Draw Lines MT5

🚀 Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading.

✨ Caratteristiche principali

  • Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL

  • Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale

  • Etichette e colori personalizzabili per ogni linea

  • Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale

  • Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe

  • Nessun ricalcolo, nessun ritardo — linee chiare e stabili

🧠 Casi d’uso

  • Visualizza segnali ricevuti da Telegram, WhatsApp o altri canali

  • Analizza segnali passati e impara dalle reazioni del mercato

  • Presenta setup chiari alla tua community o ai tuoi clienti

  • Combinalo con le tue strategie manuali o automatiche

🔑 Parole chiave

segnale, disegna linee, entrata, take profit, stop loss, forex, telegram, segnali visivi, trading manuale, analisi segnali, TP, SL, grafico, livelli, valutazione, formazione, indicatore, strumento


Prodotti consigliati
Spike Oscillator
Vitalii Kondratiuk
Indicatori
Indicator for searching for price reversals Works well on commodity indices and currency pairs On charts such as Boom Cash, it shows the beginning of a protracted movement well. You can also catch splashes. The indicator uses algorithms, an oscillator and a trend indicator that work together. The indicator shows a candle opening signal (does not disappear, does not redraw and does not recalculate its readings) A good quality tool that can become the basis for creating your own trading system.
RSIBandTREND
Cihan Abalioglu
Indicatori
RSIBandsTREND is a custom trend-focused indicator that enhances the classic RSI approach by visualizing dynamic upper and lower bands based on RSI calculations. It plots three clean bands (upper, lower, and midline) directly on the chart, helping traders identify overbought and oversold zones with precision. Features: Three-band system: upper, lower, and center RSI lines EMA-smoothed RSI band calculation Clear trend zone visualization on chart Works on all timeframes (M1 to Monthly) Fully opt
Gann Candles
Silk Road Trading LLC
Indicatori
Questo indicatore Gann Candles incorpora una serie di strategie di W.D. Gann in un singolo indicatore di trading. Gann era un trader leggendario che visse dal 1878 al 1955. Iniziò come coltivatore di cotone e iniziò a fare trading all'età di 24 anni nel 1902. Le sue strategie includevano geometria, astronomia, astrologia, cicli temporali e matematica antica. Sebbene Gann abbia scritto diversi libri, nessuno di essi contiene tutte le sue strategie, quindi ci vogliono anni di studio per impararle
MT5 Trend Follower
Eslam Salman
Indicatori
Trend Follower Cloud Trend is your freind.  Advanced Indicator follow the trend, and gives a clear levels to buy and sell, and have Stop loss and Targets.  Watch the Video to know how to use it combined with our Support and Resistance Indicator.  Blue Trend Line Take a buy when we get a cloud intersection above the Bule line. Red Trend line Take a Sell when the Cloud drops below the Red line. 
Candles Mix mt5
Vitaliy Kostrubko
Indicatori
This indicator will be VERY USEFUL for anyone who works with candlestick patterns. This indicator is designed to display the average figure from two adjacent candles (current and previous). Accordingly, it shows IN CONTEXT the strength or weakness of bulls / bears (!). But please, don't forget about the classical basics of technical analysis (!). All indicators are just an auxiliary tool for reading a chart (!). A demo version on the example of mt-4 can be found here:  https://www.mql5.com/ru/ma
Percent
Raphael Moretti
Indicatori
The indicator will plot a line on the chart that corresponds to the closing price of the previous day, and based on this, it will plot the percentage levels of change in the price of the asset in question. It can be used on any asset. Period: Determine whether the closing price should be daily, weekly or monthly Minimum percentage: Determine the percentage for the indicator to plot the levels and sub-levels on the chart, eg 0.5 it will plot on the chart a line for every 0.5% variation and the su
Supreme OBV Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
5 (1)
Indicatori
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
Fair Value Gap MT5
Ahmed Soliman
Indicatori
FVG - Fair Value Gap The FVG - Fair Value Gap is an advanced MQL5 indicator designed for traders who utilize institutional order flow and Smart Money Concepts to identify market inefficiencies. This indicator automatically detects and highlights Fair Value Gaps (FVGs) on your chart, providing a clear visual representation of potential support and resistance zones, reversal points, and high-probability trading setups. Key Features: Automated FVG Detection:   The indicator automatically identifie
Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction to Harmonic Volatility Indicator Harmonic Volatility Indicator is the first technical analysis applying the Fibonacci analysis to the financial volatility. Harmonic volatility indicator is another level of price action trading tool, which combines robust Fibonacci ratios (0.618, 0.382, etc.) with volatility. Originally, Harmonic Volatility Indicator was developed to overcome the limitation and the weakness of Gann’s Angle, also known as Gann’s Fan. We have demonstrated that Harmonic
DrawChartPattern MT5
Kazuya Yamaoka
Indicatori
