Show secured
- Indicatori
- Antonio Franco
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 22 maggio 2025
- Attivazioni: 5
🔒 Secured Profits – Mostra istantaneamente i profitti realmente protetti
Sai davvero quanto profitto è effettivamente protetto nelle tue operazioni aperte?
Secured Profits è un indicatore intelligente e potente per MT4 che mostra in tempo reale quanto delle tue posizioni aperte è veramente protetto dagli stop loss attuali.
Diversamente dagli strumenti comuni, Secured Profits non si limita a mostrare il profitto fluttuante o le operazioni già "bloccate". Considera tutte le posizioni e calcola solo ciò che è davvero sicuro.
Ad esempio, se una posizione ha $10 bloccati ma altre posizioni hanno SL non protetti con un rischio di $5, l’indicatore mostrerà $5, cioè il valore realmente protetto.
🧠 Caratteristiche principali:
-
💰 Calcolo preciso dei profitti effettivamente garantiti da SL in guadagno
-
📉 Evita false sensazioni di sicurezza, escludendo i rischi ancora esposti
-
📍 Etichetta pulita e personalizzabile visualizzata nel basso a sinistra per impostazione predefinita
-
🔍 Tre modalità di filtro:
-
Tutti i trade (default): include tutti i simboli e magic numbers
-
Solo simbolo attuale: considera solo il simbolo corrente del grafico
-
Magic number specifico: filtra in base al magic number scelto
-
-
⚡ Plug-and-play – funziona immediatamente una volta applicato al grafico
-
🔁 Compatibile con tutti i simboli e timeframe
-
🧩 Perfetto per trader manuali e EA con SL dinamici o automatici
🔍 Come funziona:
-
Scansiona le operazioni in base alla modalità di filtro scelta
-
Rileva solo i profitti protetti da SL sopra il punto di entrata
-
Deduce i rischi ancora non protetti
-
Mostra in tempo reale il profitto netto sicuro
-
L’etichetta è visualizzata nel basso a sinistra, ma può essere spostata
🎯 Ideale per:
-
Strategie con trailing stop, pareggio automatico, gestione di più ordini
-
EA multi-simbolo o multi-strategia
-
Chiunque voglia sapere il vero profitto protetto, non solo quello teorico
Passa al livello successivo nel controllo del rischio
e monitora esattamente ciò che è davvero al sicuro. 🔐
➡️ Prova Secured Profits ora!