Draw Lines

🚀 Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading.

✨ Caratteristiche principali

  • Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL

  • Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale

  • Etichette e colori personalizzabili per ogni linea

  • Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale

  • Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe

  • Nessun ricalcolo, nessun ritardo — linee chiare e stabili

🧠 Casi d’uso

  • Visualizza segnali ricevuti da Telegram, WhatsApp o altri canali

  • Analizza segnali passati e impara dalle reazioni del mercato

  • Presenta setup chiari alla tua community o ai tuoi clienti

  • Combinalo con le tue strategie manuali o automatiche

🔑 Parole chiave

segnale, disegna linee, entrata, take profit, stop loss, forex, telegram, segnali visivi, trading manuale, analisi segnali, TP, SL, grafico, livelli, valutazione, formazione, indicatore, strumento


