koala Trading Solution kanalına MQL5 topluluğunda katılmak için, tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Bu ürünün MT4 versiyonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing Tanıtımı – MT4 için Profesyonel Engulfing
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Göstergeler
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.65 (55)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
4 (6)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Göstergeler
Trend Line PRO   göstergesi bağımsız bir işlem stratejisidir. Trend değişimini, işleme giriş noktasını gösterir ve ayrıca üç seviyede Kar Al ve Zarar Durdur korumasını otomatik olarak hesaplar. Trend Line PRO , tüm Meta Trader sembolleri için mükemmeldir: para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri ve endeksler. Gösterge, gerçek hesaplarda işlem yaparken kullanılır ve bu da stratejinin güvenilirliğini doğrular. Trend Line PRO   ve gerçek Sinyal kullanan robotlar burada bu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Multi oscillator divergence MT5
Jan Flodin
4.73 (11)
Göstergeler
Gösterge, fiyat ile bir osilatör/gösterge arasında ne zaman bir farklılık oluştuğunu tanımlar. Hem düzenli hem de gizli sapmaları tanımlar. Yalnızca en güçlü kurulumları filtrelemeyi mümkün kılan bir RSI filtre seçeneğine sahiptir. Gösterge ayrıca bir Yutan formasyonu, Donchian kanalının kırılmasını veya fiyatın hareketli bir ortalamayı geçmesini beklemek için seçenekler sunar   (bkz. ekran görüntüsü # 3)       ticaret fırsatının sinyalini vermeden önce farklılığı doğrulamak için. Kendi kurallar
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde gösteren bir göstergedir. Bu öğeler, işlem kararlarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Grafikte bir unsur oluştuğunda, fiyat bir seviyeyi geçtiğinde veya bir kutu/b
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Göstergeler
TPSproTrend PRO   - Bu, piyasayı otomatik olarak analiz eden ve trend ile değişimleri hakkında bilgi veren, ayrıca alım satım için giriş noktalarını gösteren bir trend göstergesidir.   Yeniden çizmeden! TALİMATLAR   ENG   -   VERSİYON MT4 Başlıca işlevler: Doğru giriş sinyalleri       BOYAMAYA GEREK YOK! Bir sinyal göründüğünde, geçerliliğini korur! Bu, sinyal verip daha sonra değiştirebilen ve potansiyel olarak yatırım kayıplarına yol açabilen yeniden boyama göstergelerinden önemli bir farktır.
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Göstergeler
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Göstergeler
Basitçe söylemek gerekirse, mevcut mum çubuğunun yanında “pip” olarak bilinen beyaz sayıların hareketi görünmeye başladığında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Beyaz “pip”ler, bir alım veya satım işleminin şu anda aktif olduğunu ve beyaz renkleriyle belirtildiği gibi doğru yönde ilerlediğini gösterir. Beyaz pip hareketi durduğunda ve sabit yeşil renge dönüştüğünde, bu mevcut ivmenin sona erdiğini gösterir. Sayıların yeşil rengi, alım veya satım işlemiyle elde edilen toplam kârı “pip” cinsinden t
Yazarın diğer ürünleri
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Gelişmiş sinyal algılama özelliklerine sahip profesyonel çok zaman dilimli işlem göstergesi. Genel Bakış Parabolic SAR V3 + ADX, Parabolic Stop and Reverse (PSAR)’ın trend izleme yeteneklerini, Ortalama Yön Endeksi (ADX)’in trend gücü ölçümüyle birleştiren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Bu geliştirilmiş sürüm, pariteye özel optimizasyon, çok dilli uyarı sistemi ve profesyonel traderlar için kapsamlı çok zaman dilimli bir kontrol paneli sunar. Te
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
VWMA Signal Pro – Çok Zaman Dilimli Hacim Ağırlıklı Trend Paneli VWMA Signal Pro, hacim ağırlıklı hareketli ortalama (VWMA) ile trend onay filtrelerini birleştiren analitik bir göstergedir. Hacim ve volatiliteye dayalı olarak trend yönünü ve momentum gücünü belirlemeye yardımcı olur. Gösterge, birden fazla zaman diliminde VWMA değerlerini hesaplar ve ADX, ATR, VWAP filtreleriyle doğrulanmış al/sat sinyallerini gösterir. Her sinyal zayıf, normal veya güçlü olarak derecelendirilir. Temel Özellikl
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Auto Chart Refresh göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi her zaman en güncel piyasa verileriyle senkronize tutar. Scalper’lar, gün içi yatırımcılar ve gerçek zamanlı doğruluk isteyenler için idealdir. Ana Özellikler Özelleştirilebilir yenileme aralıkları (1s–herhangi bir değer, varsayılan 30s) Hafif ve güvenilir, minimum CPU kullanımı Geri sayım, son yenileme zamanı ve yenileme sayacı Esnek ekran: yazı rengi, boyutu ve konumu ayarlanabilir Tüm enstrüman ve z
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Scalper Pro – XAUUSD, EURUSD ve JPY için gelişmiş scalping indikatörü (M1/M5/M15) | Hacim artışı + piyasa yapısı kırılımları Daha akıllı işlem yapın. Daha hızlı işlem yapın. Scalper Pro ile işlem yapın. Scalper Pro, MetaTrader 5 için yüksek performanslı bir scalping indikatörüdür ve XAUUSD altın scalping, EURUSD gün içi ticaret ve JPY kırılım stratejileri üzerine uzmanlaşmış profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. M1 grafik hassasiyeti için optimize edilmiştir ve M5 ile M15 çoklu zaman dilimi
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Smart Trading Panel – Profesyonel Manuel & Yarı Otomatik EA Smart Trading Panel, tam kontrol ve hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş MetaTrader 5 Expert Advisor’dır. Manuel işlem araçlarını gelişmiş otomasyonla birleştirerek risk yönetimi, emir işlemleri ve performans takibini doğrudan grafik üzerinden sunan eksiksiz bir işlem yönetim çözümüdür. Temel Özellikler Tek tıkla işlem açma – Ayarlanabilir lot ve Magic Number ile anında BUY/SELL. Esnek Stop Loss & Take Profit – SL/TP’yi P
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Göstergeler
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Tarayıcı (MTF) CandleVision Pro, birden fazla zaman diliminde mum çubuğu oluşumlarını tespit eden ve gösteren teknik bir indikatördür. Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar olmak üzere üç yaygın fiyat hareketi deseni tanımlar. İndikatörde ayrıca çoklu zaman dilimi panosu, isteğe bağlı filtreler ve sinyal istatistikleri de mevcuttur. Ana Fonksiyonlar - Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar oluşumlarını otomatik olarak algılar - M1’den D1’e kadar birden fa
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt