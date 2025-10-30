Clock Trades MT5
- Experts
- Antonio Franco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🕒 Clock Trades – Trading automatico a tempo!
Clock Trades è un EA intelligente e affidabile che ti permette di automatizzare le operazioni in base all’orario.
Imposta ora e minuto esatti, scegli i tuoi parametri e lascia che l’EA esegua con precisione.
✅ Usa ora del server o locale
✅ Funziona su qualsiasi simbolo o lista personalizzata
✅ Controllo totale delle eccezioni Buy e Sell
✅ TP/SL in Pips, Punti o Denaro
✅ Riprova automatica in caso di Common Error (vicino all’apertura del mercato o per problemi di rete)
✅ Avvisi e notifiche mobili configurabili
Perfetto per chi usa strategie basate sull’orario o desidera esecuzione precisa.
⏰ Imposta l’ora. Definisci le regole. Clock Trades esegue alla perfezione.Ideale per:
Strategie basate sul tempo | Esecuzione precisa delle operazioni | Sistemi di trading automatizzati | Trader Forex che usano MT5 | Ottimizzazione degli Expert Advisor
Parole chiave:
Clock Trades, trading automatico, robot forex, EA, Expert Advisor, forex, MT5, MetaTrader 5, automazione del trading, strategia temporale, ordini programmati, sistema di trading, precisione.