GOLDExter
- Experts
- Youcef Seghir
- Versione: 1.73
- Aggiornato: 13 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
Esegui il backtest su un conto a spread raw e vedrai risultati impressionanti.
🔍 Panoramica dell’Expert Advisor (EA):
Questo EA è ottimizzato principalmente per il trading su XAUUSD (oro contro dollaro USA), con prestazioni ideali sul timeframe H1 (1 ora) e ottimi risultati anche su H4 (4 ore) come opzione secondaria affidabile.
Le sue prestazioni sono state perfezionate per adattarsi alla volatilità e alla struttura uniche del mercato dell’oro.
❗ Non stiamo vendendo sogni di ricchezza immediata.
Offriamo uno strumento di trading potente ed efficace, a condizione che tu comprenda davvero cosa significhi fare trading in modo professionale.
Questo EA è stato progettato con un’intelligenza avanzata per identificare con precisione le zone di breakout nella struttura dei prezzi e operare in modo professionale all’interno di un sistema avanzato di gestione del rischio, proteggendo così il capitale.
Analizza dinamicamente la struttura di mercato e combina il rilevamento dei livelli chiave con filtri direzionali basati su indicatori intelligenti per evitare falsi segnali.
🎯 Le prestazioni di questo EA non sono solo numeri decorativi — sono reali, costanti e sostenibili, senza rischi eccessivi o comportamenti emotivi, a patto di seguire le impostazioni consigliate.
🔧 Ideale per i trader che:
-
Cercano sicurezza e stabilità del capitale nel lungo periodo
-
Vogliono evitare forti drawdown e rumore di mercato
-
Valorizzano una gestione del rischio controllata e una crescita costante
🔑 Caratteristiche principali:
-
🔍 Rilevamento intelligente di supporti e resistenze tramite algoritmi avanzati
-
⚖️ Gestione flessibile del capitale: rischio fisso in USD o in percentuale del saldo
-
📊 Ridimensionamento dinamico del rischio in base alla performance del conto
-
🔁 Evita aperture multiple nella stessa direzione
-
✅ Verifica automatica della possibilità di operare sul simbolo selezionato
-
🪙 Ottimizzato appositamente per il mercato dell’oro (XAUUSD)
-
💰 Adatto anche a piccoli conti con configurazioni a basso rischio
-
📆 Testato su 9 anni di dati storici
-
🕒 I migliori risultati si ottengono su H1 — H4 è una solida alternativa
📈 Risultati comprovati dei backtest (2016–2025):
-
💵 Profitto netto: $1.657.593,11 con un deposito iniziale di $10.000
-
✅ Tasso di crescita: 16.500%
-
🔄 Profit factor: 1,61
-
📈 Recovery factor: 14,79
-
⏱️ AHPR (Rendimento medio per operazione): 0,32%
-
🧮 GHPR (Rendimento geometrico medio): 0,32%
-
📈 Sharpe ratio: 14,98 — equilibrio eccezionale tra rischio e rendimento
-
📊 Curva del capitale stabile e in crescita, senza drawdown rilevanti
⚙️ Impostazioni predefinite intelligenti – con pieno controllo manuale:
L’EA è stato ottimizzato con impostazioni ufficialmente validate.
Puoi comunque personalizzare facilmente i parametri in base ai tuoi obiettivi di trading e alla tua tolleranza al rischio:
-
🔺 Rischio più alto = potenziale di profitto maggiore
-
🔻 Rischio più basso = maggiore sicurezza e sostenibilità
🧪 Versione di prova gratuita:
💡 Puoi scaricare una versione gratuita valida per 1 giorno per effettuare backtest e valutare le prestazioni dell’EA sulla tua piattaforma.
💰 Opzioni di acquisto:
-
📅 Abbonamento mensile
-
📆 Abbonamento annuale con sconto
-
🔒 Acquisto una tantum con accesso a vita e aggiornamenti gratuiti
🛠️ Supporto e aggiornamenti:
Tutti i clienti ricevono aggiornamenti gratuiti a vita e supporto tecnico diretto, garantendo compatibilità con le future versioni della piattaforma e prestazioni sempre ottimali.