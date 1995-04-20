Draw Lines
- Indicatori
- Antonio Franco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🚀 Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading.
✨ Caratteristiche principali
-
Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL
-
Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale
-
Etichette e colori personalizzabili per ogni linea
-
Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale
-
Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe
-
Nessun ricalcolo, nessun ritardo — linee chiare e stabili
🧠 Casi d’uso
-
Visualizza segnali ricevuti da Telegram, WhatsApp o altri canali
-
Analizza segnali passati e impara dalle reazioni del mercato
-
Presenta setup chiari alla tua community o ai tuoi clienti
-
Combinalo con le tue strategie manuali o automatiche
🔑 Parole chiave
