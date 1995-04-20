Show secured

🔒 Secured Profits – Mostra istantaneamente i profitti realmente protetti

Sai davvero quanto profitto è effettivamente protetto nelle tue operazioni aperte?
Secured Profits è un indicatore intelligente e potente per MT4 che mostra in tempo reale quanto delle tue posizioni aperte è veramente protetto dagli stop loss attuali.

Diversamente dagli strumenti comuni, Secured Profits non si limita a mostrare il profitto fluttuante o le operazioni già "bloccate". Considera tutte le posizioni e calcola solo ciò che è davvero sicuro.
Ad esempio, se una posizione ha $10 bloccati ma altre posizioni hanno SL non protetti con un rischio di $5, l’indicatore mostrerà $5, cioè il valore realmente protetto.

🧠 Caratteristiche principali:

  • 💰 Calcolo preciso dei profitti effettivamente garantiti da SL in guadagno

  • 📉 Evita false sensazioni di sicurezza, escludendo i rischi ancora esposti

  • 📍 Etichetta pulita e personalizzabile visualizzata nel basso a sinistra per impostazione predefinita

  • 🔍 Tre modalità di filtro:

    • Tutti i trade (default): include tutti i simboli e magic numbers

    • Solo simbolo attuale: considera solo il simbolo corrente del grafico

    • Magic number specifico: filtra in base al magic number scelto

  • ⚡ Plug-and-play – funziona immediatamente una volta applicato al grafico

  • 🔁 Compatibile con tutti i simboli e timeframe

  • 🧩 Perfetto per trader manuali e EA con SL dinamici o automatici

🔍 Come funziona:

  • Scansiona le operazioni in base alla modalità di filtro scelta

  • Rileva solo i profitti protetti da SL sopra il punto di entrata

  • Deduce i rischi ancora non protetti

  • Mostra in tempo reale il profitto netto sicuro

  • L’etichetta è visualizzata nel basso a sinistra, ma può essere spostata

🎯 Ideale per:

  • Strategie con trailing stop, pareggio automatico, gestione di più ordini

  • EA multi-simbolo o multi-strategia

  • Chiunque voglia sapere il vero profitto protetto, non solo quello teorico

Passa al livello successivo nel controllo del rischio
e monitora esattamente ciò che è davvero al sicuro. 🔐

➡️ Prova Secured Profits ora!

Parole chiave: secured profits, stop loss, trailing stop, profitti garantiti, gestione del rischio, trading automatico, indicatore MT4, EA forex, protezione utili
