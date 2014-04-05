Draw Lines MT5

Imposta TP e SL per Prezzo – Modificatore automatico di ordini per MT5 Imposta automaticamente livelli di TP e SL precisi su qualsiasi operazione ️ Funziona con tutte le coppie e con tutti gli EAs, con filtro per simbolo o numero magico Questo Expert Advisor ti consente di definire e applicare livelli esatti di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo diretti (es. : 1.12345 su EURUSD). Nessun punto, nessun pip. Solo una gestione precisa e pulita delle operazioni, per