The chart pattern is automatically drawn. It also automatically tells you the price at which you are most likely to buy or sell according to the pattern. Therefore, there is no need to memorize patterns or draw lines by yourself. * The "WhaleFinder" includes four indicators ("DrawTurningPoint", "DrawHurdle", "DrawChartPattern", "DrawFibonacci").  so, Please be careful not to purchase more than one copy (duplicates). We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yo
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicatori
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicatori
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Trend Everest
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore Trend Everest MT5 è un indicatore che segue la tendenza che aiuta nel processo decisionale. Si basa sul calcolo dell'ATR che assiste e dello scafo medio. Un problema chiave è che il candidato Trend Everest MT5 non ridipinge, quindi puoi eseguire il backtest con maggiore sicurezza. Quando è Green High Trend Quando è rosso trend ribassista. Non che il mercato sia frattale, quindi più lungo è il tempo grafico, maggiore è il suo grado di assertività.
ZigZag Medvedev Close for MQL5
Valeriy Medvedev
Indicatori
The indicator is based on the two-buffer scheme and does not require any additional settings. It can be used on any financial instrument without any restrictions. The indicator is a known ZigZag, but it does not redraw . The indicator allows to easily detect significant levels on the price chart, as well as demonstrates the ability to determine the probable direction of a price movement. The calculations are based on the candles' Close prices, thus improving the reliability of the levels. Param
Five Candles Pattern MT5
Miguel Antonio Rojas Martinez
Indicatori
The "Five Candle Pattern" indicator is a novel way to see the market, because with it we can compare and/or seek training or the pattern of the past 4 or 5 Candles, and identify them in the same graph, to view your behavior at an earlier time. The indicator creates a pattern of those 4 or 5 candles and searches backward, identifies, and marks the same formation or pattern. With that information you adjust the strategy that is operating, or create a new one, because you can compare the past devel
Hrum
Yvan Musatov
Indicatori
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
ETE Detector puissant
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Avis commercial – ETE DETECTOR POWER v5.0 (Head & Shoulders Pro) Détection automatique des motifs tête et épaules ETE DETECTOR POWER v5.0 est un outil professionnel conçu pour les traders qui souhaitent anticiper les retournements majeurs du marché en utilisant l'un des modèles graphiques les plus puissants : le Head & Shoulders (H&S) et sa variation inverse. Grâce à son système de gestion d'objets optimisé (MaxObjects) , l'indicateur reste fluide et lisible, même sur des graphiques chargés
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
TDI Laguerre Il TDI Laguerre è un'evoluzione del popolare indicatore Traders Dynamic Index (TDI) , che sostituisce il classico RSI con un filtro Laguerre per offrire una lettura più fluida, sensibile e precisa dell'azione del prezzo. Questa versione avanzata combina elementi di volatilità, medie mobili e rilevamento di segnali visivi con avvisi configurabili. Cosa fa questo indicatore? Questo indicatore rappresenta: Una linea Laguerre smussata basata sul prezzo di chiusura. Una linea di segnale
EEVCC Info
Xiaoyu Huang
Indicatori
Introduce This is a trading assistant, information panel indicators, aggregate currency statistics, account statistics, position information, server and local time, currency strength, K-line remaining time, support and resistance lines, server time offset, currency fluctuations Rate and other functions. Can be used for all types of accounts and currencies. Excellent performance, very few resources You can customize the position, color, font size Any module can be individually displayed or disab
Chart Switcher Pro Symbol Timeframe Timer
Nik Ahmad Fitri Bin Nik Azman
Indicatori
Chart Switcher Pro: One-Click Symbol & Timeframe Panel with Countdown Timer Tired of manually clicking through dozens of charts and timeframes? Streamline your technical analysis and never miss an opportunity with Chart Switcher Pro! This powerful and lightweight indicator adds a clean, professional, and fully customizable on-chart panel to your MT5 terminal. With a single click, you can instantly switch between any symbol in your Market Watch or a custom list, and jump to any timeframe you need
MT5 Pivot Points High Low Extension
Yong Li
Indicatori
Descriptions A point point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of market over different time frames. This indicator calculate the highest or lowest pivots among left x and right y bars and show the high/low level during that period.   From that, you could clearly see the top resistance & bottom support level and how market goes break out. Instructions pivotLeft - pivot left bar count pivotRight - pivot right bar count pivotHighColor - color
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indicatori
BinaWin NoTouch is an indicator that sends an alert signal when the trade is in the right position to wait for the breakdown of a side market. It is specially designed to trade under the “No Touch” strategy of the Binary.Com platform with synthetic indexes N.10, N.25, N.50, N.75 and N.100 Similarly, trading can be done with the conventional CALL and PUT strategy of any Binary Options platform. Requirements to use the indicator: 1. Have an account at Binary.Com 2. Configure the Binary.Com d
