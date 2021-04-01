GOLDExter

Esegui il backtest su un conto a spread raw e vedrai risultati impressionanti.

🔍 Panoramica dell’Expert Advisor (EA):
Questo EA è ottimizzato principalmente per il trading su XAUUSD (oro contro dollaro USA), con prestazioni ideali sul timeframe H1 (1 ora) e ottimi risultati anche su H4 (4 ore) come opzione secondaria affidabile.
Le sue prestazioni sono state perfezionate per adattarsi alla volatilità e alla struttura uniche del mercato dell’oro.

Non stiamo vendendo sogni di ricchezza immediata.
Offriamo uno strumento di trading potente ed efficace, a condizione che tu comprenda davvero cosa significhi fare trading in modo professionale.

Questo EA è stato progettato con un’intelligenza avanzata per identificare con precisione le zone di breakout nella struttura dei prezzi e operare in modo professionale all’interno di un sistema avanzato di gestione del rischio, proteggendo così il capitale.
Analizza dinamicamente la struttura di mercato e combina il rilevamento dei livelli chiave con filtri direzionali basati su indicatori intelligenti per evitare falsi segnali.

🎯 Le prestazioni di questo EA non sono solo numeri decorativi — sono reali, costanti e sostenibili, senza rischi eccessivi o comportamenti emotivi, a patto di seguire le impostazioni consigliate.

🔧 Ideale per i trader che:

  • Cercano sicurezza e stabilità del capitale nel lungo periodo

  • Vogliono evitare forti drawdown e rumore di mercato

  • Valorizzano una gestione del rischio controllata e una crescita costante

🔑 Caratteristiche principali:

  • 🔍 Rilevamento intelligente di supporti e resistenze tramite algoritmi avanzati

  • ⚖️ Gestione flessibile del capitale: rischio fisso in USD o in percentuale del saldo

  • 📊 Ridimensionamento dinamico del rischio in base alla performance del conto

  • 🔁 Evita aperture multiple nella stessa direzione

  • ✅ Verifica automatica della possibilità di operare sul simbolo selezionato

  • 🪙 Ottimizzato appositamente per il mercato dell’oro (XAUUSD)

  • 💰 Adatto anche a piccoli conti con configurazioni a basso rischio

  • 📆 Testato su 9 anni di dati storici

  • 🕒 I migliori risultati si ottengono su H1 — H4 è una solida alternativa

📈 Risultati comprovati dei backtest (2016–2025):

  • 💵 Profitto netto: $1.657.593,11 con un deposito iniziale di $10.000

  • ✅ Tasso di crescita: 16.500%

  • 🔄 Profit factor: 1,61

  • 📈 Recovery factor: 14,79

  • ⏱️ AHPR (Rendimento medio per operazione): 0,32%

  • 🧮 GHPR (Rendimento geometrico medio): 0,32%

  • 📈 Sharpe ratio: 14,98 — equilibrio eccezionale tra rischio e rendimento

  • 📊 Curva del capitale stabile e in crescita, senza drawdown rilevanti

⚙️ Impostazioni predefinite intelligenti – con pieno controllo manuale:
L’EA è stato ottimizzato con impostazioni ufficialmente validate.
Puoi comunque personalizzare facilmente i parametri in base ai tuoi obiettivi di trading e alla tua tolleranza al rischio:

  • 🔺 Rischio più alto = potenziale di profitto maggiore

  • 🔻 Rischio più basso = maggiore sicurezza e sostenibilità

🧪 Versione di prova gratuita:
💡 Puoi scaricare una versione gratuita valida per 1 giorno per effettuare backtest e valutare le prestazioni dell’EA sulla tua piattaforma.

💰 Opzioni di acquisto:

  • 📅 Abbonamento mensile

  • 📆 Abbonamento annuale con sconto

  • 🔒 Acquisto una tantum con accesso a vita e aggiornamenti gratuiti

🛠️ Supporto e aggiornamenti:
Tutti i clienti ricevono aggiornamenti gratuiti a vita e supporto tecnico diretto, garantendo compatibilità con le future versioni della piattaforma e prestazioni sempre ottimali.