FREE
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicatori
Previous Candle Levels MT5 shows the previous candle levels, it shows the previous candle Open High Low Close levels (OHLC Levels) in different time frame. It's designed to help the trader to analyse the market and pay attention to the previous candle levels in different time frame.  We all know that the OHLC Levels in Monthly, Weekly and Daily are really strong and must of the time, the price strongly reacts at those levels. In the technical analysis, the user can use them as a support and res
FREE
RC Soldiers and Crows MT5
Francisco Rayol
5 (1)
Indicatori
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a "real-time backtesting" panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup bas
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicatori
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Power of 3 ICT Series
Juan Pablo Castro Forero
5 (2)
Indicatori
<p><b>The Power of 3 ICT</b> è il miglior strumento per aiutarti a monitorare l'HTF mentre fai trading su timeframe inferiori. Questo indicatore ti permetterà di vedere fino a 2 candele HTF diverse sul tuo grafico LTF, in modo che tu sappia sempre come si presenta l'azione del prezzo attuale nei timeframe superiori e se stai prendendo la tua operazione seguendo la tendenza del timeframe superiore.</p> <div class="atten">     <p><a href=" https://www.mql5.com/en/blogs/post/758051 " title=" https
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicatori
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
CoioteTarget
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicatori
Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume. Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro. As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (72)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (44)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicatori
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi del mercato in tempo reale sviluppato sulla base del framework Smart Money Concepts (SMC). Abbiamo sviluppato Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo più sistematico e chiaro, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza operativa e creare una sostenibilità a lungo termine per la tua strategia. Questo strumento è sviluppato sulla base del framework Smart Mon
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.83 (96)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (24)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.18 (22)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (18)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Professional CDV with Aggressive Score
TitanScalper
Indicatori
Overview The Professional CDV with Aggressive Score is a comprehensive volume analysis tool that combines visual Cumulative Delta Volume (CDV) representation with an advanced aggressive scoring system. Built using proven Professional Orderflow Platform methodology, this indicator provides traders with deep insights into market microstructure and volume dynamics. Key Features Professional Orderflow CDV Implementation Authentic Professional Orderflow Platform delta multiplier calculation methodolo
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicatori
Benvenuti in Gold Sniper Scalper Pro Questo indicatore è stato creato con un unico obiettivo: fornirvi uno strumento potente, intuitivo ed efficace per il trading di Oro (XAUUSD) sulla piattaforma MetaTrader 5. My Signals :  https://www.mql5.com/en/signals/2342405?source=Site+Profile Prezzo scontato. Il prezzo aumenterà di $50 ogni 10 acquisti. Prezzo finale $498. User Manual [Gold Sniper Scalper Pro] Link  User Manual [Gold Sniper Scalper Pro] English   https://docs.google.com/document/d/1qDr
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.67 (12)
Indicatori
Dark Absolute Trend   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Trend Following  strategy but use also candlestick patterns and Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nstallation and  Update Guide   -  Troubleshooting
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicatori
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicatori
Preoccupato per il tuo prossimo trade? Stanco di non sapere se la tua strategia funziona davvero? Con CRT Liquidity Pro, fai trading con statistiche reali, non con emozioni. Conosci le tue probabilità, monitora le tue prestazioni e fai trading con sicurezza — basato sul Potere di 3, rilevamento intelligente della liquidità e conferme CRT. Vuoi vedere la realtà della strategia CRT Liquidity? Dopo l’acquisto, contattaci e ti forniremo gratuitamente uno dei nostri altri prodotti. Scopri i nostri
Altri dall’autore
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine ️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico. Funzionalità principali:
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilità
OpenCharts for OpenOrders – Gestione intelligente dei grafici Trascina questo script su qualsiasi grafico e aprirà automaticamente una nuova finestra grafico per ogni simbolo con un ordine aperto nel terminale. ️ Caratteristiche principali : Apre un grafico per ogni simbolo con ordini attivi Evita duplicati – anche con 10 ordini dello stesso simbolo, apre solo un grafico Scelta del timeframe prima dell'esecuzione Leggero e pratico per chi gestisce più posizioni Risparmia tempo e mantiene l’a
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Protezione automatica dei profitti basata su denaro reale! Stufo di usare pip e punti per il trailing? Con Money Trailing imposti il trailing basandoti sul valore reale in denaro nella valuta del tuo conto – semplice e preciso. Come funziona: Definisci un valore di attivazione e un valore da bloccare , entrambi in denaro. Esempio: Attivazione = 20 € Blocco = 10 € Quando un'operazione raggiunge 20 € di profitto flottante , il trailing si attiva e blocca 10 € di guadag
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experts
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestore Automatico TP/SL per MT4 Questo EA semplice ma efficace imposta automaticamente i livelli di Take Profit e Stop Loss per le operazioni aperte, usando una delle tre unità a scelta: pips , punti o valore monetario . ️ Caratteristiche principali: • Applica TP e SL automaticamente all’apertura dell’ordine • Scelta tra Pips, Punti o Valore in Denaro • Logica intelligente – se TP o SL sono già stati raggiunti, l’ordine viene chiuso imme
Show secured
Antonio Franco
Indicatori
Secured Profits – Mostra istantaneamente i profitti realmente protetti Sai davvero quanto profitto è effettivamente protetto nelle tue operazioni aperte? Secured Profits è un indicatore intelligente e potente per MT4 che mostra in tempo reale quanto delle tue posizioni aperte è veramente protetto dagli stop loss attuali . Diversamente dagli strumenti comuni, Secured Profits non si limita a mostrare il profitto fluttuante o le operazioni già "bloccate". Considera tutte le posizioni e calcola
Draw Lines
Antonio Franco
Indicatori
Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading. Caratteristiche principali Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale Etichette e colori personalizzabili per ogni linea Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe Nessun ricalcolo, nessun rita
Clock Trades
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Trading automatico a tempo! Clock Trades è un EA intelligente e affidabile che ti permette di automatizzare le operazioni in base all’orario . Imposta ora e minuto esatti , scegli i tuoi parametri e lascia che l’EA esegua con precisione. Usa ora del server o locale Funziona su qualsiasi simbolo o lista personalizzata Controllo totale delle eccezioni Buy e Sell TP/SL in Pips, Punti o Denaro Riprova automatica in caso di Common Error (vicino all’apertura del mercato
Invisible TP and SL by Ticket
Antonio Franco
Experts
Invisible TP and SL by Ticket Prendi il pieno controllo delle tue operazioni con precisione e discrezione. Questo Expert Advisor ti consente di impostare i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per un numero di ticket specifico , senza dover aprire più grafici o utilizzare più EAs. Come funziona: Apri le impostazioni dell’EA, inserisci il numero del ticket dell’operazione aperta, imposta i valori di TP e SL , e l’EA aggiornerà quei livelli solo per quella posizione . Se vuoi modifi
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Protezione automatica dei profitti basata su denaro reale! Stufo di usare pip e punti per il trailing? Con Money Trailing imposti il trailing basandoti sul valore reale in denaro nella valuta del tuo conto – semplice e preciso. Come funziona: Definisci un valore di attivazione e un valore da bloccare , entrambi in denaro. Esempio: Attivazione = 20 € Blocco = 10 € Quando un'operazione raggiunge 20 € di profitto flottante , il trailing si attiva e blocca 10 € di guadag
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Trading automatico a tempo! Clock Trades è un EA intelligente e affidabile che ti permette di automatizzare le operazioni in base all’orario . Imposta ora e minuto esatti , scegli i tuoi parametri e lascia che l’EA esegua con precisione. Usa ora del server o locale Funziona su qualsiasi simbolo o lista personalizzata Controllo totale delle eccezioni Buy e Sell TP/SL in Pips, Punti o Denaro Riprova automatica in caso di Common Error (vicino all’apertura del mercato
Invisible TP and SL by Ticket MT5
Antonio Franco
Experts
Invisible TP and SL by Ticket Prendi il pieno controllo delle tue operazioni con precisione e discrezione. Questo Expert Advisor ti consente di impostare i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per un numero di ticket specifico , senza dover aprire più grafici o utilizzare più EAs. Come funziona: Apri le impostazioni dell’EA, inserisci il numero del ticket dell’operazione aperta, imposta i valori di TP e SL , e l’EA aggiornerà quei livelli solo per quella posizione . Se vuoi modifi
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Imposta TP e SL per Prezzo – Modificatore automatico di ordini per MT5 Imposta automaticamente livelli di TP e SL precisi su qualsiasi operazione ️ Funziona con tutte le coppie e con tutti gli EAs, con filtro per simbolo o numero magico Questo Expert Advisor ti consente di definire e applicare livelli esatti di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo diretti (es. : 1.12345 su EURUSD). Nessun punto, nessun pip. Solo una gestione precisa e pulita delle operazioni, per
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione